Dědictví okupace: Když se cizí tanky i cizí morálka národu zabydlí v duši
Výročí 21. srpna si většinou připomínáme jako příběh hrdinství, obětí a národní tragédie. Tanky v ulicích, odhodlaní lidé, konec slibných perspektiv a náhlá ruská tma. Tragickou ironií našeho moderního osudu však je, že největší škody nebyly ty, které způsobily pásové podvozky či kulomety sovětských strojů, ale ty, které se odehrály v lidských charakterech během následujících dvaceti let „dočasného“ pobytu asijských okupantů.
Okupace z roku 1968 totiž nebyla jen krátkým násilným aktem. Byla to pozvánka ke dvěma dekádám morálního rozkladu. Sovětská přítomnost zlegalizovala „kulturu“, v níž se cynismus stal základní životní strategií. Ruské manýry — opovržení pravdou a pravidly, bezohlednost zabalená do okázalého vystupování, systém „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ a přimhouřené oči nad jakoukoli nespravedlností — se nám vryly pod kůži tak hluboko, že jsme si je začali plést s vlastní náturou. Náturou, kterou jsem před tím až na výjimky neměli.
S děsivou setrvačností tohoto dědictví bojujeme dodnes. Zvykli jsme si, že mocenský pragmatismus stojí výše než principy a že udavačství nebo spolupráce s represivními složkami státu jsou jen plodem „komplikované doby“, nad kterým stačí mávnout rukou. Není náhodou, že národ, který si nechal vštěpovat logiku normalizace, byl schopen si zvolit do čela vlády člověka s minulostí v StB a bezpáteřním podnikatelským stylem. Je to jen logické vyústění dlouhodobého úpadku morálky: pokud vám dvacet let vládne bezstarostný cynismus pod dohledem cizí armády, nakonec začnete bezpáteřnost považovat za obratnost a chytrost.
Co si tedy z dnešního výročí odnést? Především vědomí, že okupace neskončila odjezdem posledního sovětského vojáka v roce 1991. Dědictví sovětského impéria žije dál v našich zvycích, v tolerance ke lži a v neochotě vrátit se k hodnotám, které nám ruská okupace vyrvala, nebo dokonce tvrdit, že žádné neměnné hodnoty civilizace nejsou. Skutečná svoboda nezačíná stažením cizích vojsk, ale vyhnáním jejich manýrů z našich vlastních hlav.
Jan Urban
Zkratkou přes tendry až do Kremlu: Jak prskající Lhotská vynalezla televizi zdarma
Představa, že si veřejnou službu nakoupíme v soutěži jako autobusovou linku na Vysočině, má nepochybný půvab. Jenže místo nezávislých médií tím dostaneme leda nezpevněnou dálnici k moskevskému pojetí „pravdy“ a návrat klausismu.
Jan Urban
Jak vyrábíme traumatizované děti, aneb Hraběcí rady jedné senátorky
Žijeme v nádherné době. Zatímco psychologové, sociální pracovníci, soudci a právníci léta řeší, jak pomoci dětem v rozpadajících se rodinách, dostává se nám konečně jednoduchého řešení. Stačí, aby se rodiče nerozváděli.
Jan Urban
Když názor rozhoduje o pravdě
Někteří lidé nepoužívají informace k tomu, aby si vytvořili názor. Používají svůj názor k tomu, aby rozhodli, které informace jsou pravdivé. Je to pohodlné, bezpečné a hlavně se člověk nikdy nemůže mýlit, byť se mýlí skoro stále.
Jan Urban
Ruská armáda: zaplať, nebo zemřeš
Rusko je jak známo země, kde včera znamená zítra, případně naopak. A tak v Rusku dorazilo tržní hospodářství už i do zákopů. Chceš dovolenou, léčbu nebo se vyhnout útoku? Zaplať. Chceš přežít? Dej nám PIN své karty.
Jan Urban
AI na skřipci: Krutá pravda o velkém křemíkovém spiknutí
Dlouho jsem žil v představě, že umělá inteligence je skvělý technologický nástroj. Pak jsem si ale přečetl několik blogů a prohlédl. Je to velké spiknutí. Lže, manipuluje, podkuřuje nám a říká nám jen to, co chceme slyšet.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...
Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019
Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale...
ZasTenRock ožije v Zásadě
Deset kapel vystoupí v sobotu v Zásadě na 15. ročníku festivalu ZasTenRock.
Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí
Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy...
Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy
Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více...
- Počet článků 341
- Celková karma 19,77
- Průměrná čtenost 463x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020