Diagnóza: Nesvistida aneb Proč trpaslíci močí na pomníky
Podle Parkinsona je to stav, kdy jedinec, který sám nic pořádného neumí, se začne snažit aktivně likvidovat každého, kdo ho převyšuje.
Je to jako rakovina v organismu firmy nebo státu: nula začne obklopovat sama sebe ještě většími nulami, aby vynikla.
Podle Parkinsona má tato choroba tři stadia:
- Jedinec s vysokým sebevědomím, vysokými ambicemi a nulovým talentem zjistí, že ho ostatní lidé svými schopnostmi převyšují.
- Místo aby se snažil zlepšit, začne ze závisti likvidovat každého, kdo vykazuje známky schopností či talentu.
- Pronikne-li do organizace nebo dokonce do struktur státu, zaplní se tyto struktury lidmi, kteří jsou ještě neschopnější než jejich šéf, aby ho neohrožovali. Výsledkem je jejich totální paralýza a úpadek.
Obrazně řečeno: pokud nejste schopni postavit katedrálu, nejrychlejší cesta, jak se dostat do titulků, je zkusit ji posprejovat nebo rovnou zapálit.
Absolutním praotcem všech nestistidů byl Hérostratos. V roce 356 př. n. l. zapálil Artemidin chrám v Efesu, jeden ze sedmi divů světa, a to z jediného důvodu: aby se jeho jméno stalo nesmrtelným. Protože sám nedokázal nic vytvořit, rozhodl se, že se do historie zapíše tím, že zničí dílo někoho jiného. Efesané tehdy zareagovali zajímavým trestem – zakázali pod trestem smrti jeho jméno vyslovovat či zapisovat (damnatio memoriae), aby mu tu slávu nedopřáli. Jak ale vidíme, nefungovalo to.
Vítejte v dnešním Česku
V dnešním Česku se nesvistida stala povinnou výbavou pro vstup do veřejného prostoru. Pojďme se proto podívat do této galerie „pacientů“ ze zcela nedávné, ale i trochu starší doby.
Turek: Když volant vládne intelektu
Vezměme si čerstvý případ, vládního zmocněnce Filipa Turka. Muž, jehož největším životním přínosem je schopnost točit volantem a tvářit se u toho jako plakát na devadesátkovou diskotéku, se rozhodl kádrovat.
Označit Zdeňka Svěráka za „normalizačního umělce“ vyžaduje vskutku hroší kůži a mozkovou kapacitu akvarijní rybičky.Tady máme nesvistidu v laboratorní čistotě.
Turek podvědomě tuší krutou pravdu: zatímco Svěrákovy hlášky a filmy budou formovat český humor i za padesát let, po něm za pár měsíců neštěkne ani ten pes, protože jeho politická i intelektuální stopa má trvanlivost otevřeného jogurtu.
Ta agresivita pramení z vědomí vlastní nahraditelnosti. Když nemůžete vytvořit nic, co by přetrvalo, zkuste aspoň plivnout na pomník někoho, komu to vyšlo. Ostatně, věděl to už Jára Cimrman, když napsal ono nesmrtelné varování, že nejhorší jsou trpaslíci – vlezou všude a strašně rychle se množí.
Klaus: Celoživotní zápas se stínem obra
Ale králem české nesvistidy je bezpochyby Václav Klaus. Jeho posedlost Václavem Havlem je fascinující studie pro psychiatry. Klaus celý život trpí tím, že i když má všechny možné tituly (včetně světového unikátu – titulu z veřejné vysoké školy z doby vlády, které byl předsedou), lidé ve světě znali Havla. Klaus byl ten, kdo kradl péra, Havel ten, s kým chtěli mluvit králové a rockové hvězdy.
Tato nesvistida u Klause vygradovala do bizarních rozměrů – od zpochybňování Havlova odkazu až po snahu přepsat dějiny tak, aby v nich zbyl jen On a jeho „transformace“, či snahy změnit název Letiště V. Havla.
Je to klasický případ: člověk s obřím egem nemůže unést, že existuje jiný formát, který ho morálně i historicky převyšuje. A tak kope. Kope do mrtvého, kope do jeho ideálů, kope do všeho, co připomíná, že on sám je jen technikem moci, nikoliv vizionářem čehokoli. I on se ostatně snažil vždy co nejvíce otřít o Cimrmany.
Galerie dalších „postižených“
Nesvistida není novinka, provází nás dějinami jako smrad:
- Elon Musk vs. Realita: I na globální úrovni to jede. Když Musk zjistí, že ho komunita na Wikipedii nebo vědci neberou jako poloboha, začne útočit a navrhovat urážlivá přejmenování. Když nemůžeš ovládnout pravdu, zkus ji zesměšnit.
- Miloš Zeman vs. Elity: Zeman byl velmistrem nesvistidy v disciplíně „akademici“. Jeho válka s rektory a vědci je klasický projev syndromu. Jakmile narazil na někoho s morální integritou, okamžitě startoval proces likvidace. To je Parkinsonovo třetí stadium: obklopit se lidmi jako Nejedlý či Mynář, protože vedle nich i opilec vypadá jako vrchol geniality.
- Normalizační šmíry: Sedmdesátá léta byla zlatým věkem nesvistidy. Zástupy „zasloužilých umělců“ psaly ódy na traktory a s rozkoší zakazovaly Kubišovou nebo nutili Seiferta mlčet. Nebyla to jen ideologie; byla to čistá závist nýmandů, kteří věděli, že bez tanků za zády by po nich neštěkl ani pes.
- Salieri vs. Mozart: Představte si Salieriho – máte techniku, disciplínu, a pak přijde spratek v paruce, který si genialitu prostě „vyndá z hlavy“. Salieriho nesvistida je esencí stavu: „Když nemůžu být první já, nikdo nesmí vidět, že je tu někdo lepší.“
- Armáda anonymních hejtrů: Lidé, kteří v životě nedokázali postavit ani ptačí budku, ale v diskusích s jistotou vysvětlí, proč je špičkový vědec nebo sportovec nula. Jediný způsob, jak se cítit „nad věcí“, je stáhnout úspěšné do svého bahna.
Závěrečná diagnóza
Nesvistida je společensky zničující, protože do popředí vytlačuje agresivní průměrnost. Tito lidé se nebojí nikoho tak moc jako člověka s přesahem.
Pokud tak uvidíte někoho, kdo s oblibou „demytizuje“ skutečné osobnosti, zatímco sám nenabízí nic než aroganci, víte, s kým máte tu čest. A jakmile dovolíme, aby se měřítkem úspěchu stala schopnost co nejhlasitěji plivnout na druhé, přestaneme stavět katedrály a začneme jen hromadit hromady hnoje.
Protože na hromadě hnoje se trpaslíkům stojí nejlépe – tam se totiž nikdo jiný neodváží. Parkinson by řekl: izolovat a nepouštět k řízení státu. My jim místo toho dáváme mandáty a úřady, například nově vytvořené trafiky vládího zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.
Jan Urban
|Další články autora
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný
Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili...
Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy
Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř...
Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení
O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 131
- Celková karma 14,52
- Průměrná čtenost 404x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020