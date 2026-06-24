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Diagnóza doby, aneb Proč demokracie možná není tak skvělý nápad

Než začnou létat obvinění z autoritářství, malá poznámka na úvod. Tento text není útokem na demokracii, ale jen krátkým cvičením v roli ďáblova advokáta, jež si klade nepříjemnou otázku: Co když demokracie není tak dobrý nápad?

Demokracie je dnes považována téměř za posvátnou hodnotu, o níž se pochybuje asi stejně často jako o gravitaci. Přesto stojí občas za to vstoupit do role ďáblova advokáta (advocatus diaboli) spočívající v záměrném hájení opačného nebo nepopulárního názoru, i když s ním nemusíme osobně souhlasit.

Smyslem role je prověřit sílu argumentů, odhalit slabiny převládajícího názoru a zabránit skupinovému myšlení či nekritickému přijímání „samozřejmých“ pravd.

Platón: Proč by měl stát řídit ten, kdo o něm nic neví?

Už Platón měl s demokracií problém. V jeho době odsoudila athénská demokracie k smrti jeho učitele Sókrata, což na něj neudělalo právě nejlepší dojem. Platón si položil jednoduchou otázku: Když si necháme opravit zuby, jdeme za zubařem. Když stavíme dům, najímáme architekta. Proč bychom tedy správu státu svěřovali lidem bez znalostí a zkušeností?

Podle něj je demokracie systém, ve kterém mají stejnou politickou váhu mudrc i člověk, který věří, že ekonomiku lze řídit tiskem nekonečného množství peněz nebo že státní rozpočet funguje jako rodinná kasička.

Platón se obával, že většina voličů se rozhoduje spíše podle emocí, sympatií a líbivých slibů než podle rozumu. A že nakonec zvolí toho, kdo jim nabídne nejpříjemnější iluzi. Jinými slovy – demokracie může být soutěží v tom, kdo lépe prodá sen.

Churchill: Nejhorší systém… kromě všech ostatních

Často se cituje výrok Winstona Churchilla: „Demokracie je nejhorší forma vlády – s výjimkou všech ostatních, které byly dosud vyzkoušeny.“

Toto tvrzení se obvykle se používá jako pochvala demokracie. Ve skutečnosti je to spíše povzdech. Churchill neříkal, že demokracie je skvělá. Tvrdil, že je plná chyb, neefektivní, pomalá a chaotická – jen zatím nikdo nevymyslel nic lepšího.

Je to trochu jako říct: „Tento automobil se často porouchá, občas nabourá a někdy vůbec nenastartuje. Jenže všechny ostatní vozy jsou ještě horší.“ Což není zrovna nadšená reklama.

Vláda popularity místo vlády schopností

Demokracie vytváří zvláštní paradox. V mnoha profesích vyžadujeme vzdělání, zkušenosti a kvalifikaci. Pilot musí mít licenci. Lékař musí složit atestace. Účetní musí znát zákony.

Ale k řízení státu stačí být (aspoň pro velkou část voličů) dostatečně charismatický, dobře mluvit, mít kvalitní marketing, nebo umět natočit působivé video na sociální sítě. A demokracie tak někdy připomíná talentovou soutěž, v níž vítězí ten, kdo nejlépe odhadne nálady publika. Ne nutně ten, kdo by byl nejlepším správcem země.

Tyranie většiny

Francouzský fiozof Alexis de Tocqueville upozorňoval v souvislosti s demokracií navíc na nebezpečí „tyranie většiny“. Pokud se většina rozhodne špatně, může své rozhodnutí vnutit všem ostatním.

Demokracie tedy nezaručuje, že bude přijato moudré nebo spravedlivé řešení. Pouze zaručuje, že se na něm shodne dostatečný počet lidí. A historie ukazuje, že většina se může mýlit velmi přesvědčivě.

Krátkozrakost volebního cyklu

Politici v demokraciích často myslí ve čtyřletých intervalech. Proč přijímat potřebné, ale nepopulární reformy, které přinesou výsledky až za více, možná i deset let, když lze rozdávat drahé výhody, které přinesou hlasy příští měsíc?

Demokracie tak vytváří pokušení kupovat si voliče, odkládat problémy, zadlužovat budoucnost, a slibovat to, co nelze splnit. Budoucí generace pak s překvapením zjistí, že volební sliby mají dlouhou splatnost.

Informovaný volič – krásná teorie

Demokracie předpokládá, že občané ke své volbě mají dostatek informací, rozumějí složitým problémům, a rozhodují se racionálně.

Psychologie však ukazuje něco jiného. Lidé podléhají různým myšlenkovým zkreslením jako je tzv. konfirmační zkreslení, tedy sklon poslouchat jen to, čemu věří, iluzi pravdivosti, čili tendenci věřit tomu, co už několikrát slyšeli, skupinovému myšlení, neboli sklonu řídíit se tím, co považuje za správné určitá skupina emocionální manipulaci apod.

Jsou-li však voliči omylní, proč by výsledkem jejich souhrnného rozhodování měla být automaticky moudrost? Dav nemusí být moudrý. Někdy je jen početný.

Demokracie jako soutěž v distribuci výhod

Ekonomové od Jamese Buchanana po Mancura Olsona upozorňovali, že demokracie často vede k soupeření zájmových skupin. Každá skupina chce více dotací, více výhod, více ochrany, více veřejných peněz apod.

Náklady na tyto benefity se však rozptýlí mezi všechny, i když výhody získají jen někteří. Stát však i přesto, ve snaze zavděčit co největšímu počtu příjemců výhod často postupně bobtná jako kufr při návratu z dovolené.

A teď malá obhajoba demokracie

Aby byl advocatus diaboli poctivý, je třeba dodat ještě jednu věc. Historie ukazuje, že alternativy k demokracii bývají často horší.

Autoritářské režimy, jak si toho všiml už Karel Čapek, mohou být rychlejší, efektivnější a rozhodnější. Jenže mají nepříjemný zvyk potlačovat svobody, umlčovat opozici, a občas skončit katastrofou.

Možná tedy Churchill neměl na mysli, že demokracie je dobrá. Možná chtěl říct něco mnohem skromnějšího: Demokracie je systém, který nás neustále rozčiluje, ale zároveň nám umožňuje se s ním hádat, kritizovat ho a čas od času ho opravit.

A právě možnost říci: „Demokracie je možná špatný nápad,“ aniž by člověk skončil ve vězení, je možná jejím nejlepším argumentem.

A na závět i trocha ironie. Demokracie je jediný systém, v němž si občané pravidelně stěžují na politiky, které si sami zvolili, a poté mají možnost zvolit si je znovu. Je to trochu jako restaurace, kde si hosté opakovaně objednávají jídlo, které jim minule nechutnalo, a pak se diví, že chutná stejně.

Nebo ještě jedovatější pointa: Demokracie stojí na optimistickém předpokladu, že miliony lidí, kteří se nedokážou shodnout ani na tom, co bude k večeři, jsou schopny kolektivně rozhodnout o budoucnosti státu.

Dodatek

K dalším významným historickým osobnostem, kteří měli, byť v dobrém, s demokracií problém, byl moravský rodák Joseph Schumpete, který tvrdil, že demokracie není vláda lidu, ale soutěž politických elit o hlasy občanů. Voliči spíše jen vybírají mezi nabízenými týmy, než aby skutečně vládli.

Podobně i italský ekonom Vilfredo Pareto zastával názor, že ve skutečnosti vždy vládne elita; liší se jen to, která elita je právě u moci. Hans-Hermann Hoppe argumentoval, že demokracie vede politiky ke krátkodobému „vytěžování“ státu, protože vědí, že jsou u moci jen dočasně.

John Stuart Mill, který demokracii podporoval, se přesto obával „tyranie většiny“ a přemýšlel, zda by vzdělanější občané neměli mít větší váhu hlasu. A Niccolò Machiavelli ve svém skvělém Vladaři upozorňoval, že lid je snadno ovlivnitelný a často soudí podle zdání spíše než podle skutečných schopností vládců.

Autor: Jan Urban | středa 24.6.2026 8:54 | karma článku: 16,49 | přečteno: 265x

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