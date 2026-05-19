Co jsem měl dělat, když na tom Tomio trval, aneb Andrej v boji proti bavorským politikům

Hádejte, kdo to je: jeden den vysvětlujete, že Německo je „náš strategický a ekonomicky nejdůležitější partner“, a druhý přesvědčuje německé strany, aby jejich politici na sjezd sudetského landsmanšaftu raději do Brna nejezdili?

Ano, správně, je to známý český politický eskamotér Babiš. Člověk, který dokáže v závislosti na situaci hrát jednou roli pragmatického evropského manažera, po druhé ustrašeného majitele politického hnutí, který musí občas preventivně zatřást historickými kostlivci, aby se mu jeho voliči nerozutekli, a potřetí oběť okolností, geopolitiky a Tomia Okamury.

Je to něco jako otevírat montovnu za německé peníze a současně doma strašit občany představou, že jim Brusel zítra přijde přeměřit knedlíky a zabavit chalupu.

A tak jsme se dozvěděli, že sudetoněmecký sjezd je „nešťastná záležitost“. Ne proto, že by snad někdo plánoval obsadit Moravu a vracet konfiskované kredence. Ale protože „je tu generace lidí, která se s tím ještě nesmířila“. To je mimochodem fascinující sdělení. V české politice totiž zřejmě působí zvláštní druh historické kryokonzervace.

Některé události jsou tak podle potřeby buď dávno uzavřené — například když potřebujeme německé investice, evropské dotace nebo automobilový průmysl. Ale zároveň jsou pořád dost živé, aby se daly vytáhnout jako politický hasicí přístroj na klesající preference.

Program? Ne. Hlavně přežít

Na celé věci je ale možná nejzajímavější něco jiného: Andrej Babiš vlastně nikdy nebyl člověkem, který by měl pevný názor nebo skutečný program, ale ani člověkem, který by pragmaticky usiloval o naplnění národních zájmů. Jeho „ideologií“ bylo vždy hlavně jeho přežití. Politické, ekonomické a pokud možno i trestněprávní.

A tak jednou je z něj téměř evropský liberál, podruhé národní konzervativec, potřetí populistický, antisystémový bojovník proti establishmentu. Obsahově působí asi jako reklamní leták po dešti: barvy zůstaly, slogany taky, ale význam se rozpustil a stekl do kanálu.

Nebo ještě přesněji: jako nafukovací záchranný člun bez dna. Z dálky vypadá robustně, budí dojem stability a bezpečí, ale ve chvíli, kdy do něj člověk skutečně nastoupí, zjistí, že hlavním programem je zoufalé pádlování za vlastní záchranou.

A pak je tu Tomio. Muž, který dokáže během jediné tiskové konference propojit Benešovy dekrety, migraci, Brusel, NATO, gender a možná i mimozemšťany. A jeho SPD potřebuje permanentní nepřátele a kulturní válku asi tak jako kapr vodu, protože i v jeho případě by se jinak ukázalo, že kromě křiku a plakátů s plameny vlastně žádný program nemá.

A Andrej stojí vedle něj s výrazem člověka, který si právě uvědomil, že podepsal koaliční smlouvu s pyromanem v muničním skladu. „Co jsem měl dělat, když na tom Tomio trval?“ mohl by jednou napsat ve svých pamětech. „Já potřeboval hentú imunite.“

A tak sledujeme podivné divadlo, kde premiér současně uklidňuje Německo, že vztahy nechce poškodit, a zároveň doma rozehrává válku proti setkání sudetských důchodců, historiků a bavorských politiků v Brně.

Je to trochu jako kdyby majitel restaurace přes den lákal německé turisty na svíčkovou a večer před hospodou demonstrativně pálil jídelní lístky v němčině.

Fascinující na celé kauze je však i něco jiného: jak zoufale česká politika potřebuje minulost. Budoucnost je totiž nepříjemná. Obsahuje otázky o ekonomice, školství, zdravotnictví, bydlení nebo důchodech, na které Babiš ani Okamura nemají odpovědi. Zato minulost je pohodlná. Nemusíte nic řešit, stačí být rozhořčený.

A rozhořčený volič je nejlepší volič. Nepřemýšlí. Jen „cítí“.

Možná proto se u nás historické konflikty pravidelně vytahují, asi jako jako staré vánoční ozdoby. Každý rok stejné, lehce zaprášené, ale pořád funkční. Jen místo kapra a cukroví dostanete tiskovou konferenci SPD a dramatický výraz Babiše, který se tváří, že celou situaci nezavinil on, ale jakási tajemná vyšší moc jménem „politická realita“.

Eskamotér Andrej opět zmizel v oblaku kouře. A publikum tleská, protože místo králíka vytáhl z klobouku další historickou křivdu.

Autor: Jan Urban | úterý 19.5.2026 19:34 | karma článku: 5,40 | přečteno: 51x

Jan Urban

  • Počet článků 214
  • Celková karma 17,25
  • Průměrná čtenost 429x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

