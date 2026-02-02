Co je vydírání? A proč se tváříme, že to nevíme?

Vydírání neexistuje. Existují jen nešťastně formulované zprávy a špatně pochopené výhrůžky. Případ, v němž se řeší, zda někdo „vydíral prezidenta“, je zajímavý hlavně tím, jak okázale se tváříme, že nerozumíme zřejmému.

Jednou z nejzajímavějších vlastností současně veřejné debaty je schopnost zpochybnit i ty nejzákladnější pojmy. V posledních dnech se tak s vážnou tváří diskutuje o tom, zda něco, co splňuje všechny znaky vydírání, je skutečně vydíráním. A zda to náhodou není jen „ běžná politická komunikace“, „nátlakový apel“ nebo „nešťastně formulované upozornění“.

Existují tak chvíle, kdy si člověk říká, že by bylo fér vrátit do veřejné debaty základní pojmy. Ne proto, že by byly nejasné. Ale proto, že se kolem nich rozjela intelektuální mlha, v níž se samozřejmosti tváří jako otevřená filosofická otázka.

Začněme tedy nudně. Definicemi, které jsou v tomto ohledu překvapivě prosté. Vydíráním je, když někdo řekne: uděláš něco, jinak ti způsobím újmu. Tečka. Žádná magie, žádná metafyzika, žádné nuance hodné hodinového televizního panelu. Podle trestního práva je vydírání donucování jiného k určitému jednání, opomenutí nebo strpění hrozbou újmy. Oxfordský slovník mluví o použití hrozby k dosažení požadovaného chování. Psychologie moci či zdravý selský rozum to shrnují ještě prostěji: uděláš X, jinak se stane Y.

A všimněme si jedné důležité věci: nikde se nepíše, že hrozba musí být explicitní nebo doprovázená zvýšeným hlasem. Nikde se nepíše, že musí jít o mafii, a temnou uličku.

Jenže v okamžiku, kdy se něco takového odehraje ve veřejném prostoru, začne kolektivní intelektuální gymnastika. S vážností se diskutuje o tom, zda vyhrožování je opravdu vyhrožováním. Zda to nebylo „jen upozornění“. „Jen varování“. „Jen politický tlak“. Nebo dokonce „legitimní názor“.

Ano, přesně tak: legitimní názor typu „když to neuděláš, udělám já něco, co ti uškodí“.

Tady se debata začíná vzdalovat zdravému rozumu, a to rychlostí, kterou by jí mohl závidět i raketový stupeň.

A pak příjdou právníci. A s nimi mlha. Hustá, odborná, strukturovaná. Vydírání rozebírají větu po větě, podmínku po podmínce a úmysl po úmyslu. Ne nadarmo se říká, že tři právníci jsou nositeli pěti názorů – a ideálně ještě šesti výkladů, proč vlastně žádný z nich není definitivní.

Najednou slyšíme, že záleží na kontextu. Na intenci. Na percepci adresáta. Na tom, zda hrozba byla „reálná“, „bezprostřední“ nebo „jen hypotetická“. A zdravý rozum se tiše zvedá a odchází z místnosti.

Běžný člověk – a ano, i dítě na pískovišti – má však jasno. Na pískovišti to funguje takto: „Když mi nepůjčíš lopatku, řeknu to paní učitelce.“ A světe div se, tam se tomu říká vydírání. Ne „komunikační strategie“. Ne „tlakový apel“. Ne „nešťastně formulované upozornění na možné důsledky“.

V politice však hrozba „oznámím to na vás panu generálnímu tajemníkovi“ vydíráním není. Svatá prostoto.

Případ, v němž se řeší, zda někdo „vydíral prezidenta“, je přitom zajímavý hlavně tím, jak okázale se někteř tváří, že nerozumí zřejmému. Vyhrožování bylo průhledné, jasné a záměrné. Bylo formulované tak, aby se dalo popírat. Aby vyvolalo přesně tuhle debatu.

A ta debata funguje skvěle. Neřeší se totiž podstata. Řeší se slovíčka. Neřeší se nátlak. Řeší se formulace a interpretace.

Možná je to i proto, že přiznat vydírání znamená přiznat, že se děje běžně. Že je součástí politické komunikace. Že se používá systematicky – a že funguje právě díky tomu, že se o něm dá nekonečně mluvit, aniž by se muselo říct: tohle už není názor, tohle je nátlak.

Tak se raději ptáme, zda to „opravdu bylo vydírání“. A zatímco se ptáme, vydírání běží dál. Klidně. Kultivovaně. S právním rozborem a dobrozdáním.

A někde na pískovišti se dítě diví, proč to dospělí tak komplikují.

Autor: Jan Urban | pondělí 2.2.2026 15:54

Jan Urban

  • Počet článků 37
  • Celková karma 11,80
  • Průměrná čtenost 357x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

