Co se vlastně v Americe stalo: Trump prohrál referendum o vlastním vládnutí
Amerika má za sebou volební noc, která by měla přimět k zamyšlení nejen Donalda Trumpa a republikány, ale také všechny, kdo se pokoušejí pochopit současnou politiku. Voliči ukázali, že nejsou Trumpovým majetkem, což je věc, která se občas může ukázat i jinde.
Demokraté získali zpět většinu v obou komorách Kongresu a jejich vítězství se neomezilo na tradiční demokratické bašty. Naopak. Uspěli i tam, kde se ještě nedávno zdálo, že republikáni mohou své volební výsledky téměř tisknout jako pravidelný měsíční výkaz.
Demokratický kandidát James Talarico například porazil republikána Kena Paxtona v Texasu, který byl po desetiletí považován za bezpečnou republikánskou pevnost. Demokraté uspěli také v Kansasu a Jižní Karolíně. A to jsou výsledky, které nelze vysvětlit pouhou mobilizací tradičních demokratických voličů.
Co se tedy vlastně stalo?
Trump narazil na nejstaršího nepřítele politiků: peněženku voliče
První vysvětlení je poměrně prosté. Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2024 mimo jiné díky slibu, že Američanům zlevní život. Jenže inflace, ceny potravin, benzinu a dalších základních potřeb zůstaly pro mnoho domácností nepříjemnou každodenní zkušeností. A voliči začali zjišťovat, že politické slogany se u pokladny v supermarketu nedají použít jako platební prostředek.
Podle povolebních průzkumů považovalo téměř devět z deseti voličů životní náklady za důležitý faktor svého rozhodování. Přibližně dvě třetiny navíc přičítaly Trumpovi odpovědnost za vysoké ceny.
Republikáni se přitom pokoušeli odvést pozornost tradičním způsobem. Varovali před demokratickými radikály, komunismem a údajnou hrozbou pro americkou civilizaci. Jenže volič, který řeší cenu nákupu a účtu za elektřinu, nemusí být nutně ochoten přemýšlet o tom, zda mu větší nebezpečí hrozí od komunistů, nebo od účtenky.
Trump navíc udělal jednu politickou chybu. Z voleb do Kongresu vytvořil osobní referendum o sobě. Vyzýval voliče, aby hlasovali, jako kdyby byl na kandidátce on sám. Poslechli ho. A republikáni za to zaplatili.
Hispánci, Asiaté a další voliči: politické strany nejsou dědičným majetkem
Ještě zajímavější je pohled na to, kdo vlastně demokratům pomohl vyhrát.
Před dvěma lety Trump dosáhl významného úspěchu mezi hispánskými voliči. Získal téměř polovinu jejich hlasů, což byl pro republikánského prezidentského kandidáta mimořádný výsledek. Mnozí komentátoři tehdy začali hovořit o zásadní změně americké politické mapy. Republikáni prý konečně našli cestu k voličům, kteří tradičně podporovali demokraty.
Jenže letošní výsledky ukázaly, jak předčasné byly tyto závěry. Podle povolebních průzkumů se podpora republikánů mezi hispánskými voliči propadla přibližně na třetinu. V Texasu podpořilo demokratického kandidáta zhruba šest z deseti hispánských voličů.
Podobný posun zaznamenali analytici také u Američanů asijského původu. Podle analýzy NPR se jejich podpora demokratům oproti roku 2024 zvýšila o 21 procentních bodů.
Nejde přitom jen o etnické skupiny. Výrazně se změnilo také chování mladých voličů, nezávislých voličů a lidí s nižšími příjmy. Demokraté získali podporu přibližně dvou třetin umírněných voličů. A mezi nezávislými voliči dosáhli republikáni jednoho z nejhorších výsledků za posledních téměř třicet let.
Právě tady je možná nejdůležitější poučení. Voliči nejsou politickým majetkem žádné strany. To, že někdo v jedněch volbách podpoří Trumpa, neznamená, že mu bude automaticky odpouštět všechno, co udělá v následujících dvou letech.
Hispánský volič nemusí být demokrat jen proto, že má kořeny v Latinské Americe. Stejně tak nemusí být republikán jen proto, že podniká, je věřící nebo nesouhlasí s liberálními kulturními postoji. Rozhoduje také ekonomická zkušenost, konkrétní politická nabídka a především důvěra v to, že politici plní své sliby.
Konec bezpečných politických pevností?
Zajímavý je také geografický rozměr výsledků. Texas, Kansas, Jižní Karolína, Iowa nebo Ohio byly ještě nedávno považovány za státy, v nichž republikáni mohou počítat s poměrně stabilní podporou. Nyní se ukazuje, že i tam mohou demokraté vyhrávat, pokud dokážou oslovit dostatečný počet voličů mimo své tradiční jádro.
To je důležité i pro budoucnost americké demokracie. Politická soutěž totiž funguje lépe tam, kde žádná strana nemá své vítězství předem zaručeno. Pokud republikáni musí bojovat o Texas a demokraté se nemohou spoléhat pouze na své tradiční státy, obě strany mají větší důvod naslouchat voličům a méně prostoru k tomu, aby je považovaly za samozřejmost.
Jeden z komentářů k výsledkům proto upozornil na zajímavou skutečnost: hispánští a asijští voliči jsou v řadě politických otázek umírněnější a ochotnější měnit své preference. Díky tomu se mohou státy jako Aljaška, Iowa, Kansas, Mississippi, Jižní Karolína nebo Texas stát politickými územími, kde vládne vyšší soutěž.
Samozřejmě, jeden volební výsledek ještě neznamená trvalou změnu. Demokraté by udělali stejnou chybu jako republikáni po roce 2024, kdyby si nyní začali myslet, že získali nové voliče natrvalo. Volební mapa není vytesána do kamene a politická loajalita není dědičná nemovitost.
Pro Trumpa je výsledek především varováním, že ani výrazná osobní popularita u části voličů nedokáže dlouhodobě nahradit výsledky vládnutí. Pro demokraty je naopak příležitostí, ale také závazkem. Nestačí vyhrát volby tím, že voliči odmítnou Trumpa. Budou muset přesvědčit, že sami dokážou nabídnout něco lepšího.
A pro americkou demokracii je možná nejdůležitější zprávou něco jiného: Američané stále dokážou změnit názor. Nevolí automaticky podle barvy své politické strany, rodinné tradice nebo etnického původu. Dokážou potrestat politiky, kteří nesplnili jejich očekávání, a dát šanci těm druhým.
To není záruka, že americká demokracie má všechny problémy vyřešené. Ale je to docela dobrá zpráva. Demokracie totiž nezačíná tím, že všichni volí správně. Začíná tím, že nikdo nemá své voliče navždy jisté.
Prameny:
Jan Urban
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