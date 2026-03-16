Diagnóza doby: Společnost s bipolární poruchou, algoritmy a guru z pískoviště
Pravda se totiž v naší době tvoří opakováním lží, politici tančí pro lajky a ekonomiku řídí nálady miliardářů po špatném ranním espressu. Tradiční hodnoty vytlačili guruové s vědomostmi z pískoviště a zdravý selský rozum byl prohlášen za chybu v systému.
Základním nástrojem pro porozumění politice i ekonomice této doby se tak stává psychologie. Emoce jsou totiž důležitější než realita i než to, co dává smysl v excelové tabulce.
Algoritmus pak funguje jako nemilosrdný obchodník s pozorností. Prodává emoce, drama a hněv, protože fakta jsou pro něj příliš suché zboží.Z hlediska digitální ekonomiky je totiž rozumný člověk tak trochu problém – málo kliká, jen zřídka sdílí a málokdy se rozčílí tak, aby to stálo za reklamní banner.
Politika jako hromadná terapie
Politika už nespravuje věci veřejné; spravuje spíše naše úzkosti. Lídr není ten s nejlepším plánem, ale ten, kdo dokáže nejhlasitěji pojmenovat bubáky kolem nás.Politici se zjevují hlavně na sociálních sítích, ale neřeší tam zákony, nýbrž engagement. Jejich profil není nástěnka vizí, ale nekonečná reality show.
Politika se změnila v digitální bavičství, kde se místo řešení nabízí jen další dávka adrenalinu a výzva: „Sdílejte, než to smažou!“ Ostatně, politická komunikace připomíná spíše stand-up než státnictví. Každý výrok je punchline, každé vystoupení je performance a každá krize je marketingová příležitost.Když se náhodou objeví někdo, kdo mluví klidně a věcně, algoritmus ho vyhodnotí jako podezřelý obsah a pošle ho rovnou do digitálního zapomnění.
Pravda jako nejoblíbenější fikce
V tomto informačním přetlaku se pravda buduje jako stavebnice Lego. Stačí vzít pár kostiček lží, přidat špetku paranoie a celé to desetkrát zopakovat v uzavřené názorové bublině. „Pravda“ už není to, co se stalo, ale to, čemu věří dostatečný počet lidí s Wi-Fi připojením.Všichni jsme se tak stali architekty vlastních halucinací, kde fakta jenom zbytečně překážejí v rozletu našemu spravedlivému rozhořčení.
Internet nám totiž poprvé v dějinách umožnil vybrat si nejen názor, ale i realitu, ve které ten názor bez odporu přežívá.A tak, zatímco kdysi bylo obtížné udržet lež při životě, protože vyžadovala organizaci, tiskárny a někdy i státní cenzuru, dnes jí stačí mobilní telefon, trocha fantazie a pár tisíc lidí ochotných sdílet všechno, co je dostatečně pobouří mezi snídaní a večerním seriálem.
Ekonomika pod vlivem hormonů
Ekonomika mezitím rezignovala na racionalitu a přešla na kolektivní bipolární poruchu. Trhy už nejsou řízeny nabídkou a poptávkou, ale hormonálními výkyvy influencerů. Stačí, aby se miliardář na síti X špatně vyspal, a hodnota firem léta budovaných padá k zemi, nebo vystřeluje k měsíci.
Naši ekonomickou nejistotu podporuje i fakt, že nakupujeme věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme, abychom v digitálním světě ohromili lidi, které vlastně nesnášíme. Ekonomika se tak stává zvláštním druhem kolektivní víry: hodnotu nemá to, co funguje, ale to, čemu se podaří uvěřit dostatečnému počtu lidí během jednoho obchodního dne. Finanční trhy se chovají trochu jako dav na rockovém koncertu: chvíli skandují, chvíli pískají a nikdo přesně neví proč.
Guru z pískoviště
Korunu všemu nasazují samozvaní guru se znalostmi z mateřské školy. Tyto postavy, které by dřív v každé slušné vesnici vyprovodili za humna, jsou dnes „myšlenkovými lídry“. Nabízejí totiž jednoduché odpovědi i na složité otázky.Máte dluhy? Stačí si je „přát“ pryč. Bolí vás tělo? Pijte savo a objímejte stromy. Jejich expertíza končí u prvního odstavce na Wikipedii, ale jejich sebevědomí je tak velké, že by se dalo vyvážet.Internet totiž vytvořil unikátní ekosystém, ve kterém se kompetence neměří znalostmi, ale počtem sledujících. A tak se z člověka, který včera prodával proteinové nápoje, může přes noc stát expert na geopolitiku, medicínu i smysl života.
Společnost v permanentním přepětí
Výsledkem je zvláštní civilizační stav: společnost, která je neustále rozrušená, ale jen zřídka opravdu informovaná. Mozek je zahlcen krizemi, které trvají přesně tak dlouho, než je vystřídá další virální drama.Žijeme tak ve světě permanentního alarmu, kde se každá zpráva tváří jako konec civilizace a každá banalita jako historický okamžik. Nervový systém společnosti tak připomíná přehřátý server – běží pořád na maximum, ale čím dál častěji se zadrhává.
Výsledný chaos však není chybou v systému, ale jeho hlavní vlastností. V informačním šumu už mozek nestíhá rozlišovat mezi krizí a banalitou, což vede k chronické únavě materiálu – psychologickému „vyhoření“ celé společnosti. Možná bychom se však měli přestat ptát, co je špatně s dobou, a začít se ptát, jestli jsme si tenhle cirkus náhodou nepostavili sami, jen abychom se nenudili při čekání na další konec světa.
Moderní člověk totiž paradoxně dokáže žít v nebývalém pohodlí a zároveň v permanentním pocitu katastrofy.Bez základní duševní hygieny se nám tenhle globální stroj však dříve či později prostě zadře. A až se to stane, možná zjistíme, že největší luxus 21. století není rychlé připojení k internetu, ale schopnost na chvíli vypnout.
Epilog: Diagnostická poznámka
Pacient: moderní společnost.
Stav: chronická informační intoxikace, akutní závislost na pozornosti a pokročilá alergie na fakta.
Vedlejší symptomy: přecitlivělost na nuance, zvýšená produkce názorů bez předchozího studia a zrychlený metabolismus paniky.
Doporučená léčba: méně křiku, více přemýšlení; omezení dávky sociálních sítí na maximálně dvě hodiny denně nebo alespoň jednu rozumnou myšlenku týdně.
Prognóza: nejistá – pacient totiž léčbu odmítá a místo toho si právě objednal další notifikace.
Jan Urban
Profesoři, otázky a mizející pera: Kdo je tady skutečný „škůdce“?
Václav Klaus se v posledních rozhovorech opět pustil do svého oblíbeného terče. Václav Moravec je podle něj „škůdce národa“, který ovládá veřejnoprávní prostor. Není to ale spíše tak trochu naopak?
Mobilní schizma: Jak český stát dochází k tomu, co mezinárodní školy u nás znají léta
Zatímco v českých sborovnách se stále bojuje o to, zda chytrý telefon zakázat jako „nástroj zkázy“, mezinárodní školy u nás už dávno podepsaly příměří. Nyní se k jejich modelu po letech lavírování snaží přiblížit i ministerstvo.
Otázky bez střetu: jak se debata proměnila v monology
Odchod moderátora Václava Moravce z nedělní politické debaty vyvolal otázku, co přijde po něm. Po dnešní premiéře už odpověď známe: přišel pořad, kde se nikdo nepotí, nikdo nikoho nepřerušuje a fakta mají dovolenou.
Chcete vědět, kdo doopravdy jste? Napište na blog, že vám chutná pečivo! (fikce)
Vítejte ve světě blogových diskusí: upřímný povzdech blogera, který zjistil, že mu i cizí lidé v diskusích vidí až do žaludku.
Pět šílených konspirací z poslední doby: Od špionážních holubů po „toxickou“ brokolici
Zapomeňte na nudné debaty o politice. Svět konspiračních teorií nabízí mnohem šťavnatější kousky – od dronů s peřím až po tajné plány Walta Disneyho.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Odborníci odstraňují parazitické jmelí ze stromů v rožnovském městském parku
Odborníci dnes začali v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku odstraňovat ze stromů...
Růžová záplava nad Hustopečemi v přímém přenosu: Mandloně právě naplno rozkvetly
Nad historickými sklepy v Jirkově vzniká park, město vyjde na víc než 20 mil. Kč
Zanedbaný kus Jirkova na Chomutovsku nad historickými sklepy se mění na nový městský park. Vzniká...
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020