Česko vs. Singapur nad Vltavou: Jeden stát, dva světy
Zatímco zbytek republiky bojuje s inflací, cenami energií a pocitem stagnace, Praha si žije svůj sen čtvrtého nejbohatšího regionu EU. Výkon pražské ekonomiky v paritě kupní síly přesahuje 200 % průměru EU, zatímco strukturálně postižené regiony naší země se krčí u hranice 70 %. Tento ekonomický „vesmírný rozdíl“ se propisuje do peněženek: průměrná hrubá mzda v metropoli už dávno překročila 56 000 Kč, což je o 15 000 až 17 000 Kč více než v Karlovarském či Ústeckém kraji.
Značnou část tohoto pražského mzdového bonusu pochopitelně okamžitě „spolkne“ trh s realitami. Zatímco průměrná cena bytu v ČR se v roce 2024 pohybovala kolem 63 500 Kč za m², v Praze to byl téměř dvojnásobek, a v nájmech je situace podobná. Praha je po Amsterdamu druhou nejméně dostupnou metropolí Evropy – na pořízení nového bytu zde potřebujete neuvěřitelných 13,3 průměrného ročního platu.
Nůžky se však rozevírají i v dalších ukazatelích. Střední délka života je v Praze o 3-4 roky delší než v nejchuších regionech a vysokoškolský titul v ní má přibližně 40 % obyvatel, tedy dvojnásobek než ve zbytku ČR.
Hluboký rozpor existuje i v tom, co lidé od života (a politiky) v duálně rozdělené zemi chtějí. Praha je ostrovem „kosmopolitního progresivismu“ a vysokého „sociálního kapitálu“, kde se přirozeně daří tématům jako klima, digitalizace či lidská práva.
V regionech, sužovaných nižší mobilitou a pocitem vyloučení, vládne hodnotový konzervatismus, a vítězí instinkt přežití, spojený s voláním po ochranářském státu. Změna, která je v Praze vítanou příležitostí, je jinde vnímána spíš jako hrozba pro zavedený řád.
Evropská unie je pro Prahu přirozeným partnerem a přijetí eura logickým pokračováním integrace do globálního byznysu. Pro zbytek země však EU často představuje vzdálený diktát a hrozbu pro poslední zbytky národní suverenity. Zatímco v metropoli dominuje důvěra v instituce, ale i vyšší úroveň vzájemné důvěry a aktivní občanské společnosti (větší zapojení do neziskového sektoru, kulturních a komunitních akcí), v regionech vůči nim často vládne skepse.
Pocit vyloučení z rozhodování (“o nás bez nás v Praze“) tam pak logicky tvoří poptávku po silných lídrech a ochranářském státu, tedy po lídrech, kteří sice nic nevyřeší, ale aspoň těm „u vltavských břehů“ pořádně vyčiní.
Lze pochopitelně diskutovat o tom, co je příčinou a co důsledkem. Vedou liberální hodnoty a kosmopolitní otevřenost k bohatství, nebo je to naopak materiální nadbytek, co lidem dovoluje „luxus“ řešit inkluzi? Pravděpodobně platí obojí, ale s plným žaludkem a v bytě, za který sice platíte nekřesťanské peníze, ale pořád v něm máte teplo a Wi-Fi, se svět zachraňuje radostněji.
Co s tím? Výhled na vyrovnání zůstává střízlivý. Bez radikální decentralizace úřadů, investic do rychlovlaků, které by smazaly vzdálenost mezi regiony a centrem, a bez podpory regionálního školství se tyto nůžky nezavřou. Vzorce chování se nemění dotacemi, ale generacemi, a jednou z nejsilnějších okolností rozhodujících o volebních výsledcích je vzdělání.
Nabízí se tedy kacířská otázka: Nebylo by jednodušší se prostě v klidu rozejít? Praha by se stala městským státem po vzoru Singapuru – a možná by se spojila s Brnem, které jako jediné dokáže pražskému ekonomickému tempu sekundovat. Novému státu by Brno dodalo nezbytnou dávku „moravské duše“ i pořádné víno. Zbytek Česka by pak mohl v klidu budovat svůj národní konzervatismus bez poučování z pražských kaváren.
Protože žádná glosa o českém údělu by nebyla úplná bez trochy veršovaného nadhledu, uzavíráme i dnešní analýzu tradičním limerickem:
Byl jeden Pražák na Vltavě,
co digitální sny měl v hlavě.
Zatímco ostatní v kraji,
světa se bojí, Babiše hájí,
on dál věří sobě a své představě
Jan Urban
Stát jako inkubátor závislosti – Když se pomoc stává pastí
Je morální povinností společnosti pomoci těm, kteří si pomoci nemohou. Jenže stát objevil kouzlo „výroby“ klientů i z těch, kteří jsou zdraví a schopní. Trénuje je v nesvéprávnosti, aby si zajistil jejich loajalitu
Jan Urban
Recept na ministerský politický stres: Osvobozující doznání „Nevím“
Naši vládní představitelé v poslední době připomínají účastníky extrémního survival závodu, kteří už třetí noc nespali, jedli jen kůru, a teď mají recitovat ústavu v latině. Jsou zjevně unavení a vystresovaní. Recept však existuje
Jan Urban
Rozpočtové pohádky paní Aleny: Vítejte ve světě, kde se dluhy neplatí, ale jen „rolují“
Politici opět slibují, že stát budou řídit jako firmu. V reálném byznysu by však za chronické miliardové sekery letěl manažer z okna. V té státní „firmě“ se dluhy naopak oslavují, a to jako odpovědné investice do štěstí.
Jan Urban
Peníze nesmrdí: Olympijské hry v zajetí moderního pokrytectví
Zatímco v antice se kvůli hrám války zastavovaly, dnešní MOV je raději „neutrální“. Zákaz startu ukrajinskému sportovce pod záminkou politizace her je vrcholem morálního úpadku instituce, pro níž jsou peníze víc než smysl her
Jan Urban
Uniklá zpráva. Od marxismu k politickému deliriu: diagnóza poslance M.Š. (fikce)
Exkluzivní náhled do chorobopisu poslance, který vědu vyměnil za křik: bývalý marxista trpí dle ní frontální ztrátou sebereflexe a bludem o neomylnosti, provázeným nutkavou potřebou vulgárně dehonestovat okolí v přímém přenosu
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze
For Fishing není jen o prutech, navijácích a nových nástrahách. Největší rybářský veletrh v Česku...
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v...
Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty
Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice...
Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?
Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v...
Stavební pozemky (1 458 m2 v obci Nový Knín – Sudovice, 42 Km od Prahy, Exit 18 dálnice D4 (Mníšek p
Nový Knín - Sudovice, okres Příbram
3 990 000 Kč
- Počet článků 61
- Celková karma 12,24
- Průměrná čtenost 320x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020