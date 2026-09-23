Český sitcom: Babiš a Pavel, aneb Když se dva bývalí komunisté přou, kdo je větší demokrat
Česká politika už dávno přerostla v nekonečný seriál, jehož postavy se sice občas mění, ale jejich základní typy postav i typové charaktery zůstávají. Zabývají se i stále stejnými problémy, které se řeší, ale nikdy nevyřeší. Aktuální sezóna, která má podle dramaturgie běžet minimálně do příštích voleb, se jmenuje Babiš & Pavel.
V jejím středu stojí dva muži, kteří se na veřejnosti tváří, že přišli z úplně jiných světů, přitom však ve svých životopisech mají významnou společnou kapitolu. Oba byli před listopadem 1989, jako ambiciózní mladíci, členy KSČ. Andrej Babiš vstoupil do strany již v roce 1980, Petr Pavel byl jejím členem v letech 1985 až 1989.
Je samozřejmé, že nelze tvrdit, že jsou stejní. Nejsou. Jejich kariéry před rokem 1989 byly odlišné, a stejně tak jejich pozdější politické dráhy. Ale jistou historickou ironii v tom najdeme: dva muži, kteří kdysi vstoupili do stejné komunistické strany, dnes vedou spor o zahraniční politiku, ústavní pravomoci a podobu demokracie.
A dělají to s vervou, která diváky sitcomu drží před obrazovkou, a mnozí sledované dění i silně prožívají.
Jeden Hrad, jedna vláda a dva hlavní hrdinové
Jednou se hádají o to, kdo pojede na summit NATO. Podruhé o to, kdo má určovat zahraniční politiku. Potřetí o to, jaké pravomoci má prezident. A pokaždé to vypadá, jako kdyby se dva staří známí přeli o to, kdo bude mít poslední slovo.
Největší letošní seriálovou zápletku přinesl právě summit NATO v Ankaře. Vláda původně rozhodla, že prezident Petr Pavel v české delegaci nebude a delegaci povede premiér Babiš. Pavel následně podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.
Ten pak předběžným opatřením nařídil vládě, aby prezidenta do delegace zařadila. Samotný spor o kompetence však soud dosud definitivně nerozhodl. Pak ale přesto přišel typicky český závěr. Po měsících sporů Babiš v září oznámil, že na příští summit NATO v Tiraně povede českou delegaci prezident Pavel. Pavel rozhodnutí uvítal. Oba se navíc dohodli, že budou znovu jednat a koordinovat zahraniční politiku.
Takže několik měsíců sledujeme zápas o to, zda prezident smí jet na summit NATO. Výsledek? Prezident na příští summit pojede dokonce jako vedoucí delegace. Tak elegantně se totiž v Česku řeší ústavní krize. Nejdřív kompetenční žaloba, potom schůzka u kávy. Tohle už skutečně není politika. To je sitcom,, jehož scénář by nenapsal ani ten nejzdatnější scénárista.
Když se dva nemohou vystát, ale potřebují se domluvit
Babiš v sitcomu hraje roli energického manažera, který všechno ví lépe a nemá příliš času na formality, jako je například znalost češtiny. Pavel zase roli důstojného generála, který se snaží držet vážnost institucí a vypadat státnicky.
Jeden mluví přímo a občas nesrozumitelně, druhý opatrněji. Jeden rád říká, co všechno vláda udělá, a zákony se příliš neobtěžuje. Druhý připomíná, co všechno podle něj vyplývá z Ústavy i další legislativy. Jeden prezidentovi vyčítá politické ambice, druhý premiérovi zásahy do prezidentských pravomocí.
A přesto mají jeden malý problém. Musí spolu vycházet. Premiér nemůže vést zahraniční politiku úplně bez prezidenta. Prezident zase nemůže vést zahraniční politiku úplně bez vlády. Ústava totiž není seznam přání, ze kterého si každý z nich vytáhne podle toho, jak se mu to zrovna hodí, tak trochu jako papoušek na pouti.
A tak se oba musí čas od času sejít. Což musí být zajímavé. Dva muži, kteří si prostřednictvím médií posílají více či méně elegantní vzkazy, se potom posadí ke stolu a zjistí, že stát má jednu zahraniční politiku, jednu armádu a jednu vlajku. Ještě štěstí, že se zatím nedohodli na dvou.
Největší paradox: oba mají pravdu – alespoň někdy
Spor není jen osobní. Prezident má podle Ústavy své pravomoci a vláda má zase odpovědnost za výkon výkonné moci a zahraniční politiku. Konflikt mezi nimi tedy není automaticky jen osobní a není sám o sobě důkazem, že jeden z nich demokracii ničí a druhý ji zachraňuje.
Oba současně hájí část svých pravomocí. Oba tak mohou občas přehánět význam některých svých argumentů. Dramaturgie sitcomu totiž ke zvýšení dramatičnosti seriálu umně využívá některá ne zcela jasná zákoutí české ústavy. Oba mají však nakonec stejný politický zájem vypadat před veřejností jako ten, kdo neustoupil.
To je ostatně jeden z nejstarších triků politiky: dohodnout se – ale pokud možno tak, aby to vypadalo, že jste neustoupili ani o milimetr. A tady jsou oba mistři svého řemesla.
A teď přichází pointa
Nejlepší na celém seriálu je, že jeho hlavní hrdinové se navzájem nemohou vystát, ale zároveň se bez sebe neobejdou.
Pohádají se. Vymění si ostré vzkazy. Jeden podá žalobu, druhý trvá na svém. Komentátoři začnou mluvit o ústavní krizi. Sociální sítě explodují. Lidé se emocionálně angažují za svého favorita, někteří dokonce tak usilovně, že při tom málem ohrožují vlastní krevní tlak.
A potom se oba sejdou. Podají si ruce. A dohodnou se. Přesně jako v dobře napsaném komediálním sitcomu.
Jen s jedním rozdílem: divák si občas uvědomí, že nejde o seriálové postavy, ale o prezidenta a premiéra České republiky. I tak však máme český politický sitcom: seriál, v němž se dva bývalí členové KSČ přou o to, kdo lépe rozumí demokracii, kdo má větší ústavní autoritu a kdo má právo mít poslední slovo.
A když už to vypadá, že se neobejdou bez Ústavního soudu, zjistí, že se vlastně mohou domluvit sami.
I další epizody sitcomu tak zřejmě budou pokračovat v nastavené dějové linii: „Nemůžeme se vystát, ale musíme spolupracovat.“ A kdo ví. Možná v příštím díle dokonce zjistíme, že se na něčem shodli. To by ovšem už bylo na českou politiku opravdu hodně překvapivé.
Premiéra je tradičně za týden. Popcorn a prášky na tlak si připravte předem.
Jan Urban
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