Česko jako surovinová velmoc, aneb diplomacie formou home office
Všechno to začalo naprosto velkolepě. Ministr Macinka se s nevídaným státnickým rozmachem rozhodl, že už bylo dost české neviditelnosti na poli skutečně globální politiky, a osobně vyrazí zviditelnit naši domovinu na Ministerskou konferenci o kritických minerálech ve Washingtonu, tedy u tématu, který je jednou z priorit nové vlády.
Nešlo o nic menšího než o zásadní civilizační obrat: americké elity měly konečně pochopit, že osud světové energetiky neleží v rukou arabských šejků ani čínských komunistů, nýbrž v hlubinách pod Cínovcem. Měl to být okamžik, kdy náš pan ministr vstoupí do sálu a pouhou silou své přítomnosti připomene, že Česko není malebný skanzen s levným pivem, ale surovinová supervelmoc, se kterou se prostě musí počítat.
Jenže pak přišel náraz na realitu. Ministr Macinka do Washingtonu nedoletěl. Klima, jehož změny ministr neuznává, se vzepřelo a vrátilo úder.. Svět tak přišel o víc, než si možná dokáže představit.
Američané stále netuší, kde je Cínovec
Ve Washingtonu se teď nejspíš delegace Austrálie a Kanady v klidu dělí o lithium, zatímco my si to své dál láskyplně hýčkáme pod zemí. Kdyby tam náš pan ministr dorazil, mohl bouchnout do stolu a vysvětlit jim, že ty skutečné poklady se skrývají v Krušných horách — hned vedle stánků s trdelníkem a suvenýry Made in China. Takhle jim zbyla jen mapa světa a neurčitý pocit, že jim v sále chyběl někdo opravdu důležitý. Náš minerální car.
Diplomatický slovník zůstal trestuhodně nevyužit
Světová diplomacie přišla o jedinečnou příležitost slyšet v přímém přenosu, jak se v moderní češtině definuje geopolitický oponent. Místo aby se v kuloárech Bílého domu skloňovalo slovo „pošuk“ ve všech pádech, zely chodby konferenčního centra tichou, sterilní profesionalitou. Američtí diplomaté tak byli ochuzeni o osvěžující závan středoevropského realismu, který by jim konečně vysvětlil, kdo všechno má k Rusku „velmi negativní vztah“.
Upevnění pozice mostu (který nikam nevede).
Česko opět potvrdilo svou jedinečnou roli v mezinárodních vztazích. Jsme zemí, která má údajně ty nejdůležitější suroviny na světě, ty nejzásadovější postoje a ty nejostřejší výroky — ale občas má drobný logistický problém se na tu světovou scénu skutečně dostavit.
Zahraniční politika Petra Macinky však současně dosáhla nové úrovně. Ukázala, že už není potřeba nikam jezdit, s někým mluvit nebo cokoliv vysvětlovat. Stačí záměr, státnické odhodlání a následné tiché konstatování, že to tentokrát nevyšlo. Možná jsme svědky zrodu nového trendu: diplomacie formou home-office.
Minerály zůstanou v zemi, ministr zůstane doma a pošuci zůstanou pošuky. Washington o nás možná přišel, ale my jsme aspoň ušetřili za letenku a ubytování v předražených hotelech DC. A to se, zvlášť v dnešní době, taky počítá. Zbývá jen jediné: zjistit, zda se na sociálních sítích neobjeví nějaký trefný komentář samotného ministra, který svou historickou absenci ve Washingtonu vysvětlí svým osobitým, autenticky státnickým stylem.
Jan Urban
Proč lidé občas věří těm, kdo porušují pravidla: důvodem je rozpor ve vnímání jejich role
Současné politické spory v Česku nejsou jen střetem stran. Odráží i hluboký rozpor mezi důrazem na pravidla a jejich dodržování včetně důvěry v jejich nestrannost. Tam, kde chybí důvěra v zákon, roste i tolerance jeho obcházení.
Jan Urban
Zahraniční slepý fond: slib, který se rozpustil v mlze
Babiš tvrdí, že převod holdingu do zahraničních fondů „nelze udělat hned“. Jeho argumenty jsou však vágní, politicky nevěrohodné a především neověřitelné. Což jejich autor ví, a s čím počítá.
Jan Urban
Úleva dnes, účet zítra: O tom, kdo na politice vydělá – a kdo platí cenu, která není vidět
„Jsme tady pro lidi“, říká vláda, a není důvod to zpochybňovat. Každá vláda tu přece má být pro lidi - koneckonců pro koho jiného. Smysluplnější otázka ale zní jinak: pro které lidi, v jakém čase a za jakou cenu.
Jan Urban
Svoboda bez odpovědnosti: politici proti povinnému očkování
S každou novou politickou garniturou přichází vítr změn. Někdy vánek, občas tornádo, které odnese i základní znalosti biologie. Přinese myšlenku, že očkování je relikt minulosti, cosi mezi císařským patentem a povinnou vojnou.
Jan Urban
Rozděleni, ale nejen tak, jak se na prvý pohled zdá
O tom, jak se Češi se rozcházejí v hodnotách, očekáváních od státu i osobních přístupech k moci, a o tom, proč se s tímto rozdělením špatně pracuje.
