Čtení jako (nebezpečný) koníček, aneb jak nám nakonec nám nezbude než posílat jen smajlíky
Máme další důvod k optimismu., nebo alespoň někteří z nás. Česká školní inspekce totiž zveřejnila výsledky PISA 2025 a ukázalo se, že 27 procent českých patnáctiletých nedosahuje ani základní úrovně čtenářské gramotnosti. Ještě před čtyřmi lety to byla zhruba pětina.
Česká školní inspekce přitom upozorňuje, že nízká čtenářská gramotnost ohrožuje nejen školní úspěšnost, ale následně i fungování člověka v běžném životě a zaměstnání. Schopnost porozumět textu je přitom jednou z podmínek toho, abychom se mohli samostatně rozhodovat. Jako jednotlivci, ale i jako společnost.
České děti se nezhoršují pouze v tom, že by snad nevěděly, co je podmět a přísudek. Problém je poněkud závažnější: nerozumějí dostatečně tomu, co čtou. A to je vskutku zvláštní civilizační úspěch. Po staletích vývoje jsme vytvořili společnost, ve které máme více textů než kdykoli předtím – a současně stále méně lidí, kteří jim dokážou porozumět.
Největší problémy mají žáci s delšími texty, s propojováním více informací, s jejich zapamatováním a vyvozováním závěrů. Jinými slovy: jakmile text vyžaduje trochu více než přečíst první větu a označit odpověď, začíná být zle. Možná bychom tedy měli přestat dětem dávat dlouhé texty. A vůbec texty. Nejbezpečnější by byly obrázky.
Například: Pozor, banka vám může zvýšit úrok. 😱 Podepsal jste smlouvu, podle které můžete přijít o peníze. 🤦♂️ Lékař zjistil závažný problém. 😭 Výpověď z pracovního poměru. 💀 Tomu totiž snad už porozumí všichni.
Komu negramotnost prospívá?
Samozřejmě není fér tvrdit, že někdo záměrně usiluje o to, aby mladí lidé neuměli číst. Ale kdybychom chtěli propadnout spiklenecké teorii a hledat společenské prostředí, kterému méně pozorný zákazník vyhovuje, několik kandidátů bychom našli.
Třeba banky. Představte si klienta, který si nedokáže pořádně přečíst smlouvu o úvěru. Neví přesně, co znamená úroková sazba, RPSN, sankce za předčasné splacení nebo podmínky změny úrokové sazby. Podepíše. Podobné je to s pojištěním, leasingem, mobilními tarify, různými předplatnými, obchodními podmínkami internetových služeb nebo smlouvami o energiích.
A zaměstnavatelé? Také tady může být člověk, který pořádně nerozumí psanému textu, poněkud pohodlnějším zaměstnancem. Nechápe přesně pracovní smlouvu, interní předpis, ustanovení o odpovědnosti nebo podmínky odměňování.
Jenže tady přichází nepříjemný háček. To, co může být krátkodobě výhodné pro někoho, kdo chce něco prodat, může být dlouhodobě velmi nevýhodné pro celou ekonomiku.
Zaměstnanec, který nerozumí instrukcím, udělá chybu. Člověk, který nerozumí technické dokumentaci, může způsobit škodu. Manažer, který nedokáže vyhodnotit složitější text, může špatně rozhodnout. A občan, který nerozumí zákonu, smlouvě nebo volebnímu programu, je snadnější kořistí pro každého, kdo mu nabídne jednoduché vysvětlení složitého světa. A nemusí jít ani o podvodníka. Stačí politik.
A pak přijdeme k lékaři
Existuje ale ještě jeden problém, který se v debatě o čtenářské gramotnosti poněkud ztrácí. Člověk nebude číst pouze smlouvy s bankou. Bude číst také vlastní život. Přesněji řečeno dokumenty, které o jeho životě někdo jiný píše. Lékařskou zprávu. Výsledky vyšetření. Informovaný souhlas. Poučení o léčbě. Výsledky laboratorních testů. Doporučení specialisty.
Představte si, že vám lékař řekne: „Máte nález, který vyžaduje další diferenciálně diagnostickou rozvahu.“ Vy přikývnete. Protože jste slušně vychovaný člověk. A doma zadáte do Googlu: „co je diferenciálně diagnostická rozvaha“. A možná zjistíte, že jste vlastně nerozuměli ničemu.
Takže možná budeme mít stále dokonalejší medicínu, ale pacient si nebude schopen přečíst, co mu vlastně lékař zjistil. To je poněkud zvláštní druh pokroku.
Je to vina škol?
Bylo by příliš jednoduché říct: „Za všechno mohou učitelé.“ Nemohou. Děti dnes žijí v prostředí, které jejich pozornost doslova rozebírá na součástky. Sociální sítě, krátká videa, hry, notifikace, neustálé přepínání mezi podněty. Česká školní inspekce i učitelé upozorňují právě na pokles schopnosti soustředit se; učitelé zároveň popisují pomalejší čtení a změny slovní zásoby.
A navíc se ukazuje něco důležitého: nejde pouze o český problém. Pokles čtenářských výsledků se v posledních letech objevil ve většině zemí OECD. OECD současně zjistila, že největší problémy způsobují úlohy vyžadující pečlivé čtení a propojování více informací.
Přesto bychom si měli položit nepříjemnou otázku: Jestliže je schopnost rozumět textu jednou ze základních dovedností vzdělání, proč ji nedokážeme lépe chránit a rozvíjet?
Škola nemůže porazit TikTok, YouTube ani chytrý telefon. Může však dětem ukázat, že existuje ještě jiný svět než svět patnáctisekundových videí. Svět, ve kterém text není překážkou, kterou je třeba co nejrychleji přeskočit, ale nástrojem k pochopení skutečnosti.
A to znamená také více skutečného čtení. Nejen vyhledání informace, opsání odpovědi a odškrtnutí správné kolonky. Protože číst není totéž jako rozumět.
Od knihy ke smajlíku
Možná nás však čeká zajímavá budoucnost. Bankovní smlouvy, pojistné podmínky, pracovní předpisy či lékařské zprávy budou sice stále odbornější., ale současně psány jazykem pro negramotné. A člověk bude odpovídat: 👍
Moderní komunikace se ostatně už tímto směrem vydává. Místo věty „To mě opravdu pobavilo“ pošleme 😂. Místo „nevím, co si o tom mám myslet“ 🤔. Místo argumentu někdy stačí meme.
Samozřejmě, smajlík není nepřítel. Je to skvělá zkratka. Problém nastane tehdy, když se z něj stane náhrada myšlení. Pak už nepotřebujeme číst dlouhý text. Stačí obrázek. Nepotřebujeme argument. Stačí emoce. Nepotřebujeme rozumět smlouvě. Stačí kliknout na „Souhlasím“. Nepotřebujeme rozumět volebnímu programu. Stačí, když se nám líbí jeho autor. Společnost, která přestává rozumět textu, však nepřestává pouze číst. Přestává rozumět složitějšímu světu.
A ten svět se přitom jednodušším rozhodně nestává. Takže bychom možná měli dětem vrátit jednu poněkud staromódní schopnost: vydržet několik minut nad stránkou, které úplně nerozumějí, a pokusit se přijít na to, co jim vlastně říká.
Je to namáhavé. Někdy nudné. A není k tomu potřeba žádná aplikace. Jen mozek. A trochu trpělivosti. Což jsou, jak se zdá, dvě technologie, které budeme muset v příštích letech začít znovu intenzivně podporovat. Možná na to přijdou i školy.
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020