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Česko Čechům? Jen když si nepřečteme rodné listy

Voláme po obraně českých hodnot před cizinci, ale když se podíváme na ty, kteří nás mají před cizinci chránit, zjistíme, že český národní zájem často řídí docela mezinárodní tým.

Celé roky posloucháme z tribun, zpoza řečnických pultíků i z facebookových statusů, že si musíme chránit naše české hodnoty. Že sem nenecháme nikoho přijít. Že Česko je jen naše! A my, věrní čeští lvi, poslušně kýváme, sdílíme a volíme.

Jenže když se podíváte pod pokličku těch, kteří nás před těmi „cizinci“ tak udatně brání, objevíte fascinující věc: český národní zájem v této zemi momentálně manažuje docela mezinárodní holding.

Svatá trojice české suverenity

Andrej Babiš (Slovensko). Začněme šéfem nejsilnějšího politického hnutí. Muž, který se stal synonymem pro „českého spasitele“. Andrej bojuje za české zemědělce tak urputně, že u toho občas úplně zapomene, jak se skloňuje slovo „motýle“. Ano, nejvýraznější český vlastenec posledního desetiletí je rodák z Bratislavy, který mluví unikátním jazykem zvaným babišština – což je v podstatě slovenština s občasným českým manažerským bonusem. Ale co, hlavně že to myslí upřímně. A slovensky.

Tomio Okamura (Japonsko). Tady už se dostáváme do vyšší ligy geopolitické ironie. Nejostřejší protimigrační rétoriku v zemi přednáší muž, který se narodil v Tokiu a má japonského otce. Tomio nám s naprostou vážností vysvětluje, jak máme bránit české tradice před cizími vlivy, a my mu to baštíme i s navijákem. Je to vlastně nádherný příklad integrace: člověk s mezinárodními kořeny, který úspěšně přesvědčil část národa, že největším problémem jsou lidé s mezinárodními kořeny.

Tünde Bartha (Slovensko/Maďarsko). Když už Andrej vládne, musí mít po boku někoho, kdo státní aparát skutečně ukočíruje. A tak na klíčovém postu šéfky Úřadu vlády působí vlivná manažerka slovensko-maďarského původu. Zatímco na chodbách Strakovy akademie občas hřmí hesla o obraně české suverenity, chod úřadu a nejbližší okolí premiéra má pevně v rukou dáma s kořeny u slovenských i maďarských sousedů. Viktor Orbán i Robert Fico by při pohledu na tuto středoevropskou personální integraci jistě uznale pokyvovali hlavou.

Pokud si myslíte, že tím to končí, jste naivní jako turista na Staromáku. Podstatnou součástí moderního veřejného života jsou média. A když si ráno v trafice koupíte nejčtenější „český“ bulvár, abyste se rozhořčili nad tím, co nám zase diktují cizinci, posíláte peníze slovensko-českému tandemu. Jeden z nejbohatších Slováků Patrik Tkáč spolu s Danielem Křetínským spoluvlastní významnou část českého mediálního trhu. Národní hněv a láska k českým tradicím se tak občas tisknou pod dohledem kapitálu z Tater.

Malé tajemství českých dějin

Ve skutečnosti jsme vždycky byli mnohem pestřejší, než si rádi připouštíme. České země byly po staletí křižovatkou Čechů, Němců, Židů, Slováků, Poláků, Maďarů i dalších národů. Naše ekonomika, kultura i politika vznikaly mícháním vlivů, nikoli jejich oddělováním.

A možná právě proto je na celé věci nejvtipnější, že nám cizí původ politiků většinou vůbec nevadí. Ukazuje se, že jsme v tomto směru vlastně neuvěřitelně tolerantní národ. Dokážeme totiž nadšeně následovat lidi s nejrůznějšími kořeny, pokud dostatečně hlasitě slíbí, že nás před cizinci ochrání.

Takže až příště půjdete demonstrovat za „naši čistou českou zemi“, nezapomeňte si vzít slovenskou koblihu, zapít ji japonským čajem a poslat pozdrav do Budapešti.

Autor: Jan Urban | neděle 21.6.2026 12:25 | karma článku: 7,02 | přečteno: 105x

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