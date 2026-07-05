Difficile est satiram non scribere
Římský básník Juvenalis kdysi na adresu své doby napsal: Difficile est satiram non scribere – „Je těžké nepsat satiru.“ Kdyby dnes zavítal do Prahy, možná by svůj výrok zopakoval. A možná by se pak raději vrátil do starého Říma. Možná by to vypadalo nějak takto.
Jmenuji se Decimus Iunius Iuvenalis. Před téměř dvěma tisíci lety jsem psal satiry o pokrytectví, zkorumpovaných úřednících, prodejných politicích, kariéristech, udavačích, falešných prorocích i davu, který ochotně měnil svobodu za chléb a hry. A myslel jsem si, že horší dobu už lidstvo nevymyslí.
Pak se mi přihodilo cosi podivného. Snad zásah Merkura, snad omyl Chrona. Otevřel jsem oči uprostřed dnešní Prahy. Nejdřív jsem si říkal, že jsem stále v Římě. Lidé se stále klaněli mocným, jen místo císařských soch obdivovali televizní obrazovky a displeje telefonů. Místo gladiátorů nastupovali influenceři, místo senátorů marketéři a místo filozofů specialisté na průzkumy veřejného mínění.
Viděl jsem politiky, kterým ani největší truhly s penězi nestačí, kteří mění názory rychleji než herci kostýmy. Novináře, kteří zaměňují otázky za slogany. Vůdce, kteří slibují blaho a spásu, a za zády lidu se mu smějí, a zástupy dobrovolných věřících, kteří s radostí vypnou vlastní rozum, jen aby nemuseli nést tíhu pochybností.
Zhrozil jsem se, jak hluboko klesla úcta k vědění. My v Římě jsme stavěli knihovny a naslouchali stoikům, abychom alespoň trochu zkrotili vlastní nevědomost. Zde však mnozí moudrost předků zavrhli a historii uvrhli v zapomnění.
Neochota poučit se z chyb minulých je bezbřehá; kráčejí vstříc stejným propastem, do nichž se zřítilo naše impérium, ale činí tak s úsměvem a písní na rtech. Místo aby studovali spisy filozofů, uctívají na digitálních fórech nové falešné proroky a křiklouny, jejichž jedinou schopností je co nejhlasitěji lkát nad úpadkem světa, který sami pomáhají vytvářet.
Sledoval jsem také zdejší senáty a tržiště. Ó, jak strašlivě se zde vyžívají ve směšných a malicherných sporech! My jsme se přeli o zákony, války a osud republiky. Zde se vedou líté bitvy o slova, gesta a urážky na virtuálních stěnách, zatímco barbaři už dávno buší na brány. Vášně jsou obrovské, avšak jejich předměty tak nicotné, že by jim i ten nejhloupější římský plebejec raději nevěnoval jedinou hodinu svého života.
Nejvíc mě ale překvapil lid. Ve starém Římě jsme měli přísloví panem et circenses – chléb a hry. Zde se ale zdokonalili. Dnes už stačí notifikace, krátké video a správně dávkované pobouření. Dav se ovládá daleko snáze a levněji než kdykoli předtím.
Za Nerona jsme měli tyrany. Ale pořád existovali lidé, kteří věřili ve ctnost, odvahu, čest a osobní odpovědnost. Dnes jako by se tyto staré římské hodnoty ztratily v šumu sociálních sítí, marketingových sloganů a nekonečné výroby virtuálních nepřátel.
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám znovu vzít do ruky pero. Pak jsem si uvědomil, že jsem svůj nejlepší text napsal už před dvěma tisíci lety. Difficile est satiram non scribere. Jenže dnes je odolat tomuto pokušení možná ještě těžší. Protože skutečnost už dávno předběhla každou satiru.
A tak se po půlročním pobytu zde raději vracím do Říma. Dokonce i za Nerona bylo alespoň někdy méně trapnosti než tady.
Vale.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020