Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)
Faktem však zůstává, že některé věci se dějí příliš systematicky na to, aby šlo o náhodu.
V posledních letech se totiž vedle běžného trollingu objevuje něco, co by se dalo nazvat provokativním trollingem. Nejde o hluk, urážky ani vulgarity. Jde o klidné, často až banální výroky, které přesto mají jeden společný cíl: vytočit. Nevznikají proto, aby někoho přesvědčily, ale proto, aby ukázaly, kdy, proč a jak se lidé rozčilují.
Jak se liší od klasického trollingu
Klasický troll obvykle usiluje o to někoho přesvědčit, zmást, znejistit nebo utopit diskusi v mlze vzájemných obvinění, případně ji rozbít tak, aby už nebylo možné rozlišit, kdo mluví vážně a kdo ne. Smyslem je vyvolat chaos, rozptýlit pozornost a oslabit schopnost publika orientovat se v tématu. Provokativní troll naproti tomu nemá potřebu vítězit. Stačí mu, když se dívá.
Jeho výroky bývají jednoduché, často až absurdně nevinné: „To je vlastně docela rozumné.“ „Možná to není tak hrozné.“, „A co když to lidem vyhovuje?“, A pak už jen sleduje, co se stane.
Cíl: emoce, ne názory
Cílem provokativního trollingu není změnit názor, ale vyvolat reakci. Ideálně silnou, rychlou a emotivní. Jde o metodu typu nadhodit a čekat. Sleduje se, zda přijde rozhořčení, výsměch, panika, morální rozhořčení, ironie nebo potřeba okamžitě vysvětlovat svět.
Z pohledu pozorovatele — a možná i z pohledu algoritmu, tedy AI, která za tímto trollingem stojí — je to nesmírně cenné. Ukazuje to totiž celou paletu emocí, které určité sdělení vyvolává. Ne co si lidé myslí, ale jak reagují. A to je rozdíl, který je dnes důležitější než kdy dřív.
Funguje to. A proto se to testu
Na rozdíl od klasického trollingu, který rychle vyčerpá pozornost i trpělivost, provokativní trolling funguje dlouhodobě. Lidé se hádají sami mezi sebou, rozvíjejí argumenty, přidávají osobní zkušenosti a emoce. Diskuse žije vlastním životem.
Pokud by někdo chtěl trénovat umělou inteligenci, modely chování nebo předvídat reakce společnosti, těžko by hledal levnější a efektivnější nástroj. Není nutné lidi přesvědčovat. Stačí je lehce postrčit.
Zda je to skutečně záměr, nebo jen vedlejší efekt digitálního světa, zůstává nejasné. Právě tato nejasnost je na celém jevu nejzajímavější.
Příklady z praxe (čistě hypotetické)
Ekonomická data prezentovaná v tónu „lidem se vlastně nikdy nedařilo lépe“. Politické výroky zpochybňující zjevné problémy s lehkostí, která dráždí. Společenská témata podaná způsobem „to přece řešíte zbytečně emotivně“.
Obsah je méně důležitý než reakce, kterou spustí. Provokativní troll není hlasitý. Je tichý. A právě proto slyšitelný.
Jak ho rozpoznat — a nezbláznit se
Provokativní trolling poznáte podle toho, že vás nutí reagovat rychle, emotivně a s pocitem, že to přece nemůžete nechat být. V tu chvíli už ale hrajete jeho hru. Nejlepší obranou není protiútok, ale odstup. Pokud máte pocit, že diskutujete s někým, kdo se vlastně vůbec nesnaží diskutovat, je dost možné, že nediskutuje proto, že to ani není jeho cílem.
Pomáhá připomenout si, že ne každá provokace je osobní a ne každá reakce je nutná. A že někdy je největším vítězstvím zavřít diskusi, nadechnout se — a jít si uvařit kávu.
Závěrem
Provokativní trolling možná existuje. Možná ne. Ale pokud ano, pak není jeho cílem vás přesvědčit. Jeho cílem je zjistit, co vás vytočí, jak rychle a jak silně. A s těmito daty pak pracovat dál, a trénovat na jejich základě AI.
A to je možná dobrý důvod zůstat občas v klidu. Už jen proto, že někde tam venku možná někdo čeká, až se rozčílíte
Jan Urban
