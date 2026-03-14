Chcete vědět, kdo doopravdy jste? Napište na blog, že vám chutná pečivo! (fikce)
Chtěl jsem jen popřát hezký den. Místo toho mi internet diagnostikoval tři psychické poruchy a spiknutí s pekařskou mafií. V důsledku toho všeho mám pocit, že někteří lidé mají v očích rentgen a na zdi diplom z Harvardu. Stačilo mi totiž napsat jednu jedinou větu a hned věděli, co jsem zač, a co mi chybělo v dětství.
Ale začněme od začátku. Před hodinou jsem totiž na svůj blog nevinně vyťukal: „Dneska jsem si koupil čerstvý rohlík a byl docela křupavý. Hezký večer všem!“
Chtěl jsem být milý. Chtěl jsem šířit pohodu. Jenže internet má jiný plány. Tady je jen krátký výcuc z toho, co se dělo dál:
Uživatel „PravdaVítězí“: „Křupavý? Takže ty podporuješ potravinářskou lobby, co tam sype chemii, aby to vypadalo čerstvě? Lidi jako ty jsou důvod, proč tahle země krachuje. Jsi ovce!“
Uživatel „BioMatka88“: „Rohlík? Z bílé mouky?! Ty vrahu dětí! Měl bys tenhle blog smazat, než někoho navedeš k obezitě. Moje děti jedí jen fermentovanou špaldu, a ne chlubit se tímhle hnojem!“
Uživatel „Drsňák66“ reaguje na BioMatku: „Ty tvoje špaldový kecy si strč někam, ty hysterko. A ten autor je taky mimo, psát o rohlíku může jenom mentálně slabý jedinec, co nemá co na práci. Oba jste nuly.“
Koukal jsem na to jako vyoraná myš. Polkl jsem, otřel si pot z čela a s třesoucími se prsty napsal:
„Moc se omlouvám, nechtěl jsem nikoho urazit. Příště si dám pozor, co píšu.“
Myslíte, že to pomohlo? Ha!
Uživatel „Analytik“: „Typický. Nejdřív provokuje a pak se zbaběle omlouvá. Nemáš páteř! Buď si za tím rohlíkem stůj, nebo mlč, ty bezpáteřní nulo!“
Uživatel „SlušnýČech“: „Omlouváš se? Takže uznáváš, že lžeš? Že ten rohlík nebyl křupavý? Co dalšího nám tajíš? Kdo tě platí?!“
A korunu tomu nasadil někdo, kdo do té doby ani nepromluvil:
Uživatel „Vševěd“: „Všem vám hrabe. Autor se omlouvá, protože trpí spasitelským komplexem kombinovaným s nízkým sebevědomím, zatímco vy ostatní si tu léčíte mindráky z dětství. Já vás mám všechny přečtený, jste jen ubohá ukázka sociální patologie.“
Lidi, já jsem jenom chtěl říct, že mi chutnal rohlík! Teď sedím v koutě a přemýšlím, jestli ten „Vševěd“ náhodou nemá pravdu.
A nejlepší gól? Když jsem v deset večer napsal, že už toho mám dost a jdu spát, ozval se
Uživatel „Nespavec“: „Jasně, utíkej do hajan. Typický únikový mechanismus. Nezvládáš konfrontaci s pravdou, tak se schováš pod peřinu. Srab zůstane srabem i v pyžamu!“
Takže dobrou noc. Jdu si lehnout a doufat, že se mi nebude zdát o loupáku. Protože jestli ano, vsadím se, že mi ráno někdo vysvětlí, že jsem latentní fetišista na mák a tajně nenávidím džem. A jen doufám, že můj další případný blog, pokud se k němu odhodlám, nezpůsobí třetí světovou válku.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020