Dluh, který už začíná žít vlastním životem
Dluh má jednu nepříjemnou vlastnost. Na rozdíl od ministra financí jej nejde odvolat. A na rozdíl od volebních slibů se neptá, kdo zrovna vládne. Prostě si přijde každý rok pro své.
V roce 2019 stála obsluha českého státního dluhu, tedy především úrokové náklady, 39,6 miliardy korun. V roce 2025 už 98,1 miliardy. Za šest let se tedy tato částka téměř dvaapůlkrát zvýšila. Letos má stát na obsluhu dluhu vydat téměř 110 miliard, v roce 2027 už 122 miliard a v roce 2028 dokonce 140 miliard korun. Dojít k těmto projekcím není složité
A to už není ve struktuře výdajů státního rozpočtu drobná položka v kolonce „ostatní“. Pro představu: v rozpočtu na rok 2026 má Ministerstvo školství 281,7 miliardy, celá obrana 206,5 miliardy a doprava 128,7 miliardy. Úroky ze státního dluhu tak mají stát téměř tolik jako celý resort dopravy.
A není to jen proto, že máme větší dluh. Peníze, které si půjčujeme, jsou také dražší.
Česká republika si dnes na finančních trzích půjčuje za úroky kolem pěti procent. V červnu stát prodával desetileté dluhopisy s průměrným výnosem 4,60 procenta, v srpnu novou emisi splatnou v roce 2037 za 4,945 procenta.
Jinými slovy: finanční trhy českému státu stále půjčují. Jen už to rozhodně není za peníze, které bychom mohli označit za levné. Finanční trhy totiž berou v úvahu i rizika: je to jako, když vás banka vyhodnotí jako méně spolehlivého a chce od vás za peníze, které si půjčujete vyšší úroky.
Totéž platí pochopitelně i do budoucna: čím vyšší dluh a čím větší schodky, tím citlivější budou investoři na to, zda je stát schopen své finance dlouhodobě stabilizovat. Vyšší požadovaný výnos z dluhopisů, tedy vyšší úroky z dluhu, znamenají i vyšší budoucí výdaje a ještě menší prostor pro snižování deficitu. Takový je půvab dluhové spirály.
Česko navíc pokračuje v zadlužování i v době hospodářského růstu. Ekonomika roste, ale stát si stále půjčuje na provoz a nové výdaje. Přitom právě dobré časy mají být podle klasické národohospodářské logiky obdobím, kdy stát deficity omezuje a vytváří si prostor na horší období.
U nás to zatím trochu připomíná rodinu, která si vezme hypotéku na dovolenou právě ve chvíli, kdy má nejvyšší příjem.
A teď si zkusme představit, co těch 140 miliard obsluhy dluhu, a někdoby možná řekl „vyhozených peněz“ znamená.
Nová nemocnice v Plané má podle odhadu stát cca miliardu korun. Nový pavilon Fakultní nemocnice Hradec Králové stojí více než miliardu. Přístavba operačních sálů ve Fakultní nemocnici Ostrava má stát 2,257 miliardy.
140 miliard korun ročně by tedy teoreticky odpovídalo 140 nemocnicím za miliardu. Nemocnicím, které nelze postavit, protože stát nemůže úroky jednoduše zrušit a peníze utratit jinde. Ale právě tato absurdita ukazuje jejich skutečnou cenu.
A podobně je to se školami. Ministerstvo školství používá při podpoře nové kapacity základních škol jednotkovou cenu 1,1 milionu korun na jednoho žáka. Za 140 miliard by tedy bylo možné podle této kalkulace vytvořit kapacitu pro přibližně 127 tisíc žáků.
Nebo jinak: v roce 2024 činily celé veřejné výdaje na předškolní vzdělávání 38,9 miliardy korun. Roční úrok z českého dluhu se tak už blíží čtyřnásobku této částky.
Jenže ty peníze nepostaví jedinou školku, neotevřou jedinou nemocnici, neopraví jediný kilometr dálnice, nezaplatí jediného učitele: zaplatí minulost.
Státní dluh tak není jen číslo, které jednou za čas oznámí ministerstvo financí. Je to závazek, který si stát bere z budoucích rozpočtů.
Ministerstvo financí samo počítá s tím, že úrokové výdaje budou v příštích letech dál růst. Pokud se trend nezmění, bude na ně v roce 2028 potřeba kolem 140 miliard korun a dlouhodobé projekce ukazují další růst jejich podílu na HDP. A to ještě za předpokladu, že se dramaticky nezmění úrokové sazby nebo tempo zadlužování.
A nejzajímavější na tom je, že vyšší dluh a jeho vyšší splátky mohou začít bolet ve chvíli, kdy bude ekonomika padat. Protože když si půjčujeme i v dobrých časech, budeme mít v těch špatných nejen méně peněz. Budeme mít také větší účet, kteří nán věřitelé státu předloží.
A ten účet, na rozdíl od volebního programu, skutečně jednou přijde. Možná bude to jediné, co po této vládě zbyde, a to jako cena za to, že se držela u moci.
P.S. pro ty, kteří mi budou vysvětlovat, že státní dluh přece není žádný problém
Ano, vím, že státní dluh není totéž co dluh domácnosti, že část dluhu se průběžně refinancuje, a část jde na státní investice, o jejichž návratnosti však nelze mít velké iluze. Peníze, které si půjčí stát, si navíc v dsledku toho nepůjčí soukromé subjekty, nebo si je půjčí dráž. A právě proto je ale zajímavé sledovat, kolik nás to všechno stojí.
Tento text netvrdí, že Česku zítra hrozí bankrot. Tvrdí však, že když stát dlouhodobě utrácí víc, než kolik vybere, dluh roste, s ním rostou úroky a úroky postupně ukrajují peníze, které by bylo možné použít jinak.
A pokud někdo považuje 140 miliard korun ročně za zanedbatelnou částku, může si místo nemocnic a škol představit třeba 140 tisíc milionů korun. Číslo zůstane stejné.
Prameny
Ministerstvo financí ČR – Pokladní plnění státního rozpočtu za rok 2025. Potvrzuje skutečnou výši obsluhy státního dluhu v roce 2025: 98,1 mld. Kč.
Ministerstvo financí – Pokladní plnění státního rozpočtu 2025
Ministerstvo financí ČR – Fiskálně-strukturální plán ČR pro období 2027–2030. Klíčový zdroj pro výhled veřejných financí a budoucí vývoj úrokových výdajů.
Fiskálně-strukturální plán ČR 2027–2030
Česká národní banka – výsledky aukcí státních dluhopisů. Například v srpnu 2026 byl desetiletý státní dluhopis se splatností v roce 2037 prodán s průměrným výnosem 4,945 %.
ČNB – výsledek aukce státního dluhopisu 2026–2037
Česká národní banka – přehled emisí státních dluhopisů. Dokument ukazuje mimo jiné kuponové sazby novějších českých státních dluhopisů, včetně emisí s kuponem 4,95 % a 5,30 %.
Jan Urban
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