Černá smrt v 21. století, aneb co vše přichází z Ruska
Naštěstí zatím není nic oficiálně potvrzeno, což však v Rusku nic neznamená. Potvrzeno je hlavně to, že ruské úřady se jako vždy předhánějí v tom, kdo vypustí více mlhy.
Co se vlastně stalo?
V centru pozornosti je 28letá laborantka Darja Šipilovová z Protimorového výzkumného ústavu v Irkutské oblasti, což samo o sobě je zajímavé zjištění pokud jde o témata ruských výzkmů. Zemřela 2. října po rychlém průběhu údajně „těžké pneumonie“. Některá ruská média a místní zdroje tvrdí, že předtím při práci rozbila zkumavku s původcem plicního moru a nakazila se, takže pneumonie asi musela být skutečně těžká.
Mor, na jehož výzkumu laborantka pracovala, zatím potvrzen nebyl. Ruský Rospotrebnadzor (úřad pro ochranu spotřebitelů, a to i před morem) uvádí „pneumonii nejasného původu“ a tvrdí, že testy neprokázaly souvislost s patogeny, s nimiž žena pracovala.
Přesto však byla přijata rozsáhlá mimořádná opatření a pod lékařský dohled se dostalo přibližně 200 lidí.
Takže máme dvě zprávy. Jedna říká: nic se neděje. Druhá: raději jsme zavřeli nemocnici, izolovali kontakty a nasadili mimořádná opatření. V Rusku zjevně stále platí, že nejlepší způsob, jak uklidnit veřejnost, je udělat něco, co ji ještě víc znervózní.
Mor není Covid, ale legrace to není
Původcem moru je bakterie Yersinia pestis, která přirozeně přežívá u některých divokých hlodavců a jejich blech. Plicní forma je však mnohem nebezpečnější, protože se může šířit z člověka na člověka kapénkami.
Rozdíl proti středověku je zásadní: máme antibiotika a při včasné diagnóze lze mor úspěšně léčit. Neléčený plicní mor však může zabít velmi rychle, někdy během jednoho dne od nástupu příznaků.
Proto je pochopitelné, že se při podezření na laboratorní expozici izolují osoby, se kterými byl člověk v kontaktu. Méně pochopitelné je, proč se o tak závažné věci nejprve dozvídáme z Telegramu a sociálních sítí a teprve potom z oficiálních míst.
Jak je to vůbec v 21. století možné?
Práce s takto nebezpečnými patogeny podléhá přísným mezinárodním protokolům. Vyžaduje:
- Ochranné bariéry: Manipulace s živou kulturou musí probíhat výhradně ve speciálních boxech s podtlakem a filtrací vzduchu.
- Osobní ochranné pomůcky: Pracovníci používají přetlakové obleky či respirátory s filtrací.
- Protokoly při nehodě: Pokud zkumavka spadne a rozbije se, okamžitě se spouští dekontaminační protokol, mísnost se evakuuje, aerosol se odsaje přes filtry a vystavený personál dostává ihned profylaktická antibiotika.
Pokud tedy laborantka po rozbití zkumavky onemocněla a zemřela, muselo dojít ke kaskádovému selhání lidského i technického faktoru.
Nabízejí se tak otázky:
- Proč laborantka neměla adekvátní ochranné pomůcky chránící dýchací cestu před aerosolem?
– Proč nebyly okamžitě po incidentu podány profylaktické dávky antibiotik, které by infekce zastavily ještě v inkubační době?
– Šlo o hrubé zanedbání bezpečnostních předpisů, špatné vybavení, nebo o snahu incident utajit i před vlastním vedením z obav z trestu?
Ruská informační škola
Pokud skutečně došlo k rozbití zkumavky s živou kulturou, byla by to velmi vážná laboratorní nehoda. Práce s Yersinia pestis vyžaduje vysokou úroveň biologické bezpečnosti a vysoce kontrolované laboratorní prostředí.
Pokud k ničemu takovému nedošlo, zbývá otázka, proč kolem případu vzniklo tolik protichůdných informací. A právě tady začíná být zajímavější Rusko než samotný mor.
Sovětský svaz už v roce 1979 po epidemii antraxu čili sněti slezinné ve Sverdlovsku tvrdil, že za nemoc mohou kontaminované potraviny. Později se ukázalo, že skutečnou příčinou byl únik z vojenského zařízení zabývajícího se biologickými zbraněmi. Sovětské úřady přitom skutečnou příčinu dlouho popíraly.
Proto dnes ruské „nemáme potvrzeno“ zní poněkud jinak než stejné slovní spojení použité v zemi, kde se informace považuje za veřejnou službu, nikoli za státní tajemství. Tedy vlastně kdekoli jinde než v Rusku.
A co biologická zbraň?
Historicky je podezření pochopitelné. Sovětský program biologických zbraní skutečně pracoval s nebezpečnými patogeny. Z toho pochopitelně nelze vyvodit, že dnešní případ je biologickým útokem nebo že šlo o nějaký upravený kmen moru. Americké úřady však situaci sledují a Trump požádal o vysvětlení. Zatím však není důvod k obavám z mezinárodní epidemie.
Možná tedy tentokrát z Ruska nepřišel mor. Přišlo jen něco, co už známe velmi dobře: málo informací, mnoho protichůdných vysvětlení a dostatek prostoru pro spekulace.
A to je možná nejtypičtější ruský export posledních let. Ropa se dá koupit jinde, plyn také. Ale tak dokonale vyrobenou informační mlhu aby člověk pohledal.
Zdroje
- Reuters – nejdůležitější zdroj: potvrzuje úmrtí 28leté laborantky Darji Šipilovové, pneumonii neznámého původu, sledování téměř 200 lidí a skutečnost, že ruské úřady nepotvrdily souvislost s morem ani laboratorní nehodu. Zmiňuje také fámy o náhodném uvolnění živé bakterie.
Reuters – Dozens quarantined in Siberia after plague institute lab worker dies
- Associated Press: velmi dobré nezávislé shrnutí. Potvrzuje, že Rospotrebnadzor nenašel souvislost mezi nemocí a patogeny, s nimiž žena pracovala.
Associated Press – Russia reports a worker at a Siberian plague institute got pneumonia from an unknown cause and died
- Axios: Bílý dům případ skutečně sleduje. Zdroj uvádí, že podle ruských místních zpráv měla Šipilovová 25. září rozbít zkumavku obsahující původce plicního moru; zároveň ale zdůrazňuje, že diagnóza moru nebyla potvrzena. Axios – White House monitors suspected plague outbreak in Russia
- ABC News: potvrzuje, že americké ministerstvo zahraničí situaci sleduje společně s CDC a vyzývá Rusko, aby poskytovalo přesné informace rychle a otevřeně. ABC News – State Department monitoring reported fatal case of pneumonic plague in Russia
- Meduza: detailně popisuje ruskou oficiální reakci, včetně tvrzení Rospotrebnadzoru, že epidemiologická situace je stabilní a že u zemřelé nebyly nalezeny mikroorganismy související s její profesní činností. Meduza – Hospitals in Irkutsk impose quarantines after an employee at an anti-plague institute dies
Jan Urban
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