Co a proč prezident vetoval aneb Když vláda objeví kouzelnou tužku na dluhy
Petr Pavel udělal něco, co se v české politice považuje téměř za neslušné: podíval se na účet a zeptal se, kdo ho bude jednou platit.
Prezident vetoval novelu rozpočtových pravidel, která by vládě umožnila výrazně volněji nakládat s veřejným dluhem. Podle Pavla by oslabila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a otevřela vládě větší prostor financovat výdaje na dluh. Ekonomové přitom upozorňují, že současná pravidla už dnes umožňují státu investovat na dluh.
Problém tedy zřejmě není v tom, že by stát nemohl investovat. Problém je spíš v tom, že by po schválení novely mohl mít méně důvodů přemýšlet, do čeho investuje a kolik si na to půjčí.
Vláda pochopitelně tvrdí, že prezidentův krok ohrožuje investice. To je logické. Každý, kdo někdy držel peněženku, ví, že největší překážkou utrácení bývá právě existence pravidel, která připomínají, že peníze jednou dojdou.
Novela má přitom rozšířit možnosti, jak některé výdaje vyjmout z přísnějších fiskálních pravidel, a umožnit větší flexibilitu při mimořádných bezpečnostních situacích. Kritici se obávají, že se tím může otevřít prostor nejen pro skutečně nezbytné výdaje, ale i pro kreativnější rozpočtové účetnictví.
Je to trochu jako kdyby rodina řešila, že má příliš vysoké splátky hypotéky, a místo hledání úspor se rozhodla změnit definici toho, co je dluh. V pondělí bydlíte v domě zatíženém hypotékou, v úterý už jste strategickým investorem do nemovitostí.
Pavel tímto vetem samozřejmě nezachraňuje jen nějaké abstraktní „rozpočtové pravidlo“. Brání především principu, že vláda má hospodařit s penězi občanů tak, aby dnešní politické sliby nebyly financovány na úkor těch, kteří budou účet platit zítra.
A právě tady je možná největší paradox celé věci. Vláda se tváří, že prezident jí brání investovat do budoucnosti. Prezident se naopak obává, že vláda chce budoucnost financovat dluhem. Rozdíl mezi těmito dvěma pohledy je přitom jednoduchý: vláda vidí především to, co může utratit dnes. Prezident to, co po tom zůstane zítra.
Vláda může samozřejmě prezidentovo veto přehlasovat. Má na to ústavní právo a podle dosavadních vyjádření to také plánuje. Jenže možnost něco prosadit ještě neznamená, že je to ekonomicky rozumné.
Prezident tedy možná zachraňuje něco velmi nepopulárního: odpovědnost. Tu část politiky, která se špatně prodává ve volebních kampaních, protože její hlavní výhodou je, že se projeví až tehdy, když už současní politici dávno sedí někde jinde., a tvrdí že za nich nemohou.
A tak zatímco vláda hledá cesty, jak si rozpočtová pravidla trochu „uvolnit“, prezident se pokouší zachránit něco mnohem méně pohodlného: aby Česká republika jednou nezjistila, že má sice krásné investice, ale k jejich financování už jen velmi drahou vzpomínku na dobu, kdy ještě existovaly veřejné finance.
Protože dluh je zvláštní věc. Když ho vláda vytvoří, vypadá jako investice. Když ho občan splácí, říká se mu účet. A to i tehdy, platí-li ho naši potomci.
A účet, jak známo, nakonec vždycky přijde. Spor tak není mezi vládou a prezidentem, ale mezi krátkodobou politickou potřebou utrácet a dlouhodobou odpovědností za veřejné finance a budoucnost této země.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020