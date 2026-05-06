Chceš mír? Tak přestaň mávat bílým kapesníkem a kup si tank
Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. V mezinárodní politice jsou přitom dlaždice této cesty obvykle popsány hesly o „míru“.
Pokud totiž platí antické Historia magistra vitae (historie je učitelkou života), pak nás dějiny učí jednu krutou lekci: nic nevyvolá válku spolehlivěji než upřímná, až dětsky naivní snaha se jí vyhnout.
Už staří Římané nebyli žádní idealisté v sandálech a věděli, že Si vis pacem, para bellum (Chceš-li mír, připravuj válku). Pojďme se podívat, jak to dopadá, když se na tuhle radu vykašleme, a naopak i na to, co nastane, když se jí držíme..
Mír jako pozvánka na návštěvu s tankem
Nejsilnějším příkladem, kdy mír plodil válku, je samozřejmě Mnichov 1938. Neville Chamberlain nebyl zlý člověk, byl to upřímný milovník míru. Jenže jeho snaha vyhnout se válce za každou cenu ukázala Hitlerovi, že Západ je slabý. Stačilo k tomu málo – darovat Hitlerovi kus Československa.
Výsledek? Hitler si zapsal do deníčku, že jeho oponenti jsou „červi“, a o rok později už byla v plamenech celá Evropa. Chamberlain nezařídil mír, jen agresorovi potvrdil, že za dveřmi nikdo nehlídá a zámek je z papíru. Tím, že mu „daroval“ Sudety, mu jen dodal zdroje a sebevědomí k invazi do Polska o rok později.
Chamberlainova mise navíc ukázala, že mír koupený na úkor někoho jiného má obvykle trvanlivost otevřeného jogurtu v létě. Agresor totiž nevidí vaši snahu o mír jako ctnost, ale jako slabost a jasnou pozvánku k dalšímu pochodu.
Podobně na tom byli Britové s Falklandami v roce 1982. Tak dlouho vysílali signály, že o tyhle „skály v moři“ moc nestojí a škrtali v námořnictvu, až argentinská junta nabyla dojmu, že si pro ně může prostě dojít. Kdyby Londýn jasně demonstroval sílu a odhodlání ostrovy bránit o měsíc dřív, generál Galtieri by si pravděpodobně invazi rozmyslel, a na Falklandách se mohlo střílet jen šampaňským v přístavu.
Síla jako nejlepší protipožární pojistka
Na druhé straně tu máme paradox, kdy ochota jít do války zajistila mír. Nejlepším důkazem je Studená válka a doktrína vzájemně zaručeného zničení.
Nikdy v historii lidstvo nevlastnilo tolik zbraní schopných vypařit planetu během odpolední siesty, a přesto mezi velmocemi zavládl nejdelší mír v moderních dějinách. Proč? Protože i ten největší šílenec v Kremlu nebo v Bílém domě věděl, že útok znamená vzájemnou sebevraždu. Tomu se říká odstrašení – mír držený v šachu strachem z odvety.
Krásně to ilustruje Karibská krize v roce 1962. John F. Kennedy tehdy jasně ukázal, že je ochoten jít do války a vyhlásil námořní blokádu Kuby. A právě toto odhodlání neustoupit donutilo Chruščova k otočce a následnému uvolnění napětí. Mír byl zachráněn nikoliv prosbami, ale tím, že soupeř uviděl prst na spoušti.
A podívejte se na Švýcarsko. Země, kde je v každém kopci bunkr a v každé domácnosti puška. Mají mír už přes dvě stě let. Ne proto, že by byli tak neuvěřitelně milí, ale proto, že se na ně nikomu nevyplatí útočit. Náklady na invazi jsou prostě vyšší než zisk z čokolády a tajných kont.
Závěrem: Mír není pro slabé
Historie nám tedy do žákovské knížky píše jasnou poznámku: Agresor neustoupí proto, že ho dojmete svou lidskostí. Ustoupí jen tehdy, když mu hrozí, že dostane přes prsty dřív, než stačí říct „speciální operace“.
Pokud budeme dál ignorovat zásadu Si vis pacem, para bellum, budeme se muset smířit s tím, že budeme mít mír jen tak dlouho, dokud nás někdo silnější nesežere k snídani. A jak víme, historie je sice učitelkou života, ale za nepozornost v jejích hodinách se platí krví, nikoliv reparátem.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020