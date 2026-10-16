Česko shodilo bruselské okovy a hrdě stojí na vlastních nohou: reportáž z ráje bez dotací
Vítejte v novém, konečně svobodném Česku! Splnil se velký sen všech vlastenců a bojovníků proti diktátu Bruselu. Konečně jsme vystoupili z té zlé, regulacemi prolezlé úřednické diktatury, která nás celá léta jen vysávala a dusila naši národní identitu.
Naši stateční protibruselští političtí vůdci právem slaví, a blogeři si už konečně nemusí prskat do klávesnic. Mohou začít psát oslavné ódy na naši novou svobodu. Eurohujeři mohou bědovat, ale my teď hrdě stojíme na vlastních nohou.
Pojďme se podívat, jak skvěle to v naší suverénní kotlině vypadá.
1. Na hranicích konečně dýcháme čistý vzduch
Zrušili jsme schengenský prostor, takže jsme konečně získali zpět plnou kontrolu nad naším územím.
- Návrat k tradicím: Cesta na nákupy do Drážďan nebo na dovolenou do Chorvatska má opět ten správný nádech dobrodružství. Na hranicích s Německem a Rakouskem si můžete užít poctivé tříhodinové fronty, vyplňování celních prohlášení a prohledávání kufrů.
- Kamiony plné nostalgie: České exportní firmy jsou nadšené. Jejich kamiony už netrpí bezduchým projížděním hranic. Řidiči si teď mohou na přechodech odpočinout klidně i 12 hodin, než celníci orazítkují všechny potřebné stohy papírů. Že se mezitím zkazilo zboží? Nevadí, hlavně že je naše!
2. Vítězství nad unijními dotacemi
Konečně nás nikdo nekorumpuje svými miliardami na dálnice, čističky odpadních vod nebo opravy památek.
- Silnice s příběhem: Dálnice D1 se sice začala drobit a oprava lokálních silnic se odkládá na neurčito, protože v rozpočtu chybí desítky miliard z evropských fondů, ale aspoň každá díra v asfaltu teď nese hrdou českou stopu.
- Silná koruna: Koruna oslabila natolik, že za jeden nákup potravin sice utratíte celou peněženku, ale ten pocit, že nám nehrozí to bezcitné euro, za to stojí.
3. Konec regulací a svoboda na talíři
Brusel nám diktoval, co smíme a nesmíme jíst, a chránil spotřebitele tak moc, až to jednoho dusilo. Tomu je konec.
- Návrat poctivých éček: Zakázaná barviva, nebezpečné konzervanty a pochybné náhražky jsou zpět! Proč by nám měl někdo zakazovat rakovinotvorné látky v tavených sýrech? Jsme svobodní lidé a máme právo se otrávit, čím chceme.
- Pomazánkové máslo a rum: Tyto dva pilíře naší státnosti se vrátily na trh v plné parádě. Sice už nemáme peníze na to, abychom si je koupili, a kvůli clům je nikam nevyvezeme, ale ten název na obalu hřeje u srdce.
4. Čeští řemeslníci a podnikatelé opět pánem svého času
Podnikání bez evropských norem je jedna velká jízda.
- Pracovní doba bez limitů: Proč by měl zákoník práce omezovat pracovní dobu podle nějakých unijních standardů? Teď se může pracovat 16 hodin denně, sedm dní v týdnu. Bezpečnost práce? To je pro slabochy. Pokud mistr na stavbě spadne z lešení, protože neměl předepsané unijní jištění, aspoň ušetříme na důchodech.
- Zahraniční investoři balí kufry: Velké mezinárodní firmy sice zavřely své továrny a sklady, protože se zcela zbytečně bojí osudu české ekonomiky a vadí jm platit clo, ale díky tomu se uvolnilo spousta míst na úřadech práce.
5. Studentský život na čerstvém českém vzduchu
Mladí lidé byli příliš rozmazlení.
- Erasmus? Ztráta času: Studenti už nejezdí lenošit na univerzity do Paříže nebo Madridu za unijní peníze. Místo toho mohou hrdě studovat regionální či ruské dějiny na svých domovských fakultách a o víkendech pomáhat na chmelu. Cizí jazyky stejně k ničemu nepotřebujeme, v hospodě se domluvíme česky.
Shrnutí na závěr: Jsme sice možná trochu chudší, izolovaní, ekonomicky na dně a nikdo se s námi nebaví, ale dosáhli jsme svého. Jsme sice tak trochu skanzenem uprostřed Evropy, ale zato stoprocentně českým!
A slyšíte to ticho? To je ten klid od bruselských úředníků. A že zrovna neteče teplá voda a v obchodech chybí banány? To je jen malá daň za naši absolutní suverenitu!
Brusel puká závistí a my žijeme a tyjeme bez cizáckých regulací.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020