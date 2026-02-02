Co je vydírání? A proč se tváříme, že to nevíme?
Jednou z nejzajímavějších vlastností současně veřejné debaty je schopnost zpochybnit i ty nejzákladnější pojmy. V posledních dnech se tak s vážnou tváří diskutuje o tom, zda něco, co splňuje všechny znaky vydírání, je skutečně vydíráním. A zda to náhodou není jen „ běžná politická komunikace“, „nátlakový apel“ nebo „nešťastně formulované upozornění“.
Existují tak chvíle, kdy si člověk říká, že by bylo fér vrátit do veřejné debaty základní pojmy. Ne proto, že by byly nejasné. Ale proto, že se kolem nich rozjela intelektuální mlha, v níž se samozřejmosti tváří jako otevřená filosofická otázka.
Začněme tedy nudně. Definicemi, které jsou v tomto ohledu překvapivě prosté. Vydíráním je, když někdo řekne: uděláš něco, jinak ti způsobím újmu. Tečka. Žádná magie, žádná metafyzika, žádné nuance hodné hodinového televizního panelu. Podle trestního práva je vydírání donucování jiného k určitému jednání, opomenutí nebo strpění hrozbou újmy. Oxfordský slovník mluví o použití hrozby k dosažení požadovaného chování. Psychologie moci či zdravý selský rozum to shrnují ještě prostěji: uděláš X, jinak se stane Y.
A všimněme si jedné důležité věci: nikde se nepíše, že hrozba musí být explicitní nebo doprovázená zvýšeným hlasem. Nikde se nepíše, že musí jít o mafii, a temnou uličku.
Jenže v okamžiku, kdy se něco takového odehraje ve veřejném prostoru, začne kolektivní intelektuální gymnastika. S vážností se diskutuje o tom, zda vyhrožování je opravdu vyhrožováním. Zda to nebylo „jen upozornění“. „Jen varování“. „Jen politický tlak“. Nebo dokonce „legitimní názor“.
Ano, přesně tak: legitimní názor typu „když to neuděláš, udělám já něco, co ti uškodí“.
Tady se debata začíná vzdalovat zdravému rozumu, a to rychlostí, kterou by jí mohl závidět i raketový stupeň.
A pak příjdou právníci. A s nimi mlha. Hustá, odborná, strukturovaná. Vydírání rozebírají větu po větě, podmínku po podmínce a úmysl po úmyslu. Ne nadarmo se říká, že tři právníci jsou nositeli pěti názorů – a ideálně ještě šesti výkladů, proč vlastně žádný z nich není definitivní.
Najednou slyšíme, že záleží na kontextu. Na intenci. Na percepci adresáta. Na tom, zda hrozba byla „reálná“, „bezprostřední“ nebo „jen hypotetická“. A zdravý rozum se tiše zvedá a odchází z místnosti.
Běžný člověk – a ano, i dítě na pískovišti – má však jasno. Na pískovišti to funguje takto: „Když mi nepůjčíš lopatku, řeknu to paní učitelce.“ A světe div se, tam se tomu říká vydírání. Ne „komunikační strategie“. Ne „tlakový apel“. Ne „nešťastně formulované upozornění na možné důsledky“.
V politice však hrozba „oznámím to na vás panu generálnímu tajemníkovi“ vydíráním není. Svatá prostoto.
Případ, v němž se řeší, zda někdo „vydíral prezidenta“, je přitom zajímavý hlavně tím, jak okázale se někteř tváří, že nerozumí zřejmému. Vyhrožování bylo průhledné, jasné a záměrné. Bylo formulované tak, aby se dalo popírat. Aby vyvolalo přesně tuhle debatu.
A ta debata funguje skvěle. Neřeší se totiž podstata. Řeší se slovíčka. Neřeší se nátlak. Řeší se formulace a interpretace.
Možná je to i proto, že přiznat vydírání znamená přiznat, že se děje běžně. Že je součástí politické komunikace. Že se používá systematicky – a že funguje právě díky tomu, že se o něm dá nekonečně mluvit, aniž by se muselo říct: tohle už není názor, tohle je nátlak.
Tak se raději ptáme, zda to „opravdu bylo vydírání“. A zatímco se ptáme, vydírání běží dál. Klidně. Kultivovaně. S právním rozborem a dobrozdáním.
A někde na pískovišti se dítě diví, proč to dospělí tak komplikují.
Jan Urban
Historie se opakuje, poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška, říkal Marx a měl pravdu
Politika často opakuje scénáře minulosti. Vrací se, ale ne jako drama, ale jako nechutný odvar, který nás nutí se spíše, byť často nechtěně smát.
Jan Urban
Štěstí až tehdy, jakmile…: O životě v čekárně a víře, že štěstí dorazí až něco získáme
Mnoho lidí dnes žije v režimu odkladu. Skutečný život má začít až po změně práce, vztahu, bydliště nebo sebe sama. Štěstí bereme jako něco, co může přijít teprve tehdy, až něco získáme — a mezitím sedíme v čekárně.
Jan Urban
Kdo jsou lidé, kterým demokracie leze na nervy, a mají sklon ji „vylepšovat“
Za demokracii bojovali lidé po staletí. Cíl byl jasný: uplatnit při řízení společnosti svůj hlas. Občas se však stává, že s dosažením tohoto přichází lehké rozčarování. Ukazuje se, že demokracie se vlastně všem zcela nehodí.
Jan Urban
Mezi rotundou, hradem a palácem soudruha: Jak vypadá narcismus, má-li dostatečný rozpočet
Říká se, že muž má postavit dům a zasadit strom. Je to chvályhodné civilizační gesto. Jenže ve chvíli, kdy to udělá, se vystavuje i nepříjemnému riziku, a to, že dům prozradí, kým by jeho majitel chtěl být .
Jan Urban
Mlha přede mnou, mlha za mnou: Jak Česko vidí v zahraničí
Pohled zvenčí má jednu výhodu: nebývá osobní, a mívá i větší nadhled. Není zatížen domácími spory, ani tím, kdo komu co řekl v nedělní debatě. Nemělo by proto překvapit, že občas zachytí i věci, které zevnitř tak zřejmé nejsou
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Šlápnete víc na plyn a přijdete o auto. Tohle čeká řidiče ve Francii
Čeští řidiči, kteří se chystají na jarní prázdniny autem do zahraničních hor, musí počítat s...
Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít
Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší...
Strážníci v Brně loni zjistili více než 109.000 přestupků, meziročně o 9000 více
Strážníci v Brně evidují za loňský rok přes 109.000 dopravních přestupků, meziročně zhruba o 9000...
Starosta Jetřichovic u soudu znovu odmítl, že by se pokusil o dotační podvod
Starosta Jetřichovic na Děčínsku Marek Kny dnes u soudu v Děčíně znovu odmítl, že by se pokusil o...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 37
- Celková karma 11,80
- Průměrná čtenost 357x