Česká republika 2038: Země, která si půjčovala, až jí už nikdo nechtěl půjčit
Představme si tak Českou republiku, která se vydala cestou dlouhodobě vysokých rozpočtových deficitů. Ne proto, že by na ni dolehla náhlá mimořádná krize. Ale protože se z výjimečného schodku stal nový normál.
2027–2030: Všechno je ještě v pořádku
Stát si půjčuje. Ekonomika roste, zaměstnanost je vysoká a většina občanů nic dramatického necítí. Vláda vysvětluje, že dluh je investice do budoucnosti a že „teď není vhodná doba šetřit“.
Úroky ze státního dluhu postupně rostou, ale zatím to není příliš vidět. Rozpočet to zvládá. Politici mají důležitější starosti. Třeba další volby.
2031–2034: Dluh začíná mít vlastní rozpočet
Stát už musí každý rok vydávat stále více peněz jen na obsluhu starých dluhů. Peníze, které mohly jít na školy, zdravotnictví nebo infrastrukturu, mizí v úrocích.
Vláda stále tvrdí, že situaci zvládá. Jen poněkud méně peněz zbývá na to, co občané skutečně potřebují.
Investoři začínají být nervózní. Ne proto, že by Českou republiku přestali mít rádi. Jen si začínají klást nepříjemnou otázku: Kdo to všechno jednou zaplatí?
2035–2037: Trh posílá pozdrav
Výnosy českých státních dluhopisů rostou. Stát si tak musí půjčovat dráž. Nové dluhy jsou dražší než ty staré a postupně se refinancují za vyšší úroky. Vláda proto začíná šetřit. Jenže teď už nemůže šetřit elegantně. Musí škrtat.
Investice se odkládají. Některé veřejné služby se zhoršují. Rostou daně a poplatky. Ekonomika zpomaluje. A protože ekonomika zpomaluje, stát vybírá méně na daních. A protože vybírá méně na daních, musí si půjčit ještě více. Ekonomická spirála právě dostala vlastní občanský průkaz.
2038: Den, kdy se účet objeví na stole
Průměrný občan najednou zjišťuje, že státní dluh není abstraktní číslo někde v televizi.
Je to vyšší DPH. Dražší energie a služby. Vyšší daně. Horší dostupnost některých veřejných služeb. Méně peněz na důchody, zdravotnictví nebo školství. Vyšší úroky z hypoték a úvěrů, protože riziková přirážka celé země zdražuje financování.
Firmy omezují investice. Některé odcházejí jinam. Růst mezd zpomaluje. Koruna může pod tlakem ztrácet hodnotu, což zdražuje dovoz. A vláda konečně oznámí národu, že je nutné „přijmout odpovědnost“.
Což je politický překlad věty: „Teď už to budete platit vy.“
Samozřejmě: tohle je katastrofický scénář, nikoli předpověď budoucnosti. Česká ekonomika má řadu silných stránek a stát může vysoký dluh zvládnout, pokud zároveň roste ekonomika a důvěra investorů zůstává vysoká.
Jenže právě proto je nebezpečné považovat vysoké schodky za bezplatné peníze a šířit představy, že rozpočtová pravidla lze beztrestně ignorovat.
Dluh může být užitečný nástroj, pokud financuje investice, které zvýší budoucí prosperitu. Pokud však financuje především současnou spotřebu, může se z něj stát účet, který jednou přijde s razítkem „splatnost: okamžitě.
A nejhorší na ekonomických katastrofách je, že nepřicházejí s dramatickou hudbou. Přicházejí postupně. Nejdřív jako malý schodek. Potom jako větší dluh. Pak jako vyšší úrok. Následuje škrtnutá investice. Dražší hypotéka. Vyšší daň. A nakonec někdo vystoupí v televizi a řekne, že nikdo přece nemohl tušit, že to jednou bude potřeba zaplatit.
P.S. Pro zájemce o scénáře budoucí sociálně- ekonomikcého vývoje ČR připravujeme další díly seriálu:
Rok 2037: Vláda uklidňuje občany, že státní dluh je stále pod kontrolou. Bohužel se zjistilo, že kontrolu převzal státní dluh.
Česká republika 2040: Ministerstvo financí oznamuje, že důchod bude vyplácen ve formě slevového kupónu na vybrané potraviny
České zdravotnictví 2042: Pacient dostává termín operace příštím desetiletí. Lékař mu gratuluje, že se dožil pořadníku.“
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020