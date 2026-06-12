Co ukázala válka na Ukrajině: Důsledky, které sahají daleko za bojiště
Když ruská armáda v únoru 2022 překročila ukrajinské hranice, mnozí očekávali rychlé vítězství Moskvy. O několik let později je zřejmé, že realita se vydala úplně jiným směrem. Ať už bude konečné uspořádání hranic vypadat jakkoli, válka už přinesla několik závěrů, které zřejmě nezmění ani budoucí mírové dohody.
Ze strany Západu o žádnou válku nejde
Především se ukázalo, že narativ o existenčním střetu Ruska se Západem je z velké části propagandistickou konstrukcí. Ruská propaganda ráda hovoří o tom, že Rusko bojuje proti NATO, případně proti celému kolektivnímu Západu. Ve skutečnosti však západní země fungují víceméně normálně a rozsah jejich podpory Ukrajině je ve srovnání s ekonomickou silou a vojenskými kapacitami NATO velmi omezený.
To samozřejmě neznamená, že pomoc není významná. Je. Bez ní by Ukrajina jen stěží dokázala vzdorovat tak dlouho. Zároveň je ale daleko od představy, že by Západ vedl plnohodnotnou válku proti Rusku. Pokud by někdy došlo ke skutečnému konvenčnímu střetu mezi Ruskem a NATO, jednalo by se o konflikt zcela jiné intenzity a rozsahu, a vzhledem k nepoměru sil na obou stranách ani příliš dlouho.
Největší cenu za válku pochopitelně platí Ukrajina. Země prokázala mimořádnou odolnost a schopnost bránit se mnohem silnějšímu protivníkovi. Přesto budou následky války cítit celé generace. Vedle zničené infrastruktury a ekonomických škod představuje obrovský problém i demografická situace. Miliony lidí odešly do zahraničí, statisíce byly zabity nebo zraněny a návrat k normálnímu vývoji bude otázkou desetiletí.
Paradoxně ale válka odhalila i slabiny samotného Ruska.
Co Rusko prohrálo už dnes
Prvním zjištěním je skutečný stav ruské armády. Ještě před válkou byla často vykreslována jako druhá nejsilnější armáda světa. Konflikt však ukázal rozsáhlé problémy v logistice, velení, koordinaci i technologické úrovni. Budoucí vojenské akademie budou pravděpodobně studovat některé ruské operace spíše jako varování než jako vzor.
Druhým odhalením je stav ruské ekonomiky. Historie ukazuje, že Rusko opakovaně naráží na stejný problém: dokáže financovat mocenské ambice jen za cenu dlouhodobého poškození vlastní ekonomiky. Přechod na válečnou ekonomiku může krátkodobě vytvářet dojem růstu, protože zbrojní výroba zaměstnává lidi a generuje zakázky. Z dlouhodobého hlediska však jde o přesouvání zdrojů od produktivních investic k aktivitám, které nevytvářejí budoucí prosperitu.
Třetím důsledkem je dramatický pokles mezinárodní prestiže Ruska. Země, která se ráda prezentovala jako jeden z pilířů světového řádu, se v mnoha částech světa stala symbolem agrese, represí a nepředvídatelnosti. Vztahy se západními státy byly poškozeny na generace dopředu a důvěra, která se budovala desítky let po skončení studené války, prakticky zmizela.
Proto lze tvrdit, že Rusko už v určitém smyslu prohrálo bez ohledu na to, jak bude jednou vypadat mapa. Válka totiž nebyla jen bojem o území. Byla také testem schopností ruského státu, ekonomiky a společnosti. A výsledky tohoto testu nejsou pro Moskvu příliš lichotivé.
Rozpad Ruska: řešení, nebo nová hrozba?
Otázka případného rozpadu Ruska patří mezi nejkontroverznější úvahy současné geopolitiky. Jeho zastánci argumentují tím, že velká část problémů Evropy za posledních několik století souvisí právě s imperiální povahou ruského státu.
Od carského impéria přes Sovětský svaz až po současnou federaci se opakuje stejný vzorec: centralizovaná moc, expanzivní ambice a tendence řešit vnitřní problémy hledáním vnějšího nepřítele. Menší nástupnické státy by podle této logiky představovaly menší bezpečnostní riziko pro své sousedy a zároveň by mohly lépe reflektovat etnickou, kulturní a ekonomickou rozmanitost obrovského území, které dnes Moskva spravuje.
Proti tomu však stojí neméně závažné argumenty. Rusko není Československo, které se dokázalo rozdělit během několika měsíců bez jediného výstřelu. Jde o jadernou velmoc s tisíci hlavic, rozsáhlými bezpečnostními složkami, desítkami republik, autonomních oblastí a regionů s velmi rozdílnými zájmy.
Jakýkoli pokus o rozpad by pravděpodobně vyvolal mocenské boje, separatistické konflikty a spory o kontrolu nad vojenskými základnami, surovinami či právě jaderným arzenálem. To, co by z pohledu některých analytiků mohlo znamenat konec ruského imperialismu, by se mohlo proměnit v největší bezpečnostní krizi od konce druhé světové války.
Navíc existuje i třetí možnost, o které se mluví méně. Rusko se nemusí rozpadnout fyzicky, ale může se postupně proměnit v mnohem volnější federaci nebo konfederaci, kde by jednotlivé regiony získaly výrazně větší autonomii. Takový scénář by mohl snížit centralizovanou moc Moskvy bez rizik spojených s úplným rozpadem státu. Historie však ukazuje, že ruské elity tradičně dávají přednost centralizaci před decentralizací, takže právě tato varianta může být politicky nejméně pravděpodobná, přestože by možná byla nejméně bolestivá.
Nakonec tak nejde ani tak o otázku, zda by byl rozpad Ruska žádoucí, ale zda by byl zvládnutelný. V teorii může znít představa konce imperiálního státu lákavě. V praxi by však svět musel řešit problém, vedle kterého by rozpad Jugoslávie nebo Sovětského svazu mohl působit jako relativně přehledná záležitost.
Dvacet let účtu za válku
Jedna věc se však zdá poměrně jistá. Bez ohledu na to, jaké vítězné projevy budou jednou zaznívat z Kremlu, čeká Rusko dlouhé období stagnace a zaostávání. Kombinace mezinárodní izolace, odlivu talentů, militarizace ekonomiky a strukturálních problémů bude běžným Rusům komplikovat život ještě mnoho let.
Země, která disponuje obrovským nerostným bohatstvím, realativně vzdělanou populací a mimořádným geografickým potenciálem, bude značnou část své energie vynakládat na řešení problémů, které si sama vytvořila. Historie přitom ukazuje, že Rusko často dokázalo přežít i katastrofy, které by jiné státy zlomily. Přežít však neznamená prosperovat.
A možná právě v tom spočívá největší paradox celé války. Měla vrátit Rusku velikost, respekt a postavení světové velmoci. Místo toho odhalila limity systému, který svou sílu často zaměňoval za vlastní propagandu.
Pokud totiž existuje něco, co tato válka ukázala naprosto jednoznačně, pak je to skutečnost, že skutečná síla státu nespočívá pouze v počtu tanků, raket nebo vojáků. Skutečná síla spočívá v ekonomice, institucích, důvěře občanů a schopnosti vytvářet budoucnost, nikoli jen vzpomínat na minulost. A právě v tomto ohledu bude Rusko účet za Putinovu válku splácet ještě velmi dlouho.
Jan Urban
Potřebuje Česko Agrofert, nebo je tomu naopak?
Bez Agrofertu by prý česká ekonomika zkolabovala. Opravdu? A co když je to spíše naopak, a je to Agrofert, kdo potřebuje české zákazníky, zaměstnance, infrastrukturu a občas i dotace?
Jan Urban
Jak se z „lex Babiš“ stává „lex Babiš 2.0“: Turek splácí dluhy a rozpočet to pocítí
Navržená novela zákona o střetu zájmů může zásadně oslabit pravidla tohoto střetu pro členy vlády – a fakticky tak otevřít cestu k miliardám pro Agrofert. Účet zaplatí daňoví poplatníci. A možná ho pocítí i školství.
Jan Urban
Speciální dopravní operace v Praze: nový přístup k řešení zákaznické nespokojenosti
Média v minulých dnech informovala o neobvyklém incidentu na autobusové lince mezi Neratovicemi a Prahou. O co šlo a jak věc chápat?
Jan Urban
Speciální operace proti angličtině aneb Plagova zrychlená cesta do východních bažin
Zatímco většina světa se snaží naučit své děti jazyky budoucnosti, Česko uvažuje, zda by s nimi nebylo lepší začít později. Většina zemí tak investuje do konkurenceschopnosti, zatímco my zřejmě testujeme možnost se bez ní obejít.
Jan Urban
Od „speciální operace“ k „Putinově válce“, aneb když se loajalita začíná lámat
Čtyři roky posloucháme, že nejde o válku. Čtyři roky to měla být „speciální vojenská operace“, které si běžní Rusové měli sotva všimnout. Dnes se z ní stává „Putinova válka“. A právě změna slov někdy prozradí víc než pohyb tanků.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Část linky metra C nejezdí, na Florenci spadl muž do kolejiště
Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi...
Olomoucká Flora rozšířila své národní sbírky o česneky a kaktusy
Výstaviště Flora Olomouc rozšířilo počet svých národních sbírek o kolekci česneků v botanické...
Operace Pavučina straší Moskvu. Rusko staví sítě kolem silnic, bojí se o Putina
Pavučina nestraší jenom drobný hmyz. Akce s tímto názvem vyděsila ruskou armádu před rokem, když...
Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku
Dramatická scéna se odehrála minulý týden na radnici v Krnově na Bruntálsku. Na tamním sociálním...
- Počet článků 249
- Celková karma 18,20
- Průměrná čtenost 431x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020