Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Deus ex machina

Představte si tu scénu: Průhonice, pozdní večer, ticho, které by se dalo krájet. U stolu sedí pan Šéf, v ruce žmoulá marketingové reporty a poprvé v životě mu nepomáhá ani osvědčená mantra, že „všeci kradnú“.

Andrej měl totiž vážný problém. A ten problém nesmrděl dotacemi ani řepkou, ale spáleným benzínem, drahými kolínskými a čistým, nefalšovaným egem.

Říkalo se mu Motoristé. Respektive jeden konkrétní Motorista – Filip Turek. Muž, který dokázal oslovit davy jen tím, že se tvářil, jako by právě vystoupil z plakátu na akční film z devadesátek, a o autech mluvil s vášní, jako by šlo o poslední bitvu za západní civilizaci.

Andrej zkoušel všechno. Točil TikToky, tulil se ke kohoutovi Silverovi, sliboval levnější máslo, ale dokonce i pověstné koblihy měly najednou poněkud hořkou příchuť. Nic nezabíralo. Mladí i naštvaní chtěli svého hranatého hrdinu v Mercedesu. A když už i ti nejkreativnější marketéři ANO bezradně listovali manuály krizové komunikace, zasáhlo nebe.

Zázrak na silnici (a v průzkumech)

Říkejme tomu osud, karma nebo klasický divadelní prvek Deus ex machina. Bůh politického štěstí se podíval dolů, ustrnul nad zoufalým holdingovým sběračem dotací a seslal dar, který by si nevymyslel ani scenárista politické grotesky.

„Děkuji ti, Pane, že jsi mi poslal tohle znamení. A že to nebylo do mého obytňáku.“, zazněla anonymní modlitba z Průhonic.

Nebylo třeba vymýšlet složité antikampaně. Stačilo, aby se muž, který dlouhodobě budoval image neomylného krále silnic, stal hlavním aktérem dopravní nehody. Politika je totiž krutá disciplína: měsíce budujete mýtus a pak přijde pár minut, které z něj udělají internetový meme.

Jakmile se začaly šířit záběry z nehody i následných emocí, aura neporazitelnosti dostala první pořádnou trhlinu. Ukázalo se, že za volantem nesedí filmový hrdina, ale obyčejný smrtelník s téměř všemi lidskými slabostmi, které lze v jedné osobě koncentrovat. A internet, jak známo, odpouští ledacos – jen ne pád z vlastního piedestalu.

Politická totálka

Pro Andreje to musel být dárek, jaký se v marketingových rozpočtech neplánuje. Sledovat, jak jeho nejvýraznější pravicově-populistická konkurence ztrácí vlastní silou lesk, bylo lepší než další televizní debata.

  • Turek přišel o část své aury. Je obtížné prodávat image neomylného krále silnic ve chvíli, kdy se veřejnost baví především dopravní nehodou a tím, co po ní následovalo.
  • Babiš může zůstat v klidu. Nemusí útočit ani investovat do negativní kampaně. Stačí trpělivě přihlížet tomu, jak soupeř řeší problémy, které si vytvořil sám.

Politika občas připomíná řeckou tragédii. Hrdina celé dějství přesvědčuje publikum o své výjimečnosti, a pak přijde jediná scéna, která převrátí celý příběh.

A tak si může pan Šéf spokojeně oddechnout, pohladit kohouta Silvera a jít spát s vědomím, že politický bůh sice občas spí, ale když se probudí, má pozoruhodný smysl pro dramaturgii. A ještě lepší pro ironii.

Autor: Jan Urban | středa 15.7.2026 9:15 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Další články autora

Jan Urban

Inzerát: Hledá se vlastenec na plný úvazek. Zn. Spěchá

Hledáte ideální místo pro život? Nabízíme k pronájmu (a následnému rozprodání) malebnou zemičku v srdci Evropy. Je sice trochu jetá, ale za to má neopakovatelné kouzlo permanentní absurdity.

14.7.2026 v 12:21 | Karma: 15,15 | Přečteno: 229x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Difficile est satiram non scribere

Když se do Prahy po dvou tisících letech vrátí římský satirik, zjistí, že historie sice pokročila, ale lidská směšnost, malost a nevzdělanost nikoli.

5.7.2026 v 9:39 | Karma: 16,79 | Přečteno: 286x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babiš, řečený Hrabiš, aneb miliardář snadno, mecenáš nikdy

Svět velkých peněz je fascinující místo. Podíváte-li se do naší historie či za hranice naší kotliny, zjistíte, že miliardáři mají často jednu společnou kratochvíli: když už nevědí, co s penězi, začnou je vracet společnosti.

4.7.2026 v 17:16 | Karma: 24,19 | Přečteno: 520x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Ždímat, co se dá, rychle a dokud to jde: příběh na pokračování aneb Neverending story

Státní správa se mění rychleji než její tiskové zprávy. Odbornost ustupuje, praxe se „interpretuje“ a rodinné vazby získávají překvapivě moderní kariérní potenciál. Protože výběrové řízení je jen formalita, a výsledek předem znám.

4.7.2026 v 13:48 | Karma: 14,70 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Výběrové řízení? Zastaralý přežitek: v kurzu je opět politická oddanost

Kdysi se říkalo, že vzdělání otevírá dveře. Zdá se, že v české politice už stačí stranická oddanost, správný profil na sociálních sítích a vědět, komu tleskat. Historie se opakuje: kariérní růst nikdy nebyl jednodušší.

4.7.2026 v 9:58 | Karma: 26,44 | Přečteno: 726x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
vydáno 10. července 2026

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.
11. července 2026  5:01

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...

Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory

Mostní provizorium ve Žďáru bylo budováno zhruba tři týdny. Od pondělí jej...
15. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou...

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
15. července 2026  8:02,  aktualizováno  8:34

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí,...

ExaGrid byla zařazena do prestižního žebříčku MES Midmarket 100 pro rok 2026

15. července 2026  8:33

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

15. července 2026  8:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 294
  • Celková karma 19,31
  • Průměrná čtenost 446x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.