Čekárenská terapie: české zdravotnictví objevilo léčbu, při které se pacient uzdraví sám
Dojít k tomu může buď spontánní regresí, nebo prostým rozhodnutím odejít domů a nechat osud, aby práci za systém dokončil sám.
České zdravotnictví tak znovu posouvá hranice moderní medicíny. Po letech výzkumu, pilotních projektů a tichého testování v čekárnách po celé republice byla, zatím neoficiálně, objevena nová terapeutická metoda: dlouhodobé vysedávání v čekárně po objednaném termínu.
Odborně by se to dalo nazvat třeba „Waiting Room Exposure Therapy“, ale u nás se tomu zatím říká prostě „pan doktor má zpoždění“.
Revoluční princip: tělo si poradí samo
Základní myšlenka nové léčby je překvapivě elegantní. Pacient přijde s konkrétním problémem – bolestí, vyrážkou, podezřením na něco nepříjemného – a následně je vystaven čekárenskému prostředí. Ticho, letáky z roku 2017, a občasný pohled na hodiny, které se rozhodly neúčastnit.
Věda naznačuje, že po 45 minutách začíná první fáze terapie pacient zapomíná, proč přišel, po 90 minutách začíná zpochybňovat vlastní existenci, po 120 minutách přichází stav, kdy už je mu všechno jedno.
A to je klíčový léčebný moment.
Metoda „chorobu vysedíš“
Zvlášť slibná je varianta „konzervativní čekárenská terapie“, kde se předpokládá, že menší zdravotní obtíže odezní samy, střední přerostou do podoby „už to nějak dožiju“, a u těch vážných pacient alespoň získá čas k hluboké filozofické reflexi.
Někteří odborníci (většinou ti, co už byli dlouho v čekárně) dokonce tvrdí, že jde o formu prevence: čím déle čekáte, tím menší je pravděpodobnost, že se budete chtít dožít dalších vyšetření.
Vedlejší účinky: osvícení a rezignace
Vedlejší efekty této terapie jsou široce diskutované. Patří k nim spontánní meditace nad smyslem života, náhlé přehodnocení priorit (“možná to nechám být“), a v pokročilých stádiích i schopnost odejít domů s pocitem, že to tělo „nějak zvládne samo“.
Zvlášť slibný je fenomén „spontánní remise administrativní povahy“ – pacient si prostě řekne, že než čekat, je jednodušší být zdravý z principu.
Ekonomický přínos
Z pohledu systému jde o geniální optimalizaci: žádné nové přístroje, minimální spotřeba léků, maximální využití čekárny, která jinak jen smutně stojí.
Navíc se tím přirozeně reguluje poptávka: kdo vydrží čekat, ten si zaslouží léčbu. Kdo ne, ten optimalizuje systém tím, že odejde. Win-win.
Závěrečná kazuistika z praxe
Na závěr jedna drobná osobní kazuistika z terénu českého zdravotnictví: Pacient po delší době čekání konečně vstoupil sám do ordinace, kde již probíhal lehký provozní stres a časový skluz. Zdravotní sestra, zjevně v očekávání brzkého konce směny, při jeho spatření zareagovala poněkud emotivně slovy: „Podívejte na něj… on se mi tady v době mé nepřítomnosti svlékl!“
Pacient, který se v rámci čekárenské terapie pouze připravoval na vyšetření, tak získal další diagnostickou informaci: že české zdravotnictví možná neléčí jen tělo, ale i schopnost přežít sociální interakci bez újmy na zdraví. A to už je, přiznejme si, také forma prevence.
Metoda má navíc i svůj potenciál do budoucna, třeba rehabilitační čekání, preventivní objednání na neurčito nebo akutní stav: „zavolejte za 3 týdny, pokud budete ještě existovat“.
P.S. Určitá komplikace jinak spolehlivé metody vzniká v situaci, kdy s vámi čeká v čekárně jako doprovod manžel(ka), pro případ, že by vám zákrok či vyšetření stav zkomplikovali. V takovém případě se totiž efekt terapie dramaticky redukuje, protože pacient už neřeší jen vlastní diagnózu, ale i to, jak přežít domácí následnou konzultaci výsledků v plné délce bez možnosti odkladu.
Jan Urban
Senátorka Kovářová objevila svět bez hodnot. Ale ouha: sama v něm nevydrží ani odstavec
Když někdo tvrdí, že žádné správné hodnoty neexistují, většinou právě prosazuje ty své. A čím hlasitěji brojí proti „hodnotové politice“, tím usilovněji ji sám provozuje. Hodnoty jsou totiž nebezpečné, ale kromě těch našich.
Jan Urban
Jak svět vidí Macinku: když ministr zahraničí poškozuje značku vlastní země
Některé země investují miliardy do budování své pověsti v zahraničí. Pořádají výstavy, podporují kulturní diplomacii a snaží se působit jako stabilní a předvídatelný partner A pak je tu Česká republika, která si pořídila Macinku.
Jan Urban
Když se zloděj rozhlédne a křičí: Chyťte zloděje!, aneb politická propaganda se nemění
Představte si, že vás někdo přistihne při podvodu. Máte dvě možnosti. Přiznat chybu. Nebo okamžitě ukázat prstem na někoho jiného a vykřiknout: „Podvodník!“ Překvapivě často funguje ta druhá možnost. V osobním životě i v politice.
Jan Urban
Tepelná kopule: když si léto usmyslí, že se zabydlí, a nás nepřesvědčí ani 40°C ve stínu
Meteorologové varují, že Evropu může zasáhnout další tepelná kopule, možná ještě intenzivnější než ta předchozí. Zní to skoro poeticky – kopule evokuje něco majestátního, třeba katedrálu. Ve skutečnosti jde o atmosférický poklop.
Jan Urban
Závan střízlivosti z hnutí ANO, aneb Vědělo hnutí, koho si bere do vlády?
V české politice se člověk občas dočká překvapení. Například když Alena Schillerová pronese několik vět, které znějí téměř jako hlas rozumu. Člověk se až instinktivně podívá z okna, zda se náhodou nezastavila Země nebo není Apríl.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
Sever Prahy v pasti. K zúžené Kbelské se v sobotu přidá velká výluka metra
Pražskou dopravu čekají mimořádně náročné týdny. Od soboty se na sedm dní zastaví metro C v úseku...
Nejlepší tipy na lov štik. Kam nahazovat, jak vést nástrahu a kdy nechytat
Deník Metro se tentokrát zaměřil na štiky a oslovil Karla Hrubína, rybáře s mimořádným citem pro...
Provoz vlaků u Roudnice n. L. stál kvůli nahlášené závadě na trolejovém vedení
Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru z Prahy do Ústí nad Labem u Roudnice nad Labem dnes...
Country fest v Doksech
Přímo na břehu Máchova jezera proběhne v sobotu Country Doksy fest.
- Počet článků 286
- Celková karma 18,77
- Průměrná čtenost 443x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020