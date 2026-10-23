Demokracie je skvělá. Hlavně když po nás nic nechce a v televizi budou dávat něco jiného
Česku se už léta vede spor mezi lidmi, kteří se obávají o demokracii, právní stát a bezpečnost země, a těmi, kteří nad takovými obavami mávají rukou. Svobodu samozřejmě chtějí také. Demokracii – možná – rovněž. Jen by s ní pokud možno nechtěli mít žádné starosti.
Autoritářské sklony politiků? Přehnané obavy. Ruská hybridní válka? Strašení. Nezávislá média? Proč bychom měli platit televizi, která občas kritizuje politiky, které jsme si sami zvolili, jen proto, že kradou, a velmi často a velmi dobře ztělesňují obraz o tom, co je to lůza? A když někdo upozorní na porušování pravidel, je to nejspíš další příslušník nenáviděných elit, který si myslí, že je chytřejší než ostatní.
Tento pohled má jednu velkou výhodu: je nesmírně pohodlný. Nemusíte rozlišovat mezi skutečností a propagandou, mezi demokratickou většinou a neomezenou mocí ani mezi legitimním nesouhlasem a pokusem obejít pravidla. Stačí vědět, kdo jsou „naši“ a kdo „oni“.
A Západ tito lidé příliš nemusejí. Možná proto, že jazyky vládnou asi tak, jako ministryně Schillerová, mají z něj mindrák a cítí se v něm trochu nejistě. A proč se učit jazyky a dívat se ven, co je tam zajímavé a možná i lepší než u nás, když doma je všechno v pořádku a jasné.
Televize, která by měla poslouchat. Ale koho?
Podívejme se na současný spor o Českou televizi a Český rozhlas. Vláda Andreje Babiše schválila návrh, který počítá s převedením jejich financování z koncesionářských poplatků do státního rozpočtu a se snížením prostředků. Vláda mluví o úsporách a změně systému. Kritici upozorňují, že závislost na každoročním rozhodování politiků o penězích může ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií.
Samozřejmě, Česká televize není nedotknutelná instituce. Může dělat chyby, špatně hospodařit a její práci lze kritizovat. Veřejnost má právo požadovat kvalitu i odpovědnost.
Jenže je tu drobný rozdíl mezi kontrolou hospodaření na straně jedné, a vytvořením podmínek, v nichž mohou politici na médium působit prostřednictvím jeho financování, na straně druhé. Když vám někdo nabídne, že vám bude přidělovat peníze podle pravidel, která se mu hodí, nemusí vám přímo zakazovat kritiku. Stačí, když začnete přemýšlet, co vás vaše kritika bude stát.
To je právě smysl veřejných médií: nemají chránit novináře před každou kritikou, ale chránit veřejnost před situací, kdy politici získají příliš velký vliv na to, co se smí a co nesmí říkat.
A člověk, který dnes volá po omezení „zbytečné“ televize, protože se mu nelíbí její zpravodajství, by si měl položit otázku, zda by stejně nadšeně podporoval změnu, kdyby se zítra k moci dostala politická strana, kterou nesnáší.
Svoboda bez nepříjemných otázek
Podobný princip platí i jinde. Někdo se vysmívá obavám z ruského vlivu, protože nechce slyšet nic nepříjemného o Moskvě (a slyší-li to, zacpe si uši). Jiný považuje každé evropské bezpečnostní opatření včetně omezení pro vstup ruských hybridních žoldáků na území EU za další důkaz, že nám Brusel bere svobodu. Další obdivuje rozhodného politika, který slibuje udělat pořádek a obejít, případně přejet,všechny, kdo mu stojí v cestě.
Jenže demokracie není služba, v níž si objednáme svobodu, bezpečí, nízké daně a klid, a nepříjemné položky někdo automaticky vyřeší za nás, a jen nám je odečte z účtu.
Demokracie potřebuje pravidla, nezávislé instituce, kritická média a občany, kteří jsou ochotni snést a unést i informace, jež se jim nehodí. A obrana proti hybridním hrozbám zase vyžaduje, abychom nepovažovali každé varování za propagandu a každou propagandu za nevinný názor.
To neznamená, že kdo nesouhlasí s vládou, je demokrat, a kdo s ní souhlasí, je autoritář. Tak jednoduché to nepochybně není. Rozhodující je, zda jsme ochotni hájit stejná pravidla i tehdy, když zrovna nevyhovují naší politické straně.
Až bude pozdě, klid už nám nepomůže
Proč někteří lidé podobná rizika podceňují? Často proto, že jejich důsledky nejsou okamžité. Oslabení institucí se děje postupně. Jedna změna vypadá jako drobnost, druhá jako úspora, třetí jako spravedlivý trest pro novináře, kteří si dovolili kritizovat mocné.
Až se jednou ukáže, že kontrolní mechanismy přestaly fungovat, může být obtížné je obnovit. Politici, kteří získají větší moc, než je v demoracii běžné, ji totiž obvykle nevracejí dobrovolně. To není zákon přírody, ale dostatečně častá zkušenost, abychom ji nemuseli znovu ověřovat na vlastní účet.
Možná bychom si tedy měli přestat klást otázku, zda jsou demokracie, právní stát a nezávislá média důležitější než klid. Správná otázka zní, jak dlouho si klid udržíme, pokud se vzdáme nástrojů, které nás chrání před svévolí.
Protože svoboda není jen možnost nadávat na elity. Je to také možnost, aby nejen elity, ale i vláda a premiér museli snášet kritiku, kterou nemohou jednoduše vypnout.
A možná právě v tom spočívá největší paradox: někteří lidé jsou tak odhodlaní bojovat proti těm, kteří jim údajně berou klid, až se rozhodnou zcela ochotně podporovat ty, kteří mohou získat moc, kterou rozhodně nebudou používat v jejich zájmu.
Hlavně když bude klid. A v televizi budou konečně dávat něco jiného. Protože hlavní je, bojovat proti těm „druhým“.
Jan Urban
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