Dědictví diktatury? Proč Němci na východě volí jinak i 35 let po pádu zdi
Od pádu berlínské zdi uplynulo téměř 37 lety. Politická zeď mezi východem a západem Německa ale zůstává překvapivě odolná.
Ve volbách do Bundestagu v únoru 2025 získala extrémistická AfD ve východních spolkových zemích kolem 34,5 procenta hlasů, zatímco v západním Německu 17,9 procenta. Tedy téměř dvojnásobek. A letošní zemské volby tento rozdíl rozhodně nevymazaly. V září 2026 získala AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku 38,3 procenta hlasů a stala se nejsilnější stranou.
Neznamená to pochopitelně, že „východní Němci jsou extremisté“. AfD je dnes významnou politickou silou i na západě. Otázka však přesto zní: proč je půda pro protestní a radikální politiku na východě stále úrodnější? Odpověď na ni umožňuje totiž lépe pochopit i některé aspekty politického vývoje u nás.
Sjednocení jako ekonomický šok?
Pro mnoho východních Němců bylo sjednocení velmi rychlou a bolestivou sociální transformací. Během několika let se zhroutila podstatná část průmyslu NDR, prudce vzrostla nezaměstnanost a miliony lidí musely změnit zaměstnání a/nebo se rekvalifikovat. .
Z přibližně 4,1 milionu pracovních míst v podnicích spravovaných Treuhandanstalt, institucí, která dostala na starost přeměnu státního majetku NDR, na začátku procesu jich na konci roku 1994 zůstalo přibližně 1,5 milionu. Z velkých a středních podniků připadlo přitom přibližně 85 procent západoněmeckým vlastníkům, a jen malá část zůstala v rukou východních Němců.
Skutečností však současně je, že řada podniků NDR byla technologicky zaostalá, zadlužená a po otevření světové konkurenci nebyla schopna přežít. Mnoho lidí se však muselo učit, jak žít bez práce, kterou měli ještě včera jistou.
Druhořadý občan?
Ekonomická transformace NDR však nebyla neúspěšná, spíše naopak. Ekonomická propast mezi západem a východem se výrazně zmenšila, a východní Německo dnes zdaleka není ekonomickou ruinou. Od roku 2007 rostly mzdy na východě rychleji než na západě a disponibilní příjmy domácností se výrazně přiblížily. Disponibilní příjem na obyvatele představuje tak dnes ve východním Německu téměř 90 procent západoněmecké úrovně.
Výraznější rozdíl je pochopitelně u majetku. Průměrný čistý majetek domácností na východě včetně Berlína představoval v roce 2023 asi 125 500 eur, na západě byl přibližně dvojnásobný. Vlastnictví podniků, nemovitostí a dalšího majetku zůstává tak nerovnoměrné.
Co má společného NDR s AfD?
Čtyřicet let autoritářského systému však samozřejmě nemůže zmizet přes noc. Výzkumy ukazují, že život v NDR měl dlouhodobý vliv na některé hodnotové preference. Zajímavé přitom je, že část těchto rozdílů přetrvává i u lidí, kteří už sami komunistický režim nezažili.
Zkušenost se „socialismem“ ovlivnila řadu základních hodnot a že některé rozdíly se přenášely i na první generaci, která socialistickou výchovou přímo formována nebyla.
Nemůžeme tak sice říct: „Volí AfD, protože byli vychováni v komunismu“, ale můžeme říct: „Historická zkušenost ovlivňuje politickou kulturu ještě dlouho poté, co původní instituce zmizí“. Je to trochu jako dědictví po rodičích. Nemusíte zdědit jejich názory. Můžete ale zdědit jejich zkušenost s tím, komu se vyplatí věřit, čeho se bát a jak moc věřit institucím.
Ironií přitom je, že NDR oficiálně stavěla na antifašismu a pravicový extremismus potlačovala, a dnešní silná podpora AfD (straně klasifikované německými zpravodajskými službami v jako pravicově extremistická) tedy není přímým pokračováním komunistické ideologie. Spíše jde o kombinaci autoritářských návyků a silnější náchylnosti k populismu.
Výzkum podpory AfD totiž skutečně ukazuje, že východní Němci vykazují v průměru větší politickou nedůvěru a výraznější populistické postoje. Problém tak není jen v tom, že někdo vydělává a vlastní méně. Dědictví komunismu je pro populistickou politiku zřejmě velmi kvalitní palivo.
Paradox migrace
Dokládá to i paradox migrace. Ve východním Německu je podíl cizinců relativně nízký, přesto jsou tam obavy z migrace často silnější než v řadě západních oblastí.
Ukazuje se tak, že politické postoje nevznikají jen z osobní zkušenosti. Lidé reagují i na média, sociální sítě, politickou komunikaci, nebo pocit, že „se svět mění příliš rychle“. Studie založená na datech německého Socio-Economic Panelu z let 2014–2024 zjistila, že obavy z migrace představují velmi významný faktor vysvětlující podporu AfD: autoři odhadli, že samotné obavy z migrace vysvětlují přibližně tři čtvrtiny rozdílu v podpoře AfD.
Za pozornost přitom stojí ještě jeden detail. AfD nevznikla jako pohrobek NDR: vznikla v roce 2013 jako euroskeptická a původně především ekonomicky liberální strana, a její východo-západní rozdíl byl zpočátku poměrně malý. V prvních volbách do Bundestagu získala v bývalé NDR 5,9 procenta a v bývalé Spolkové republice 4,5 procenta.
Později se však propast dramaticky rozšířila. V roce 2025 už činila 34,5 proti 17,9 procenta. NDR tedy AfD nevytvořila, vytvořila však zřejmě podmínky, v nichž její nabídka našla úrodnější půdu. Politická strana může jako program nabídnout hněv, ale musí existovat lidé, kteří tuto nabídku chtějí koupit.
Dvě generace jsou dlouhá doba. Ale ne vždy dost dlouhá
Představa, že nastupující generace automaticky vymazávají zkušenosti generace předchozí, se tak ukazuje jako zjednodušená. Hodnoty se nepředávají pouze ve škole. Přenášejí se i v rodině, místní komunitě, a především od rodičů. Dítě nemuselo NDR zažít, ale vyrůstalo v rodině, kde se dodnes vypráví: „Za socialismu jsme sice nemohli cestovat, ale měli jsme práci.“
Historické postoje se tak občas dědí jako interpretace světa. Zeď tak padla, ale některé hodnoty a postoje nikoli.
Příběh dnešního východního Německa je tak příběhem čtyřiceti let autoritářského režimu, náhlého přechodu z jedné ekonomiky do druhé, ztráty zaměstnání, nerovného vlastnictví a společenského postavení, i migrace mladých lidí na západ. Je v něm však i svoboda, vyšší životní úroveň, cestování, demokracie a obrovský ekonomický pokrok. Diktatura však zanechala i určité kulturní a hodnotové stopy. A současná politická nabídka tyto stopy dokáže spojovat s velmi konkrétními tématy – především migrací, nedůvěrou k institucím a pocitem, že běžný člověk ztrácí kontrolu nad směrem země.
A možná právě tady je největší ironie německého sjednocení. Berlínská zeď postavená z betonu spadla, politické rozdíly se však bourají podstatně hůř.
Německý východ je proto i v roce 2026 jiný než západ. Ne proto, že by tam lidé čtyřicet let po pádu komunismu tajně toužili po NDR, ale proto, že dějinné periody nekončí okamžikem, kdy se změní režim. Jejich důsledky přetrvávají tak dlouho, dokud se postupně nemění i hodnoty, postoje a životní zkušenosti lidí – a jejich dětí. Což je možná i česká zkušenost.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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