Co je západ?
Tito hledači pravdy se tváří, že v mapě světa zabloudili, a že v tom možná nejsou sami, a přitom tím jen neúspěšně maskují fakt, že jim ona západní jednoznačnost kříží jejich vlastní plány.
Přitom, jak už to u geniálních myšlenek bývá, pravda je prostá a nepotřebuje k životu víc než jednu větu.
Už v šedesátých letech to rozsekl sociolog a ekonom Radoslav Selucký ve své knize Západ je západ. Zatímco se ideologové (předchůdci dnešních hledačů pravdy) přeli o dialektiku, on suše konstatoval, že Západ je tam, kde se prodává Coca-Cola.
Žádná metafyzika, jen orosená lahev a jasná hranice mezi svobodným světem a světem nedostatku. Výstižné a přitom jednoznačné a prosté. A hlavně krátké.
Dnes, když se hnědá limonáda pije i v režimech, kde vás za špatný status na sociální síti pošlou do lomu, a seženete ji i v Severní Koreji (pokud víte, u kterého šmelináře zaklepat), však potřebujeme definici novou. Ale opět krátku a takovou, která vystihne výlučnou identitu Západu.
Dnešní Selucký by tak mohl napsat: Západ začíná tam, kde si lidé otázku, co je Západ, nekladou, a nekladou si ani tu, kam patří nebo kam by patřit chtěli.
Západ je totiž stav mysli, ve kterém je vaše sounáležitost k civilizaci tak fatálně samozřejmá, že vás ani nenapadne o ní pochybovat. Je to luxus nevědomosti.
Zatímco zbytek světa uctivě (nebo nenávistně) vzhlíží k našemu obzoru, my se tváříme, že definovat Západ je nadlidský úkol. Ale ono to přitom začalo docela drze – v momentě, kdy si pár britských baronů v roce 1215 řeklo, že král není bůh, a vnutili mu Magnu Chartu. Tím byl osud Západu zpečetěn: vznikl prostor, kde se moc musí zodpovídat a kde pravidla platí i pro ty, co je píšou.
A to je i ta potíž, proč se zbytek světa k Západu jen tak nepřidá. Většině zemí totiž nic podobného jako Magna Charta „nehrozí“. Tamní vládci totiž dobře vědí, že vládnout bez omezení je mnohem pohodlnější. Takže zatímco se naši učenci a politici (ve službách vládců, kterým by samoděržaví vyhovovalo nejlépe) utápějí v hlubokomyslných úvahách, Západ dál klidně existuje tam, kde lidé řeší své diety a seriály, aniž by je vteřinu trápilo, jestli jsou v té správné civilizační zóně.
Jan Urban
Psychologie peněz: Proč utrácíme jako smyslů zbavení
Peníze jsou vtipná věc. Všichni je chceme, málokdo jim rozumí a skoro nikdo se k nim nechová racionálně. Odhalte největší finanční faily, které si sami v hlavě nevědomky vytváříme.
Jan Urban
Lháři, podlí lháři a krotitelé duchů, kteří stále nepřijíždějí
Svět se odjakživa dělil na ty, co mluví pravdu, a ty, co lžou. Jenže v digitální éře se tato prostá binární logika rozpadla. Dnes už rozlišovat mezi pravdou a lží nestačí: chápat je třeba i rozdíl mezi lháři a podlými lháři.
Jan Urban
Historický exkurz do reality Prognostického ústavu
Nedávno se ve zdejším blogovém prostoru objevilo tvrzení, které označilo někdejšího ředitele Prognostického ústavu ČSAV, Valtra Komárka, za agenta KGB. Jaká byla skutečnost?
Jan Urban
Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok
Žijeme v podivné éře. Pod záminkou, že nám moderní technologie ušetří čas a zjednoduší existenci, jsme na sebe dobrovolně uvalili břemeno nekonečné digitální údržby předmětů kolem nás.
Jan Urban
Svět jako rozmazaná šmouha, aneb pravda v džungli „alternativních úhlů pohledu“
Žijeme v době, kdy se „pravda“ stala nepohodlným slovem. Slyšíme, že svět je příliš složitý na to, abychom ho svazovali do černobílých škatulek, a že mezi „ano“ a „ne“ i mezi pravdou a lží existuje nekonečná škála šedi.
- Počet článků 98
- Celková karma 13,20
- Průměrná čtenost 351x
