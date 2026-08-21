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Dědictví okupace: Když se cizí tanky i cizí morálka národu zabydlí v duši

21. srpen 1968 nám nevzal jen svobodu. Naočkoval nám i mentalitu přežívání, ruské manýry a normalizační ohýbání hřbetů, jež se nám za čtvrtstoletí vryly hluboko pod kůži. Jejich hořké plody sklízíme v politice i morálce dodnes.

Výročí 21. srpna si většinou připomínáme jako příběh hrdinství, obětí a národní tragédie. Tanky v ulicích, odhodlaní lidé, konec slibných perspektiv a náhlá ruská tma. Tragickou ironií našeho moderního osudu však je, že největší škody nebyly ty, které způsobily pásové podvozky či kulomety sovětských strojů, ale ty, které se odehrály v lidských charakterech během následujících dvaceti let „dočasného“ pobytu asijských okupantů.

Okupace z roku 1968 totiž nebyla jen krátkým násilným aktem. Byla to pozvánka ke dvěma dekádám morálního rozkladu. Sovětská přítomnost zlegalizovala „kulturu“, v níž se cynismus stal základní životní strategií. Ruské manýry — opovržení pravdou a pravidly, bezohlednost zabalená do okázalého vystupování, systém „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ a přimhouřené oči nad jakoukoli nespravedlností — se nám vryly pod kůži tak hluboko, že jsme si je začali plést s vlastní náturou. Náturou, kterou jsem před tím až na výjimky neměli.

S děsivou setrvačností tohoto dědictví bojujeme dodnes. Zvykli jsme si, že mocenský pragmatismus stojí výše než principy a že udavačství nebo spolupráce s represivními složkami státu jsou jen plodem „komplikované doby“, nad kterým stačí mávnout rukou. Není náhodou, že národ, který si nechal vštěpovat logiku normalizace, byl schopen si zvolit do čela vlády člověka s minulostí v StB a bezpáteřním podnikatelským stylem. Je to jen logické vyústění dlouhodobého úpadku morálky: pokud vám dvacet let vládne bezstarostný cynismus pod dohledem cizí armády, nakonec začnete bezpáteřnost považovat za obratnost a chytrost.

Co si tedy z dnešního výročí odnést? Především vědomí, že okupace neskončila odjezdem posledního sovětského vojáka v roce 1991. Dědictví sovětského impéria žije dál v našich zvycích, v tolerance ke lži a v neochotě vrátit se k hodnotám, které nám ruská okupace vyrvala, nebo dokonce tvrdit, že žádné neměnné hodnoty civilizace nejsou. Skutečná svoboda nezačíná stažením cizích vojsk, ale vyhnáním jejich manýrů z našich vlastních hlav.

Autor: Jan Urban | pátek 21.8.2026 13:40 | karma článku: 8,11 | přečteno: 81x

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Jan Urban

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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

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