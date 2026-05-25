Demokracie pro pokročilé: Volby jsou skvělé, tedy pokud neobtěžují výsledkem
Demokracie patří mezi nejuctívanější pojmy moderní společnosti. Politici ji (až na občasné výjimky) brání, komentátoři oslavují, aktivisté kontrolují a veřejnost podporuje. Tedy alespoň do chvíle, než volby dopadnou „špatně“.
„Špatně“ samozřejmě neznamená nezákonně. Znamená to prostě tak, že vyhraje někdo, koho zrovna nemusíme. Tehdy se z posvátného principu stává nepříjemná technická závada. Najednou se – z jedné či druhé strany - dozvídáme, že lidé byli zmanipulováni, že podlehli vlivům ze zahraničí, že veřejnost nerozumí složitosti dnešního světa, že voliči hlasovali emotivně, nezodpovědně nebo dokonce na základě vlastních zájmů, což je v demokracii zjevně považováno za chování poněkud nevhodné.
Televizní studia připomínají krizová centra po přírodní katastrofě. Moderátoři mluví opatrněji než obvykle, experti hledí do dáli s výrazem člověka, který právě zjistil, že civilizace končí, a analytici vysvětlují, že „společnost vyslala signál“. Společnost mimochodem vysílá signály neustále. Jen některé signály jsou zjevně esteticky přijatelnější než jiné.
Volič jako problém systému
Je fascinující sledovat, jak rychle se tak může obraz voliče proměnit. V učebnicích politologie je volič zobrazován téměř posvátně — jako zdroj legitimity, pilíř demokracie a nositel suverenity.
V reálném veřejném prostoru však bývá často vnímán spíše jako biologická překážka správného vývoje společnosti: dokud hlasuje „rozumně“, je označován za odpovědného občana a naději budoucnosti, jakmile ale vhodí do urny nesprávný lístek, mění se během několika hodin na oběť dezinformací, frustrovaného nevzdělance nebo člověka, který „nepochopil kontext“.
Člověk občas získává dojem, že část společnosti chápe demokracii podobně jako rodiče chápou dětské rozhodování: „Samozřejmě si můžeš vybrat sám. Pokud si vybereš správně.“
Svoboda slova, ale s mírou a opatrností
Podobně působí i debaty o svobodě slova. Svoboda projevu je, alespoň navenek, milována téměř univerzálně. Každý ji hrdě brání — do chvíle, než ji začne používat někdo jiný. Pak přichází slavná věta: „Samozřejmě podporujeme svobodnou debatu, ale…“
A za tím „ale“ se obvykle skrývá dlouhý seznam lidí, kteří by neměli dostávat prostor, témat, o nichž by bylo lepší mlčet, a názorů, které sice nejsou přímo zakázané, ale ideálně by měly zůstat někde hluboko v internetovém sklepě bez připojení k elektřině.
Moderní demokracie tak občas připomíná luxusní restauraci, kde hosté mohou svobodně vybírat z menu, zatímco personál upřímně doufá, že si nikdo neobjedná nic, co kuchyně neuvařila. Pokud si někdo přesto dovolí objednat něco jiného, personál začne zkoumat, zda byl host dostatečně informován o zdravotních rizicích svého rozhodnutí.
Éra permanentního rozhořčení
Zvláštní kapitolou dnešní demokracie je i fenomén permanentního rozhořčení. Kdysi bývali rozhořčení hlavně poražení. Dnes působí dojmem permanentní frustrace často i vítězové. Vyhráli volby, obsadili instituce, pořádají tiskové konference, mají experty, poradce, marketéry i vlastní hashtagy — a přesto vypadají, jako by jim někdo právě ukradl poslední jogurt z kancelářské lednice.
Moderní politika už totiž dávno není jen soutěží programů. Je to soutěž identit, emocí a morální nadřazenosti. A kdo nesouhlasí, není jen protivník. Je to bezpečnostní riziko pro budoucnost lidstva. A nezáleží na tom, zda volby vyhrál, nebo prohrál.
Všichni bojují proti manipulaci
Ironií celé situace navíc je, že prakticky každá skupina dnes tvrdí, že právě ona bojuje proti manipulaci. Každý zachraňuje pravdu, odhaluje propagandu a brání fakta. A přitom si vybírá jen ta fakta, která se jí zrovna hodí, pracuje s emocemi, zjednodušuje realitu a vyrábí vlastní propagandu — jen možná o něco elegantněji graficky zpracovanou.
Veřejný prostor tak někdy připomíná obrovskou psychologickou laboratoř, kde se všichni navzájem obviňují z manipulace pomocí dokonale propracovaných manipulačních technik.
Demokracie jako test dospělosti
Skutečný problém demokracie totiž nikdy nespočíval v tom, že lidé mohou rozhodovat. Skutečný problém spočívá v tom, že mohou rozhodnout jinak, než bychom si „my“ nebo „oni“ přáli. A právě tam začíná skutečný test demokratického přesvědčení.
Podporovat demokracii ve chvíli, kdy vítězí váš kandidát, není žádné hrdinství. To zvládne i marketingové oddělení politické strany po dvou sklenkách prosecca. Mnohem těžší je přijmout, že ostatní lidé mají stejné právo být omylní, emotivní, iracionální a někdy i úplně mimo — stejně jako my sami.
Právě v tom spočívá podstata svobodné společnosti. Demokracie není systém, kde vždy vyhraje pravda. Je to systém, kde spolu musí nějak přežít lidé, kteří jsou přesvědčeni, že pravdu mají výhradně oni. A to je i pro moderního člověka často téměř nesnesitelná forma rovnosti.
Jak kdysi poznamenal Tomáš Garrigue Masaryk: „Demokracie je diskuse.“ A možná ještě důležitější je jeho méně citovaná myšlenka, že: „Demokracie předpokládá vzdělané občany a mravní zralost.“ Jinými slovy: pro demokracii je potřeba dospět. A právě to bývá na celém systému nejtěžší.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020