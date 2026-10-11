Co ukazují volební čísla: Politici vysvětlují, proč vyhráli, a čísla se tiše smějí.
Povolební tiskové konference umějí totiž téměř všechno, kromě sečtení hlasů a přiznání, že volby nedopadly tak, jak politici doufali.
Starostové na vzestupu
Nejlépe z velkých stran dopadli Starostové a nezávislí (STAN). Vyhráli v Praze s 23,16 procenty hlasů (17 mandátů), uspěli také v Brně (v koalici s lidovci) a podle politologů posílili svou pozici i v opozičním táboře. Zatímco Piráti ztrácejí část svého někdejšího prostoru, Starostové v něm úspěšně loví. Pro Víta Rakušana je to důvod k radosti, nikoli však ještě důkaz, že STAN dokáže stejně uspět i v celostátních volbách.
V Praze se přitom STAN z někdejších necelých osmi procent vyšvihl na více než třiadvacet, a to není jen posílení – to je téměř politická reinkarnace. Přesto se už teď ozývají hlasy, že „je to jen komunál“. Jako by komunál byl nějaká méněcenná liga, kde se body nepočítají. Přitom právě tady se ukazuje, kdo dokáže voliče skutečně oslovit – a kdo jen doufá, že voliči přijdou sami.
Motoristé: ostravský motor, pražská brzda
Motoristé získali v Praze jen 2,90–2,93 procenta hlasů a na magistrát se nedostali. V Brně skončili s 2,69 procenta. V Ostravě uspěli lépe (7,71 procenta a 5 mandátů), což je skutečný dílčí úspěch. Ale jen dílčí. Macinka vysvětloval pražský neúspěch mimo jiné tím, že ve velkých evropských městech vítězí strany vymezující se proti vládě a že voliči v nich nemají rádi „konzervativnce“.
To je jistě možné vysvětlení. Jenže pokud strana chce být celostátní politickou silou, nemůže každé město, kde neuspěje, prohlásit za výjimku. Automobilka také těžko vysvětlí slabý prodej tím, že zákazníci v některých městech dávají přednost jiným značkám. A už vůbec ne tím, že „v Praze prostě vítězí anti-vládní nálady“. To je trochu jako říct, že auto nejede, protože silnice jsou moc rovné.
Macinka uznává, že v Praze to úspěch není. To je pokrok. Ještě by stačilo přiznat, že když strana postaví kandidátku a nedostane se přes tři procenta, není to jen „pražské specifikum“, ale důležitý výsledek. Ostrava ukazuje, že někde to funguje, Praha a Brno že to nejde všude.
SPD: protest nestačí
Ani SPD nemá mnoho důvodů k oslavám. V Praze získalo její širší uskupení kolem 3,5 procenta a ze zastupitelstva vypadlo. Podobně špatně přitom dopadlo i v Ostravě a dalších velkých městech. Politologové tak zřejmě správně označili Motoristy a zejména SPD za poražené těchto komunálních voleb a upozornil na ztrátu jejich „protestního potenciálu“. Vládnout je totiž obtížnější než kritizovat ty, kteří právě vládnou.
Protestní hlas má totiž jednu nepříjemnou vlastnost: když se protestující ocitnou ve vládě, začne jejich protest znít trochu méně přesvědčivě. Už nestačí už jen říkat, že „systém je špatný“. Je třeba ukáazat, co kdo umí.
I Piráti a ODS počítají ztráty
Piráti v Praze klesli přibližně ze 17,7 procenta v roce 2022 na 9,37 procenta letos. Zůstávají v zastupitelstvu (7 mandátů), ale přišli o značnou část podpory. ODS v koalici Spolu pro Prahu skončila těsně druhá (22,05 procenta, 17 mandátů). Ukazejue se, že dlouholetá značka, ani opoziční role nejsou zárukou, že voliči automaticky přijdou znovu.
Piráti přitom celkem ztratili téměř polovinu hlasů, a to není „korekce“. To je propad. A ODS, která v Praze dříve dominovala, teď bojuje o to, aby ji STAN nepřeskočil. Ironie spočívá v tom, že obě strany, ODS i Piráti, mají za sebou roky zkušeností, programy a značky – a přesto voliči tentokrát dali přednost někomu jinému. Jako by najednou zjistili, že zkušenost není vždy výhoda.
ANO: vláda není volební automat
ANO zůstává silnou stranou, v Praze však získalo jen 14,35 procenta (11 mandátů), tedy méně než před čtyřmi lety. V Ostravě sice vyhrálo, ale i tam ztratilo mandáty oproti minulým volbám.
Proč tedy vládní hnutí nedosáhlo výraznějšího výsledku? Vládnutí přináší viditelnost a možnost prosazovat vlastní program, zároveň však i odpovědnost za rozhodnutí, která se všem nelíbí. A někdy i svědectví, že sliby jsou jedna vě, a skutečnost věc druhá. Navíc v komunálních volbách rozhodují i místní osobnosti, a rozhoduje se i o místní dopravě, bydlení a službách, nikoli pouze o premiérovi. A těchto osobností i místních řešení má ANO tak trochu poskrovnu.
Vláda tak není volební automat. To je věta, kterou by si měli někteří politici vytisknout a pověsit nad postel. ANO je silné, ale v největších městech tentokrát nedostalo automatický bonus za to, že je u moci. Voliči v Praze a Brně se rozhodli jinak. A to je možná to nejdůležitější zjištění těchto voleb: že i nejsilnější strana může v komunálu prohrát, když voliči chtějí něco jiného.
Co tedy ukazují čísla?
STAN má důvod slavit – a tentokrát ne jen v tiskových zprávách. Motoristé a SPD by měli přemýšlet, proč se protestní potenciál v největších městech vytratil. Piráti počítat ztráty a ODS hledat cestu k voličům, kteří už automaticky nechodí. ANO zůstává silné, ale samotná vládní pozice mu vítězství nezaručuje. Jeho spojenci navíc dostali výprask, a noví se zatím nerýsují.
V demokracii totiž platí nepříjemná zásada: výsledky se sice dají různě interpretovat, často i oslavovat, ale sečíst se musí tak, jak skutečně dopadly. A čísla tentokrát mluví jasněji než většina tiskových konferencí.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020