Digitální plivník: Poznejte skřítka, který se líhne v internetových diskusích
Je to v zásadě historický zjev, jen v novém, digitálním kabátě. Naši předkové znali plivníka (nebo také zmoka či raracha) jako otravného domácího skřítka v podobě zmoklého černého kuřete.
Sliboval, že přinese bohatství, ale místo toho vám proklel duši, kradl u sousedů a vyžadoval neustálou pozornost. Ujídal krupicovou kaši, mluvil sprostě a nešlo se ho zbavit.
Když se dostanete do internetové diskuse, uvidíte, že plivník nezmizel. Pouze vyměnil peří za klávesnici a krupicovou kaši za vaše nervy.
Jak poznáte plivníka v diskusi?
Zatímco klasický troll chce jen lhát či bránit diskusi na téma, které mu jeho sponzoři zadali, digitální plivník má své specifické motivy:·
- Přiživuje se na vaší energií: Plivník nepotřebuje argumentovat. Potřebuje reagovat. Jakmile něco napíšete, nebo mu nedej pánbůh odpovíte, nasypete mu do talíře jeho milovanou kaši. Bude vám pod články pískat a skákat tak dlouho, dokud z vás nevytáhne poslední kapku trpělivosti.
- Parazituje na cizím obsahu: Sám by nikdy nic kloudného nenapsal (však je to jen zmoklé kuře), ale mistrně parazituje na myšlenkách druhých. Vezme váš text a překroutí ho tak, aby buď ztratil smysl, nebo získal zcela opačný, a vytahuje se tím, co stvořil.
- Mluví jazykem rarachů: Tradiční plivník byl pověstný tím, že mluvil vulgárně a drze. Ten digitální sice občas projde přes filtry sprostých slov, ale kompenzuje to pasivní agresivitou, ironickými smajlíky ( 😉, 🤡) a Caps Lockem. Články, na které útočí, většinou označuje jako Zaplacený komentář nebo Zjednodušený pohled, aniž by uvedl, jak vypadá „nezaplacený komentář“ nebo „nezjednodušený pohled“.
Hlavní typy plivníků: Kdo na internetu nejčastěji straší?
Když se projdete vlákny pro diskusi, zjistíte, že digitální plivník na sebe umí brát velmi specifické podoby:·
- Plivník Vševěd (Komentátor-univerzál): Jeho diskusní příspěvky rozumí geopolitice, hokejové taktice, pěstování rajčat i složitým ekonomickým reformám, a každý den tak vyroní minimálně patnáct diskusních příspěvků. I když sám ničemu nerozumí, protože do školy nechodil, nebo v ní nedával pozor, jeho hlavním cílem je dokázat autorovi, že je úplně mimo.
- Plivník Ublížený (Generátor nostalgie): Jeho příspěvky mají jediné téma – jak je dnes všechno špatně, jak dřív byla tráva zelenější a rohlíky křupavější. Když mu v diskuzi oponujete faktickými daty, začne prskat, že jste „mladý a nezkušený“ a on má „vysokou školu života“.
- Plivník „Copy-Paste: Tento rarach obchází blogy a pod textem (ať už píšete o pečení bábovky nebo o vesmírném programu) píše ten samý odstavec plný odkazů na alternativní weby nebo své vlastní nikým nečtené slinty a plivance. Nekrmí se vaší odpovědí, krmí se prostě faktem, že parazituje na vaší čtenosti.
Jak se takový plivník líhne?
V lidových pověstech jste museli nosit vejce od černých slepic devět dní v podpaží, nemýt se u toho a s nikým nemluvit.
V digitální době je proces podobný. Stačí, když dotyčný stráví devět dní zavřený v temné místnosti u monitoru, odpojí se od reálného světa, s žádným živým tvorem nepromluví, nemyje se a konzumuje výhradně toxický obsah z pochybných koutů internetu. V tom momentu se pod jeho myší vylíhne digitální plivník a ovládne jeho profil.
Vykoupit se? Bohužel nemožné
Pověsti říkají, že se zbavit plivníka je nadlidský úkol. Když ho vyhodíte oknem, vrátí se dveřmi.
V internetové diskusi to platí dvakrát. Můžete ho nahlásit, ale on si založí nový profil a je zpátky. Jedinou spolehlivou obranou našich předků bylo plivníka ignorovat nebo ho přelstít tím, že ho „prodáte dál“ – tedy že ho necháte, ať se přisaje na někoho jiného a parazituje pro změnu na někom jiném.
Takže až příště pod svým (nebo jakýmkoli jiným) článkem uvidíte diskusi, která překypuje touhou plivnout, neodpovídejte. Jen se usmějte a pomyslete si: „Á, zmoklé kuře zase vylezlo z komína.“ A nechte ho hladovět.
Máte na svém digitálním dvorku také nějakého plivníka? Jak na tyhle internetové zmoky reagujete vy? Napište mi do diskuse – ale pozor, ať je nenakrmíte!
Jan Urban
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