Čím méně toho víme, tím jistěji o tom mluvíme
Znáte člověka, který má naprosto jasno v ekonomice, geopolitice, medicíně, školství i fungování Evropské unie? Pokud možno současně. Na každou otázku zná odpověď, na každý problém jednoduché řešení a na každého odborníka přinejmenším dva důvody, proč mu nevěřit. Pokud jste takového člověka ještě nepotkali, zkuste se někdy podívat do internetové diskuse.
Psychologie má pro tento zajímavý lidský sklon vysvětlení. Říká se mu Dunningův–Krugerův efekt. Výzkumy ukazují, že lidé s omezenými znalostmi nebo schopnostmi mají někdy tendenci přeceňovat vlastní výkonnost. Paradox spočívá v tom, že jim často chybějí právě znalosti, které by jim umožnily rozpoznat, jak mnoho toho nevědí.
Jinými slovy: abychom poznali, že něčemu nerozumíme, potřebujeme tomu alespoň trochu rozumět.
Sebevědomí bez zbytečných znalostí
Psychologové David Dunning a Justin Kruger tento jev popsali v roce 1999. Jejich výzkum ukázal, že lidé s nejhoršími výsledky v některých testech měli tendenci své schopnosti výrazně nadhodnocovat. Nešlo přitom pouze o nedostatek znalostí, ale také o nedostatečnou schopnost posoudit vlastní výkon.
Pozdější výzkumy obraz poněkud zpřesnily. Neplatí, že každý méně schopný člověk musí být přehnaně sebevědomý ani že odborníci jsou vždy pokorní. Významnou roli hraje také obtížnost úkolu, zpětná vazba a schopnost realisticky vyhodnocovat vlastní znalosti.
Přesto zůstává jeden zajímavý paradox: někdy je naše jistota nepřímo úměrná tomu, kolik toho skutečně víme.
Odborník na všechno má jednu výhodu
Člověk, který o nějakém problému ví jen málo, zpravidla nevidí jeho složitost. Nezná souvislosti, výjimky ani protichůdné důkazy. Proto se mu může zdát, že řešení je jednoduché. Zkušený odborník naopak ví, kolik neznámých do problému vstupuje. Čím více toho poznává, tím častěji si uvědomuje, co ještě neví.
Rozdíl je patrný třeba v medicíně. Laik si přečte dva články na internetu a má jasno v léčbě. Lékař po letech studia a praxe ví, že stejný příznak může mít několik příčin a že léčba jednoho pacienta nemusí být vhodná pro druhého.
Podobně je to v ekonomice. Stačí několik minut na sociálních sítích a dozvíme se, jak jednoduše snížit daně, zvýšit důchody, zastavit inflaci a současně odstranit státní dluh. Ekonomové, kteří se problémem zabývají desítky let, bývají kupodivu méně optimističtí.
Lékem není méně sebevědomí, ale více pochybností
Co s tím? Psychologové používají pojem intelektuální pokora. Neznamená to podceňovat vlastní schopnosti nebo předstírat, že ničemu nerozumíme. Znamená to připustit, že naše znalosti mají hranice a že se můžeme mýlit.
Právě tato schopnost souvisí s přesnějším hodnocením vlastních znalostí a otevřeností vůči novým informacím. Výzkumy také ukazují, že skuteční odborníci bývají v rozpoznávání toho, co vědí a co nikoli, zpravidla přesnější než lidé, kteří se za odborníky pouze považují.
Možná bychom si proto měli občas položit jednoduchou otázku: Co vlastně vím o tématu, o kterém právě tak přesvědčivě mluvím?
A pokud nás odpověď příliš nepotěší, nemusíme zoufat. Vždycky můžeme začít studovat. Anebo napsat komentář na sociální síť. Druhá možnost je pochopitelně rychlejší a nevyžaduje žádné vstupní znalosti. Protože nejvíc toho vědí odborníci na všechno: ti, kteří vědí nejméně.
Literatura a zdroje
1. Kruger, J. & Dunning, D. (1999): Unskilled and Unaware of It. Původní studie Dunningova–Krugerova efektu. Journal of Personality and Social Psychology
2. Lackner, S. et al. (2023): Intermediate Levels of Scientific Knowledge Are Associated with Overconfidence and Negative Attitudes Towards Science. Zajímavá studie z časopisu Nature Human Behaviour o vztahu mezi znalostmi, sebejistotou a postoji k vědě.
3. Bowes, S. M., Ringwood, A. & Tasimi, A. (2024): Is Intellectual Humility Related to More Accuracy and Less Overconfidence? Výzkum vztahu mezi intelektuální pokorou, přesností úsudku a přehnanou sebejistotou.
Jan Urban
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