Citoví vyděrači a architekti lží: nejzrádnější formy emocionální manipulace

Emocionální manipulace, v rodině, práci nebo veřejném životě, často začíná nenápadně. Je proto důležité ji zavčas rozpoznat, a nenechat její aktéry, aby s námi, na základě svých zájmů i emocionálních triků a pastí začali smýkat

Citová manipulace spočívá v tom, že se někdo, skrytě a za našimi zády snaží působit na naše emoce, a tak ovládat i naše jednání či rozhodování. Chceme-li se jí bránit, je třeba ji rozpoznat, a to dříve, než manipulátor dosáhne svého. Tedy dříve, že v nás vyvolá emoce, které mu hrají do karet, a možná nás dokonce k sobě připoutá tak, že nás připraví o náš vlastní a nezávislý úsudek.

Prohlédneme-li mechanismus manipulace, a pochopíme tím i záměry manipulátora, pak na nás tento mechanismus většinou přestává působit. Přestáváme být obětí či loutkou v rukou druhých, a stáváme se opět někým, kdo má své jednání ve svých rukou. A pokud manipulátor ve své snaze pokračuje, můžeme jí i účinně čelit. Začít při tom můžeme nejlépe tím, že mu dáme najevo, že jsme jeho taktiku prohlédli, a že proto u nás s ní nepochodí.

Jaké formy emocionální manipulace jsou v praxi nejčastější, často natolik časté, že se s nimi dříve nebo později velmi pravděpodobě setkáme? Patří k nim následující čtyři.

Emocionální vydírání (“FOG“ – Fear, Obligation, Guilt). Metoda sází na vytvoření „citové mlhy“ (anglicky FOG) a spočívá v tom, že se v nás manipulátor snaží vyvolávat směsici strachu, povinnosti a viny, to vše s cílem nás na tomto základě donutit jednat v jeho zájmu, a v rozporu s tím naším.

Jak situaci rozpoznat: Máte pocit, že pokud nevyhovíte, jste „zlí“ nebo „nevděční“. Manipulátor často používá věty typu: „Kdybys mě měl rád, tak...“ nebo „Po tom všem, co jsem pro tebe udělal...“.

Jak této manipulaci čelit: Použijte metodu „pokažené gramofonové desky“. Nenechte se zatáhnout do pasti, v níž byste své jednání nebo dokonce pocity začali obhajovat. Odpovězte věcně: „Chápu, že tě to mrzí, ale moje rozhodnutí platí.“ Pamatujte, že nejste zodpovědní za pocity druhého dospělého člověka.

Zpochybňování reality (Gaslighting). Jedna z nejzákeřnějších forem manipulace, kdy se vám útočník snaží namluvit, že vaše vnímání světa je nepřesné či chybné; její anglický název je odvozený od stejnojmenného amerického psychohororu. Jejím cílem je, abyste přestali věřit vlastním smyslům a stali se na manipulátorovi závislými, nebo, v krajním případě, vás dokonce „připravit o rozum“.

Jak tuto manipulaci rozpoznat: Od manipulátora často slyšíte, že jste si něco špatně zapamatovali, že tomu tak ve skutečnosti nebylo, že možná přestáváte vidět věci správně, že jste paranoidní nebo „přecitlivělí“. Klíčovým signálem jsou věty: „To jsem nikdy neřekl, to se ti jen zdálo.“ nebo „To se ve skutečnosti nikdy nestalo, žiješ ve své fantazii“.

Jak tomu čelit: Důvěřujte své intuici. Pokud o své paměti začnete pod vlivem této manipulace pochybovat, pište si poznámky, například z důležitých hovorů, nebo se svěřte někomu nezaujatému. Hlavní obranou je odmítnutí diskuse o vaší příčetnosti: „Moje vzpomínka na tu událost je jiná a nebudu o ní licitovat.“

Emocionální horská dráha (Love Bombing & Devaluation). Tato taktika střídá extrémní návaly přízně s náhlým chladem a kritikou. Často se objevuje nejen u „toxických“ partnerů, ale i u charismatických, leč manipulativních nadřízených.

Jak manipulaci rozpoznat. Na začátku je vše až podezřele dokonalé, jste zasypáváni komplimenty a pozorností. Pak ale přijde prudký zlom – bez zjevného důvodu vás dotyčný začne ignorovat nebo tvrdě kritizovat, dokud se nezačnete víc snažit, abyste si jeho přízeň zasloužili zpět. Dostáváte se do role závislého, který se snaží opět získat svou drogu.

Jak tomu čelit: Nenechte se opít pozorností či chválou, a uvažujte o tom, zda je realistická. Uvědomte si, že chvála je jedním z nejčastějších nástrojů manipulace, protože se lidé na ni stávají závislými. Zdravý vztah, i ten pracovní, je postaven na stabilitě, nikoliv na neopodstatněných výkyvech.

Výlet do údolí smrti (Trip to Death Valley). Zákeřná taktika sázící na vaši postupnou izolaci od druhých a vytvoření závislosti na manipulátorovi. Manipulátor vás postupně odřezává od vašich opěrných bodů – přátel, rodiny i vlastních zájmů, a připoutává ke své osobě.

Jak situaci rozpoznat: Manipulace začíná často nevinně: „Dneska k těm rodičům nechoď, buď radši se mnou.“ Pokračuje kritikou vašich přátel a končí pocitem, že bez manipulátora nejste nic a nikoho jiného nemáte. Zjistíte, že jste v „údolí smrti“, kde jste ztratili sebe a svou energii a vaší jedinou „oporou“ je manipulátor, který vás do tohoto údolí přivedl.

Jak manipulaci čelit: Nikdy se nevzdávejte vztahů s lidmi, kteří vás znali ještě před navázáním vztahů s manipulátorem. Ti jsou vaší oporou. Pokud cítíte, že vás někdo nutí pálit mosty za vaší minulostí, je to varovný signál k okamžitému návratu zpět.

Nejste si jisti, jestli s vámi někdo manipuluje? Zkuste tento test:

Odpovězte si upřímně na následujících 6 otázek. Pokud u více než dvou odpovíte ANO, je pravděpodobné, že čelíte manipulativnímu tlaku:

  1. Cítíte se v přítomnosti dané osoby často „jako na vaječných skořápkách“ (bojíte se cokoliv říct, abyste nevyvolali konflikt)?
  2. Máte tendenci se neustále omlouvat, i když si nejste jisti, že jste udělali něco špatně?
  3. Cítíte vinu, když upřednostníte své vlastní potřeby před přáním toho druhého?
  4. Zpochybňujete často svůj úsudek nebo paměť slovy: „Možná jsem to opravdu pochopil špatně...“?
  5. Máte pocit, že vaše hodnota v očích druhého závisí pouze na vašem posledním úspěchu nebo na tom, jak moc mu právě pomáháte?
  6. Máte pocit, že jste se v posledním roce izolovali od svých přátel nebo koníčků, protože to vyvolávalo napětí ve vašem vztahu či v práci?
Autor: Jan Urban | neděle 1.3.2026 12:28

Jan Urban

  • Počet článků 87
  • Celková karma 13,28
  • Průměrná čtenost 345x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

