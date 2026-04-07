Demografická hrůza? Stačí vypnout Wi-Fi a zakázat Maďarsko!
Naše, tak trochu samozvaná odbornice na demografii však na to jde od lesa. Míchá sice prázdným hrncem, ale v článku nám s plnou vážností říká: „Víme, že nic nevíme, ale pojďme o tom napsat tři strany,“
Její hledání viníka v mlze je jen další disciplínou v našem novém národním sportu – psaní o problémech, na které nemáme řešení, abychom mohli za rok napsat ten samý článek znovu.
Co nám tedy tato „básnířka demografické zkázy“ vlastně chtěla říct:
Rituální tanec u statistik: Každý rok se hluboce zděsíme nad čísly, která jsou už 30 let stejná. Autorka nás postraší, politici slíbí „něco udělat“, my si pobrečíme a za dva dny o tom nikdo neví. Je to jako nadávání na hokej, ale s kočárky.
Maďarský paradox: Orbán do dětí sype peníze horem dolem, ale výsledkem je, že Maďaři raději utíkají do ciziny, kde se jim (ironicky) rodí dětí víc než doma v tom dotačním ráji. Ponaučení z článku? Peníze děti nevyrobí, možná je spíš plaší – ale autorka nám raději nenapoví, co tedy funguje.
Matematická anarchie: V demografii neplatí žádná logika. Bohatí, chudí, daně, levice, pravice... grafy v článku vypadají, jako by je kreslilo tříleté dítě se zavázanýma očima. Autorka konstatuje, že nikdo neví, co funguje, ale přesto o tom dál neúnavně bloguje.
Hledání viníka v mlze: prostě si vyberte svého třídního nepřítele a hoďte to na něj, autorka vám k tomu dodá dostatek vágních indicií.
Finální pointa: Všechny vládní recepty jsou k ničemu a „musíme změnit společnost“. Což je vznešený způsob, jak se vyhnout odpovědi. Autorka prostě netuší, co s tím, tak tam aspoň napíše něco hlubokomyslného o „hodnotách“, aby to vypadalo, že ten článek dává smysl.
Naše řešení: selský rozum
Zatímco se naše expertka topí v grafech OECD a smutně konstatuje, že „řešení neexistuje“, my jsme ho našli. Když už víme, že věda, ekonomie ani Maďarsko nefungují, musíme na to jít prostě jinak. Takže tady je náš pětibodový plán na demografický restart:
1. Operace „Černá hodinka“: Každý čtvrtek od 20:00 do 06:00 se v celém státě povinně vypne Wi-Fi, 5G i elektřina. Když nebude Netflix ani TikTok, lidé si vzpomenou na starou dobrou „analogovou zábavu“. Po devíti měsících zavedeme státní svátek „Den obnoveného připojení“.
2. Maturita za první zub: Chcete studovat vysokou školu? Fajn, ale nejdřív dodejte potvrzení o početí. Vzdělání prokazatelně snižuje fertilitu, takže tituly budeme rozdávat až jako bonus k trojčatům. Inženýr za jedno, doktor za tři, profesor za fotbalovou jedenáctku.
3. Daň z ticha: Máte v bytě po 20. hodině klid a žádný dětský pláč? Podezřelé! Sousedské hlídky budou monitorovat hladinu hluku. Kdo nemá doma vřískot, zaplatí „poplatek za nevyužitý prostor“, ze kterého budeme dotovat nákup plastových tatrovek.
4. Maďarský antikoncepční model: Do školních učebnic zavedeme Maďarsko jako odstrašující příklad. Děti se budou učit, že čím víc dotací dostanou, tím víc budou chtít utéct do Irska. Psychologický reverzní efekt zajistí, že Češi začnou plodit děti z čistého trucu proti státu.
5. Seznamka „Státní zájem“: Algoritmus finančního úřadu vás automaticky spáruje s protějškem, který má nejvhodnější daňový profil pro založení rodiny. Žádné rande, rovnou k zápisu do školky.
Závěr: Na rozdíl od autorky původního textu my se nebojíme říct, jak na to. Pokud ani vypnutí internetu nepomůže, nezbývá než počkat na další kolo „povinné hrůzy“ v dubnu 2027. Do té doby si aspoň užijme ten mediální klid, než nás naše expertka zase přijde vyděsit tím, že vymíráme – zatímco ona sama zjevně vzkvétá díky psaní o věcech, které neumí vyřešit.
Jan Urban
Ekonomický manuál pro přežití ve světě, kde aktivní blb napáchá víc škod než cizí armáda
Jedno z nepřevratnějších ekonomických zjištění všech dob, které však zcela příznačně zatím neproniklo do učebnic ekonomie, je princip ekonomické hlouposti, odhalený už před lety americkým ekonomem Cipollou. V čem spočívá?
Jan Urban
Best in Chaos: Hra o trůny v domově důchodců, kde Trump ani Babiš netuší, co udělají zítra
Zatímco my obyčejní smrtelníci si plánujeme, co budeme příští týden obědvat nebo kam pojedeme na dovolenou, v nejvyšších patrech politiky se hraje úplně jiná liga. Říkejme jí třeba „Politický Alzheimer Cup“
Jan Urban
Život jako dobrodružství: Proč jsou barvité zážitky víc než jen klid a pohoda
Pokud si myslíte, že psychologie už dávno rozlouskla recept na spokojený život, máme pro vás zprávu: naše znalosti o nás samotných jsou stále asi tak kompletní jako návod k nábytku z IKEA, ve kterém není uvedena polovina šroubků.
Jan Urban
Výlet do Abilene: Proč občas všichni děláme věci, které nikdo nechce?
Už se vám to stalo? Sedíte na schůzi nebo v kruhu rodiny a padne návrh. V hloubi duše cítíte, že jde o hloupost. Ale rozhlédnete se, vidíte, jak ostatní přikyvují, a tak raději mlčíte. Nechcete kazit partu, ani vytvářet problém.
Jan Urban
Zmrtvýchvstání vlastního rozumu: Čtyři dějství naší životní frašky
Velikonoce jsou svátky naděje, ale také (a možná především) ideální příležitost k inventuře vlastních omylů. Než se definitivně prokoušete k náplni mazance, zkuste zjistit, v jaké ze čtyř fází životního cyklu se zrovna nacházíte.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020