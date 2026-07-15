Deus ex machina
Andrej měl totiž vážný problém. A ten problém nesmrděl dotacemi ani řepkou, ale spáleným benzínem, drahými kolínskými a čistým, nefalšovaným egem.
Říkalo se mu Motoristé. Respektive jeden konkrétní Motorista – Filip Turek. Muž, který dokázal oslovit davy jen tím, že se tvářil, jako by právě vystoupil z plakátu na akční film z devadesátek, a o autech mluvil s vášní, jako by šlo o poslední bitvu za západní civilizaci.
Andrej zkoušel všechno. Točil TikToky, tulil se ke kohoutovi Silverovi, sliboval levnější máslo, ale dokonce i pověstné koblihy měly najednou poněkud hořkou příchuť. Nic nezabíralo. Mladí i naštvaní chtěli svého hranatého hrdinu v Mercedesu. A když už i ti nejkreativnější marketéři ANO bezradně listovali manuály krizové komunikace, zasáhlo nebe.
Zázrak na silnici (a v průzkumech)
Říkejme tomu osud, karma nebo klasický divadelní prvek Deus ex machina. Bůh politického štěstí se podíval dolů, ustrnul nad zoufalým holdingovým sběračem dotací a seslal dar, který by si nevymyslel ani scenárista politické grotesky.
„Děkuji ti, Pane, že jsi mi poslal tohle znamení. A že to nebylo do mého obytňáku.“, zazněla anonymní modlitba z Průhonic.
Nebylo třeba vymýšlet složité antikampaně. Stačilo, aby se muž, který dlouhodobě budoval image neomylného krále silnic, stal hlavním aktérem dopravní nehody. Politika je totiž krutá disciplína: měsíce budujete mýtus a pak přijde pár minut, které z něj udělají internetový meme.
Jakmile se začaly šířit záběry z nehody i následných emocí, aura neporazitelnosti dostala první pořádnou trhlinu. Ukázalo se, že za volantem nesedí filmový hrdina, ale obyčejný smrtelník s téměř všemi lidskými slabostmi, které lze v jedné osobě koncentrovat. A internet, jak známo, odpouští ledacos – jen ne pád z vlastního piedestalu.
Politická totálka
Pro Andreje to musel být dárek, jaký se v marketingových rozpočtech neplánuje. Sledovat, jak jeho nejvýraznější pravicově-populistická konkurence ztrácí vlastní silou lesk, bylo lepší než další televizní debata.
- Turek přišel o část své aury. Je obtížné prodávat image neomylného krále silnic ve chvíli, kdy se veřejnost baví především dopravní nehodou a tím, co po ní následovalo.
- Babiš může zůstat v klidu. Nemusí útočit ani investovat do negativní kampaně. Stačí trpělivě přihlížet tomu, jak soupeř řeší problémy, které si vytvořil sám.
Politika občas připomíná řeckou tragédii. Hrdina celé dějství přesvědčuje publikum o své výjimečnosti, a pak přijde jediná scéna, která převrátí celý příběh.
A tak si může pan Šéf spokojeně oddechnout, pohladit kohouta Silvera a jít spát s vědomím, že politický bůh sice občas spí, ale když se probudí, má pozoruhodný smysl pro dramaturgii. A ještě lepší pro ironii.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020