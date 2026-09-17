Chudinka z Úřadu vlády: Když vám bezcitná Praha 3 sebere startovací hnízdečko pro studenty
Představte si tu drzost: bezcitní radní z Prahy 3 dali této vysoké státní úřednici bezohlednou tříměsíční výpověď z obecního bytu. A to jen kvůli takové banální malichernosti: prý v něm vůbec nebydlela, a načerno tam ubytovala své příbuzné – studentky. Kde je nějaká lidskost? Kde je omluva?“
Sociální jistoty pro potřebné
Všichni víme, jak těžké to dnes mají chudí studenti a mladé rodiny s hledáním podnájmu. Paní Bartha, jakožto správná státní úřednice s obrovským srdcem se proto rozhodla pomoci potřebným přímo ve své rodině. Že k tomu využila dotovaný obecní byt, který má sloužit lidem v bytové nouzi? Na a co?
Vždyť paní ředitelka má sotva na chleba. Vlastní sice tři soukromé byty, nedávno prodala dům za 19 milionů a sama bydlí v luxusní nemovitosti patřící Babišově firmě. Ale to přece neznamená, že by se měla vzdát levného městského bytečku na Žižkově, který si s láskou hýčkala už od roku 2004.
„Hrubé porušení smlouvy“? Spíš hrubý nevděk
Úředníci z Prahy 3 argumentují suchopárnými frázemi jako „hrubé porušení nájemní smlouvy“ a „přenechání bytu třetím osobám bez souhlasu“. Jak přízemní. Místo toho, any paní šéfové poděkovali, že se o obecní byt tak vzorně starala (prostřednictvím jeho pronájmu), vytáhli na ni paragrafy.
Podle logiky politického světa by se teď měla městská část hluboce uklonit, poslat kytici a napsat oficiální omluvný dopis ve znění: „Vážená paní ředitelko, hluboce se omlouváme, že jsme si dovolili zkontrolovat, kdo v našem bytě vlastně bydlí. Chápeme, že s Vaším skromným platem státní úřednice na vrcholu pyramidy a portfoliem několika nemovitostí je pro Vás ztráta levného žižkovského bytu nekontextuální ranou osudu. Odpusťte nám naši maloměšťáckou touhu dávat obecní byty lidem, co nemají kde bydlet.
Paní Tunde Bartha tak dala oprávněně jasně najevo, že tuto omluvu za bezprecedentní jednání Prahy 3 očekává a velkoryse se vzdala požadavku na kompenzaci materiální i morální újmy, kterou brutálním aktem Prahy 3 utrpěla.
Poučení pro příště
Český stát zkrátka neumí ocenit své elity, které pro něj nezištně pracují, a někdy i makají. Když běžný občan poruší smlouvu, dostane padáka a platí penále. Když to udělá elitní manažerka z holdingu, je však z toho politická kampaň, účelovka a v podstatě útok na lidská práva.
Nezbývá tak než doufat, že studentky stihnou si včas sbalit skripta a paní Bartha najde pro své realitní portfolio další útulný obecní byteček. A Praho 3, styď se. Takhle se k našim nejpotřebnějším nikdo chovat nebude.
K věci se naštěstí vyjádřil i Babiš
Šéfky Úřadu vlády se naštěstí spravedlivě zastal premiér. Nenechal nikoho na pochybách, že celé zjištění o žižkovském bytě není selháním jeho úřednice, ale rafinovaným útokem na něj samotného. Právem je označil jako součást koordinované kampaně, která ho má poškodit. Paní Bartha je v tom zcela nevině – stala se prostě jen obětí politického boje, protože pracuje pro něj.
Vůči samotnému faktu, že v obecním dotovaném bytě bydlely studentky, příbuzné jeho nejbližší kolegyně, byl Babiš oprávněně chápavý. Veřejnosti vzkázal, že paní Bartha v bytě „nechala bydlet své příbuzné“, což je z jeho pohledu v podstatě projev rodinné solidarity, a nikoli hrubé porušení smlouvy. Že zákon a pravidla městské části mluví trochu jinak šéf holdingu a známý velkouzenář oprávněně a velkoryse přešel.
Nejsilnějším argumentem pro obhajobu ředitelky Bartha je podle Babiše její pracovní morálka. Babiš zdůraznil, že paní šéfová pracuje na Úřadu vlády 16 hodin denně, dře pro zemi a podává neuvěřitelné výkony. Na základě těchto okolností by jí měla Praha 3 ten byt spíše věnovat jako bonus za pracovní nasazení, místo aby ji popotahovala za drobný fakt, že v bytě nebydlí.
Babiš proto za Bartha neochvějně stojí, protože dobrých a loajálních lidí, kteří pro něj pracují do roztrhání těla, je stále málo.
Celou věc lze tak uzavřít jen provoláním na adresu představitelů Žižkova: Panebože, koho si to naši spoluobčané v této kdysi slavné čtvrti zvolili? Proč se aspoň trochu neinspirovali tím, koho volí většina slušných, pracovitých a nezištných občanů této země?
Jan Urban
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