Chceš mír? Tak přestaň mávat bílým kapesníkem a kup si tank

Historie je učitelkou života, ale většina lidstva si v jejích hodinách zjevně sedí na uších. Jak jinak si vysvětlit tak rozšířenou naivní víru, že se agresoři dají uprosit k smrti dobrotou, smířlivostí, a ústupky?

Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. V mezinárodní politice jsou přitom dlaždice této cesty obvykle popsány hesly o „míru“.

Pokud totiž platí antické Historia magistra vitae (historie je učitelkou života), pak nás dějiny učí jednu krutou lekci: nic nevyvolá válku spolehlivěji než upřímná, až dětsky naivní snaha se jí vyhnout.

Už staří Římané nebyli žádní idealisté v sandálech a věděli, že Si vis pacem, para bellum (Chceš-li mír, připravuj válku). Pojďme se podívat, jak to dopadá, když se na tuhle radu vykašleme, a naopak i na to, co nastane, když se jí držíme..

Mír jako pozvánka na návštěvu s tankem

Nejsilnějším příkladem, kdy mír plodil válku, je samozřejmě Mnichov 1938. Neville Chamberlain nebyl zlý člověk, byl to upřímný milovník míru. Jenže jeho snaha vyhnout se válce za každou cenu ukázala Hitlerovi, že Západ je slabý. Stačilo k tomu málo – darovat Hitlerovi kus Československa.

Výsledek? Hitler si zapsal do deníčku, že jeho oponenti jsou „červi“, a o rok později už byla v plamenech celá Evropa. Chamberlain nezařídil mír, jen agresorovi potvrdil, že za dveřmi nikdo nehlídá a zámek je z papíru. Tím, že mu „daroval“ Sudety, mu jen dodal zdroje a sebevědomí k invazi do Polska o rok později.

Chamberlainova mise navíc ukázala, že mír koupený na úkor někoho jiného má obvykle trvanlivost otevřeného jogurtu v létě. Agresor totiž nevidí vaši snahu o mír jako ctnost, ale jako slabost a jasnou pozvánku k dalšímu pochodu.

Podobně na tom byli Britové s Falklandami v roce 1982. Tak dlouho vysílali signály, že o tyhle „skály v moři“ moc nestojí a škrtali v námořnictvu, až argentinská junta nabyla dojmu, že si pro ně může prostě dojít. Kdyby Londýn jasně demonstroval sílu a odhodlání ostrovy bránit o měsíc dřív, generál Galtieri by si pravděpodobně invazi rozmyslel, a na Falklandách se mohlo střílet jen šampaňským v přístavu.

Síla jako nejlepší protipožární pojistka

Na druhé straně tu máme paradox, kdy ochota jít do války zajistila mír. Nejlepším důkazem je Studená válka a doktrína vzájemně zaručeného zničení.

Nikdy v historii lidstvo nevlastnilo tolik zbraní schopných vypařit planetu během odpolední siesty, a přesto mezi velmocemi zavládl nejdelší mír v moderních dějinách. Proč? Protože i ten největší šílenec v Kremlu nebo v Bílém domě věděl, že útok znamená vzájemnou sebevraždu. Tomu se říká odstrašení – mír držený v šachu strachem z odvety.

Krásně to ilustruje Karibská krize v roce 1962. John F. Kennedy tehdy jasně ukázal, že je ochoten jít do války a vyhlásil námořní blokádu Kuby. A právě toto odhodlání neustoupit donutilo Chruščova k otočce a následnému uvolnění napětí. Mír byl zachráněn nikoliv prosbami, ale tím, že soupeř uviděl prst na spoušti.

A podívejte se na Švýcarsko. Země, kde je v každém kopci bunkr a v každé domácnosti puška. Mají mír už přes dvě stě let. Ne proto, že by byli tak neuvěřitelně milí, ale proto, že se na ně nikomu nevyplatí útočit. Náklady na invazi jsou prostě vyšší než zisk z čokolády a tajných kont.

Závěrem: Mír není pro slabé

Historie nám tedy do žákovské knížky píše jasnou poznámku: Agresor neustoupí proto, že ho dojmete svou lidskostí. Ustoupí jen tehdy, když mu hrozí, že dostane přes prsty dřív, než stačí říct „speciální operace“.

Pokud budeme dál ignorovat zásadu Si vis pacem, para bellum, budeme se muset smířit s tím, že budeme mít mír jen tak dlouho, dokud nás někdo silnější nesežere k snídani. A jak víme, historie je sice učitelkou života, ale za nepozornost v jejích hodinách se platí krví, nikoliv reparátem.

Autor: Jan Urban | středa 6.5.2026 11:28 | karma článku: 9,63 | přečteno: 96x

Jan Urban

Z historie ekonomického bizáru: Stručné dějiny lidské snahy poručit cenovkám

Chcete vědět, jak spolehlivě vyprázdnit regály a vyvolat fronty? Pak vítejte u kroniky největšího omylu v dějinách lidstva: představy, že zakážete-li věcem zdražovat, budou automaticky levné. Spoiler: Nebudou. Jen zmizí z trhu.

5.5.2026 v 18:06 | Karma: 9,76 | Přečteno: 106x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak vypadá „systémová nespravedlnost“ v praxi? Návod pro začínají i pokročilé premiéry

Máte pocit, že spravedlnost je slepá? Omyl. V českém rybníčku má zrak zcela vynikající. Tak dobrý, že jí umožňuje v téže kauze jasně rozlišit, koho se její verdikt týká, zvláště pokud její pohled směřuje k vládním lavicím.

4.5.2026 v 19:07 | Karma: 15,14 | Přečteno: 227x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Programy stran aneb shoda, která je vyšší, než by se zdálo

Krátce před volbami nastává v české politice magické období. Billboardy raší jako plíseň po dešti a strany objevují, že mají program. Po volbách však opět nastávají léta improvizací, mlžení či bezobsažných tiskových konferencí.

3.5.2026 v 13:26 | Karma: 10,05 | Přečteno: 134x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč je „náš“ zloděj lepší než ten „jejich“: Psychologie dvojího metru voličů u korupce

Všichni ten scénář známe. Když se objeví korupční kauza u politika ze strany, kterou nemusíme, cítíme spravedlivé rozhořčení. Máme jasno: je to důkaz jejich prohnilosti. Když se ale totéž stane „našemu“ kandidátovi, je vše jinak.

2.5.2026 v 9:55 | Karma: 16,19 | Přečteno: 316x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Paní Martina Kohout a bitva o koncovku, aneb Jak jsme se naučili nebát se ztráty „-ová“

Je to pár let, co českým rybníčkem otřásla revoluce. Nešlo o politiku, ale o tři písmena. Vlastně o jejich absenci. Ženy dostaly možnost odložit své „-ová“, a z Jany Novákové se tak rázem stala Jana Novák.

1.5.2026 v 9:36 | Karma: 14,54 | Přečteno: 351x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 196
  • Celková karma 16,11
  • Průměrná čtenost 407x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
