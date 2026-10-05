Bruselský chameleon: Jak během letu do Bruselu vyměnit lví hřívu za hebkou kočičí srst
Ke změně názorů v názory zcela protichůdné dochází v závislosti na tom, v jakém časovém pásmu se politik nachází a jak drahý koberec má pod nohama. Někdo by možná hovořil o bezpáteřnosti nebo prachobyčejném pokrytectví, český volič to však takto nevnímá. A moderní politologie tento jev definuje mnohem vznešeněji: jako flexibilní geopolitickou mutaci.
Fáze procesu
Mutační proces začíná první fází v domácích televizních studiích. V záři pražských reflektorů je náš hrdina nekompromisním obráncem národní suverenity. Buší do stolu, hřímá o diktátu bruselských byrokratů a na sociální sítě sází plamenná videa s titulky jako „Nenecháme si vzít naše auta!“ nebo „Brusel nám nebude diktovat, čím máme topit!“. Přísahá, že novou regulaci omezující emise, zákaz tradičních kotlů nebo konec spalovacích motorů zablokuje i za cenu mezinárodního skandálu.
Domácí divák u televizní obrazovky spokojeně usíná s hřejivým pocitem, že do té zkažené Evropy konečně posíláme někoho s proklatě tvrdými lokty, kdo tam zjedná pořádek a ukáže naši českou hrdost.
Klíčový zlom nastává ve druhé fázi, která se odehrává v letištním salonku v Ruzyni a následně na palubě vládního speciálu. Během krátkého letu do srdce Belgie dochází vlivem změny tlaku vzduchu a nabídky palubního občerstvení k pozoruhodné selektivní amnézii. Bojovný patos vyprchává s každým nastoupaným výškovým kilometrem. Politik si najendou uvědomuje, že v Bruselu se u rautových stolků s jemným belgickým pivem či francouzským vínem prostě nekřičí.
A tak při přistání na letišti Zaventem plynule přechází do třetí fáze: původně rozzuřený český lev se promění v přítulné, konstruktivní a spokojeně předoucí koťátko.
Přeborníci napříč spektrem
Přeborníky v této disciplíně najdeme v české politice napříč spektrem, a praxe tak nabízí hned několik učebnicových hvězd:
Andrej Babiš – Architekt „spasitelského kompromisu“:
Pražský lev: V českých médiích a na sociálních sítích léta hřímá proti bruselskému diktátu, odmítá „zelené šílenství“ a slibuje, že Zelený úděl (Green Deal) osobním tělem zablokuje.
Bruselské koťátko: Na summitu Evropské rady již v roce 2019 jako premiér poslušně podepíše závazek uhlíkové neutrality do roku 2050 a dá zelenou základnímu rámci Green Dealu.
Vysvětlení pro domorodce: Po návratu do Prahy kritiku odrazí tvrzením, že vyjednal desítky miliard z Modernizačního fondu, takže jsme na tom zeleném diktátu vlastně pohádkově vydělali.
Andrej Babiš a migrační pakt
Pražský lev: Babiš se stavěl do role nesmiřitelného bojovníka proti nelegální migraci a sliboval, že „nepřijmeme ani jednoho migranta“ a žádné unijní solidarity se neúčastníme.
Bruselské koťátko: Na Evropské radě podpořil závěry summitu, které položily základy pro evropskou azylovou a migrační politiku založenou na systému „povinné solidarity“ (kde státy buď přijmou udržitelný počet lidí, nebo finančně / materiálně přispějí).
Vysvětlení pro domorodce: Po návratu slavnostně vyhlásil, že „zabil migrační kvóty“. Že místo kvót vyjednal systém finančních příspěvků a pomoci na hranicích, prezentoval jako totální kapitulaci Bruselu před jeho neústupností.
Karel Havlíček (ANO) – Energetická deklarace vs. realita
Pražský lev: První místopředseda ANO pravidelně objíždí televizní debaty a ostře tepe přílišnou podřízenost Bruselu a podporu emisních povolenek ETS 2 pro dopravy a vytápění.
Bruselské koťátko: V letech 2019–2021 jako dvojnásobný ministr (průmyslu a dopravy) Babišovy vlády aktivně připravoval podklady pro dekarbonizaci české energetiky v souladu s unijními cíli a podílel se na přípravě české pozice k balíčku Fit for 55.
Vysvětlení pro domorodce: Doma prezentoval dojednané změny jako „záchranu jádra“ a vyjednané dotace z Bruselu. Když prošly přísnější limity, hodil to na nemilosrdný diktát Bruselu, kterému se zkrátka nedalo v tu chvíli čelit.
Petr Fiala – Pragmatický držitel kormidla
Pražský lev: Před volbami i u sněmovního tiskového pultíku varuje před zeleným ideologismem, brání český autoprůmysl a dušuje se, že zákaz spalovacích motorů je pro Česko nepřijatelný.
Bruselské koťátko: Během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 jeho vláda bravurně a neobyčejně konstruktivně dojedná finální schválení balíčku Fit for 55 – včetně onoho obávaného konce prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035.
Vysvětlení pro domorodce: Domácímu publiku je to prezentováno jako diplomacie „racionálního kompromisu“. Do textu jsme přece protlačili výjimku pro syntetická paliva (která sice nikdo nevyrábí a litr bude stát jako dobrá viska, ale diplomacie slaví triumf) a autoprůmysl jsme tím fakticky zachránili!
Alexandr Vondra & naši další bruselští legislativci – Umění vítězné porážky:
Pražský lev: Na českých billboardech a v debatách označuje unijní návrhy jako Euro 7 za „zelený teror“ a likvidaci nových Fabií.
Bruselské koťátko: V kuloárech evropských výborů věcně vyjednává kompromisní text, který sice regulaci zachová, ale v mírnější podobě.
Vysvětlení pro domorodce: Místo přiznání, že nová regulace přece jen prošla, to doma oslaví jako drtivé vítězství nad Bruselskou byrokracií a záchranu českých řidičů.
Zpětný transformační chod
Na společné fotografii evropských lídrů náš chameleon nasadí proevropský, státnický úsměv, poslušně zvedne ruku pro nový balíček zákazů a v kuloárech tiše ujišťuje francouzské či německé kolegy, že ty ostré výroky v Praze byly jen takové neškodné divadýlko pro tamní nevzdělané domorodce a lokální média.
Po návratu domů tak nastává fáze čtvrtá. Politik vystoupí z letadla, nasadí unavený výraz těžce zkoušeného přeživšího, lehce si povoli kravatu a do nastavených mikrofonů prohlásí, že jsme v Bruselu vyjednali tu nejlepší možnou porážku v historii. A že jsme pro ten či onen zákaz hlasovali vlastně jen proto, aby Česko nezůstalo v koutě, neztratilo kredit spolehlivého partnera a sedělo u hlavního stolu (kde se sice podává to, co nám nechutná, ale hlavně že u toho sedíme).
Do této propracované hry se s obrovským nadšením zapojují i naši europoslanci. Ti v bruselských a štrasburských výborech s budovatelským nadšením spoluvytvářejí tisícistránkové směrnice pro blaho planety a záchranu velryb, aby následně po příletu do Prahy hřímali na svých sociálních sítích, jak neohroženě a hrdinně dennodenně bojují proti unijní byrokracii a bruselskému diktátu.
Oprávněná národní hrdost
Na tuto unikátní disciplínu můžeme být jako národ právem hrdí. Takovou pohybovou ohebnost, bezpáteřní pružnost a názorovou akrobacii nám totiž závidí i ti nejlepší artisté ve světovém politické cirkusu.
Nejkrásnější na celém tomto divadle je však role samotného českého voliče. Ten tuto tragikomediální frašku s nadšením konzumuje a bezmrknutí oka na hru přistupuje.
Před volbami se nechá spolehlivě rozpálit plamennými sliby o tom, jak náš lídr v Bruselu „práskne do stolu“, aby mu po volbách bez problémů odpustil, že tam místo práskání do stolu spíše tiše usrkával espresso. A politik moc dobře ví, že se na chronicky krátkou paměť svého voličstva může pevně a bezpečně spolehnout.
A volič možná ani žádného skutečného lva nechce – chce jen líbivou pohádku o tom, jak jsme těm velkým evropským hráčům zase jednou vytřeli zrak a bravurně je přelstili. Stačí mu naservírovat příběh o „nejlepší možné porážce“, hodit vinu na bruselskou diktaturu nebo sousední státy a spokojený občan jde s hřejivým pocitem národní hrdosti k dalším volbám, kde ten samý lístek s radostí hodí znovu.
Všichni jsou spokojení, všichni vyhráli a bruselský chameleon může v klidu nasednout do dalšího speciálu směrem na Zaventem.
Jan Urban
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