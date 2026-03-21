Co spojuje lídry Česka, Maďarska a Slovenska – a proč se Polsko vydalo jinam
Zatímco Polsko včas vystřízlivělo, sbalilo kabát, prásklo dveřmi a začalo budovat skutečnou prosperitu, temná trojice představitelů Česka, Slovenska a Maďarska si objednala další rundu ruského vlivu a začala barvit mapu svého regionu nahnědo.
Formálně jsme sice stále na Západě, ale metody vládnoucí trojky nás táhnou k autoritářské stabilitě Východu.
Co tyhle tři „rytíře smutné postavy“ vlastně spojuje kromě záliby v drahých hodinkách a levném populismu a co nám přinášejí? Jsou sice každý z trochu jiného těsta, ale při bližším pohledu zjistíme, že hrají podle stejných not.
Charakterový profil: Od svazáků k „rodinným“ bossům
Všichni tři jsou dokonalé produkty pozdního socialismu – pragmatici bez páteře, kteří se v 90. letech zázračně transformovali. Andrej (ex-zahraniční obchod s posvěcením StB), Robert (talentovaný komunista) a Viktor (liberál, co včas pochopil, že víra a národ sypou víc) sdílejí stejné psychologické ladění: mesiášský komplex kombinovaný s mentalitou majitele firmy.
Jsou přesvědčeni, že stát jsou oni, a jakákoliv kritika je útokem na „tradiční hodnoty“, kterými se tak rádi ohánějí, zatímco v kuloárech řeší provizi pro své mírně pochybné okolí.
Obchod s beznadějí: Sliby pro ty, kteří si nevěří
Jejich největším majstrštykem je cynická sázka na ty, kteří ztratili víru, že by si dokázali pomoci sami. Tito lidé, často zklamaní a unavení, jsou pro ně „volební zlatou žílou“.
Populisté jim slibují bezpečí a silnou ruku, ale pravdou je, že právě tito voliči jsou ti poslední, na kterých jim záleží. Jakmile se zavřou volební místnosti, pozornost se vrací k holdingům, dotacím a ochraně vlastních kumpánů.
Stát jako multifunkční kladivo
V normálním světě je stát servis pro občany. V podání naší trojice je to spíš zprivatizovaný stát stavící na propojení politiky s byznysem, a zaměňující službu občanům za službu jim samým. Jako nástroj funguje spíše jako multifunkční instrument po vzoru švýcarského nože – slouží jako kladivo na kritiky, páčidlo do státní kasy a kasička na dotace.
Marketing strachu a výroba nepřátel
Každý špatný film potřebuje padoucha. Pro tuhle trojku jsou to Brusel, neziskovky nebo novináři. Rétorika je synchronizovaná: hrozba je vždy „fatální“, řešení „národní“ a otázky na transparentnost jsou považovány za vlastizradu. Strach totiž sjednocuje mnohem lépe než hospodářský růst.
Právo jako guma na cvičení
Právní stát pod jejich rukama nemizí – jen získává velmi „flexibilní“ charakter. Základním ústavním právem se stává beztrestnost pro mocné, a zákony nejsou pevnou hranicí, ale spíš doporučeným směrem, který se dá ohýbat dle aktuálních potřeb. Důležitou funkcí práva se přitom stává být bičem na neziskovky a nezávislé novináře. Proto ta justiční chirurgie, rušení prokuratur a personální čistky v policii, které na Slovensku a v Maďarsku jdou mílovými kroky.
Ekonomický kanibalismus
Tihle představitelé nereprezentují „lid“, ale své „okolí“ – pestrou směsici oligarchů, šíbrů a „našich lidí“, kteří potřebují klid na práci. Jejich ekonomickým zájmem není růst HDP, ale maximalizace průtoku dotací do těch správných kapes. Státní pokladna je pro ně bankomat bez PINu.
Ruská kotva
Proč se tak křečovitě drží ruské kliky? Protože Kreml je pro ně ekonomický ráj, který Viktor navíc oslavuje jako zemi „neliberální demokracie“, byť přesnější označení by znělo země, kterou už oligarchové blízcí Putinovi dávno rozebrali. Přivázat se k Rusku navíc znamená pojistku – když Brusel začne otravovat s „vládou práva“, vždycky se dá zamávat fotkou s Putinem a hrozit energetickou krizí. A pokud je začnou jednou doma soudit, v Moskvě je vždycky rádi přivítají jako „přátele míru“.
Proč jsme jim sedli na lep?
Proč si právě tyto tři země zvolily cestu do politického pravěku a bezvýchodné ekonomické slabosti?
Odpověď je hořká: trefili se do unavené společnosti, která slyší na jednoduché recepty a „silnou ruku“. Nabídli iluzi bezpečí a peněz z cizích kapes výměnou za (zatím) trochu mediální svobody. Co nezmínili je, že tato cesta vede do ekonomického skanzenu vysávaného vlastními elitami.
Polsko pochopilo, že instituce a systém jsou víc než sliby šíbrů, že cesta oligarchizace vede do slepé uličky, a dnes díky tomu hospodářsky pádí vpřed: v roce 2025 rostlo o 3,6 %. My jsme však vsadili na „vůdce“, co „všechno zařídí“.
Jan Urban
Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu
Pokud jste si mysleli, že vrcholem české gymnastiky byla Čáslavská, nesledujete tiskovky hnutí ANO. To, co tam Andrej Babiš v poslední době předvádí, je totiž krystalická mentální gymnastika v disciplíně „vakcinační veletoč“.
Jan Urban
Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?
Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.
Jan Urban
Když vám chybí titul JUDr., zkuste to s titulem „likvidátor neziskovek“
Místopředseda ústavního výboru vs. Právnická fakulta 0:2. Jak chce poslanec Svobodných měnit přepsat českou ústavu, ze které u zkoušky dvakrát propadl, aby odpovídala ruskému modelu.
Jan Urban
Trauma z plných prostranství a náměstí aneb Když sousedovi víc tleskají
Je to fascinující úkaz. Jakmile se na náměstích či jiných veřejných prostranstvích srotí víc než tři lidé s transparentem podporujícím hlavu státu, v jistých kruzích okamžitě propuká panika hodná blížící se apokalypsy.
Jan Urban
My, lid (a tím myslím mě, mého křečka a stín Václava Klause)
Přečetl jsem si nejnovější procítěný apel pana Václava Kříže a musím říct: klobouk dolů! Ta starost o ústavu, ten strach z generálských holínek a hlavně to neustálé „MY“.
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?
Ikonické módní domy ukazují, že jejich kreativita nezná hranic ani během Velikonoc. Louis Vuitton...
Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí
V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem...
U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu
U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo...
KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany Jana Grolicha
KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha....
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020