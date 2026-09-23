Brusel ťukl hřebík na hlavu: Babišův „trust“ nestačí
Konečně jsme se tak dostali k podstatě Babišovy dotační pohádky. Evropská komise odmítla přijmout svěřenský fond s exotickým názvem RSVP Trust jako dostatečné řešení jeho střetu zájmů. Podle Bruselu Babiš svůj vztah k Agrofertu neodřízl natolik, aby bylo možné říci: premiér je jedna osoba a Agrofert druhá. Jediné, co je odděluje, jsou vrstvy právnických papírů. Na věci nic nemění ani to, jak nákladné vytvořit tuto dekoraci bylo.
Komise tak českým úřadům v podstatě říká dvě věci. Buď váš velkouzenář, a tč. předseda vlády, fond nastaví skutečně tak, aby nemohl Agrofert ovlivňovat, nebo u dotací, u nichž jeho střet zájmů trvá, protože Babiš může jejich výši ovlivnit, evropské peníze proplácet nebude. Samotné vyprávěnky „odešel jsem z Agrofertu a vložil akcie do fondu“ tedy Bruselu nestačí.
Babišova argumentace stála a stojí především na větě: „Já Agrofert nevlastním.“ A Brusel teď odpovídá: „To už jsme slyšeli. Ale podívejme se, jestli ho skutečně neovládáte a nemáte z něj osobní ekonomický prospěch.“ A to je otázka, kterou svěřenský fond neřeší.
Slepý fond, nebo slepá víra?
Evropská komise totiž podle aktuálního dopisu nepovažuje RSVP Trust za skutečně slepý fond, jak je v mezinárodní praxi v podobných případech zvykem.
Podle českého premiéra, podle jeho vlastního výkladu, stačilo provést velmi jednoduchý krok: převést akcie do svěřenského fondu a prohlásit, že už s nimi nemá nic společného. Což je to trochu jako kdybyste vlastnili restauraci, převedli ji na nejbližšího kamaráda a prohlásili: „Od dneška už nejsem majitel.“ A když se někdo zeptá, jestli vám kamarád každý měsíc posílá část zisku, zda můžete ovlivnit, kdo restauraci řídí a co s ní bude po vašem odchodu z veřejné funkce, odpověděli byste: „Ale vždyť jsem vám právě řekl, že ji nevlastním.“
Některým českým voličům to možná stačí. Podle Evropské komise to však tak prosté není. Nejde totiž jen o kolonku vlastník. Jde o vliv a ekonomický zájem. A to je přesně ten detail, o kterém Babiš nehovoří.
Půl miliardy není problém. Problém je, kdo ji zaplatí
Podle aktuálních odhadů může Agrofert kvůli evropskému postoji přijít až přibližně o půl miliardy korun ročně. Aktuálně přitom Evropská komise pozastavila proplacení části dotací v objemu zhruba 77 milionů korun.
Takže teď přichází jedna krásná účetní zvláštnost. Dotace nejdříve vyplácí český stát. Teprve potom žádá Evropskou unii o jejich proplacení. Takže když Brusel řekne „tuhle dotaci ne“, český stát může peníze vyplatit. Jen se může stát, že mu je Evropská unie následně neproplatí. Což se i za současného stavu stane.
A kdo je český stát? Ano. My. Daňoví poplatníci. To je na celé věci možná nejzajímavější. Babiš může tvrdit, že mu je nějaké bruselské rozhodnutí jedno, protože Agrofert přece nevlastní. Jenže pokud evropské peníze nebudou proplaceny, náklad může zůstat na české straně. Takže otázka není jen: „Dostane Agrofert dotaci?“ Ale také: „Kdo ji nakonec zaplatí?“
Babiš a podnikání: vždycky šlo o něco víc než jen o výrobu
A tady se pro poučení možná vyplatí vrátit trochu do minulosti. Babiš nevytvořil Agrofert tím, že by si v roce 1994 otevřel malou továrničku a čekal, až mu zákazníci začnou kupovat hnojiva. Agrofert vznikl jako obchodní firma a jeho růst byl založen do značné míry na postupném ovládání dalších podniků.
Výrazným příkladem je Lovochemie. Agrofert se přes Agrobohemii nejprve stal jejím menšinovým akcionářem a v roce 1998 získal majoritu. Následovalo začlenění Lovochemie do Agrofertu. Samotný průběh převzetí byl později předmětem sporů a kritiky.
Podobně později rostl Agrofert prostřednictvím celé řady akvizic v chemii, zemědělství, potravinářství a dalších oborech. Babišův podnikatelský styl tak dlouhodobě nebyl stylem podnikatele, který buduje nový byznys. Byl to styl budování velkého konglomerátu prostřednictvím akvizic a koncentrace trhu. Což je v podnikání samozřejmě legitimní strategie, pokud probíhá podle pravidel. Není to však zrovna vizitka člověka, který něco buduje.
A když se pak vlastník takového konglomerátu později stane předsedou vlády a současně tvrdí, že jeho podnikatelský svět už s politikou nemá nic společného, je asi jako kdyby se majitel sítě čerpacích stanic stal ministrem dopravy a vysvětloval, že benzín už ho nezajímá, protože svou poslední pumpu převedl do rodinného fondu.
A potom přišla FAU
K nejznámějším epizodám propojení Babišova podnikatelského a politického působení patří případ přerovské společnosti FAU, jejíž činnost se dotýkala jeho podnikatelských zájmů,
Finanční správa, která Babišovi podléhala, vůči firmě použila zajišťovací příkazy přibližně za 340 milionů korun. Firma následně skončila v konkurzu. Jenže soudy později postup finanční správy zpochybnily. Nejvyšší správní soud potvrdil, že pro tak masivní zajištění nebyl dostatečný důvod, a zajišťovací příkazy označil jako nezákonné. Pro firmu však trochu pozdě.
A proč se případ stal tak známým? Protože na zveřejněných nahrávkách Babiš mluvil o FAU jako o firmě, na kterou je třeba „zakleknout“. Celý případ tak ukázal něco, co je i pro dnešní spor podstatné: ve státě, kde je jeden z největších podnikatelů současně vrcholným politikem, je důležité sledovat, zda stejná pravidla platí stejně pro všechny. A to je přesně to, o čem zakleknutí finanční správy na pokyn Babiše příliš nevypovídá.
Sedm miliard, půl miliardy a jeden velmi zvláštní princip
Podle aktuálních informací získaly firmy Agrofertu v minulosti miliardové dotace a české úřady se nyní dostávají pod evropský dohled i kvůli otázce, proč nebyly některé starší dotace vymáhány zpět navzdory soudním rozhodnutím. Evropská žalobkyně v květnu 2026 zahájila trestní řízení týkající se okolností vyplácení dotací Agrofertu. To samozřejmě není důkaz viny nikoho z konkrétních lidí; je to informace o probíhajícím vyšetřování.
Babišův problém tak není jen v tom, kolik dotací Agrofert dostane. Je v tom, zda premiér, který má podle Evropské komise stále osobní hospodářský a rodinný zájem na výsledcích Agrofertu, může současně rozhodovat o pravidlech, podle nichž jeho bývalý holding získává veřejné peníze.
Mlha přede mnou, mlha za mnou
Celá „dotační debata“ týkající se Babiše se přitom v Česku často zjednodušuje. Evropská komise neříká, že Agrofert nesmí dostat žádné evropské zemědělské peníze. Přímé nárokové platby mají jiný režim a jejich zastavení by bylo něco jiného než zastavení nenárokových investičních podpor. Podle dostupných informací se současný spor týká dotací, u nichž je Babišův střet zájmů zřejmý.
To je důležité. Protože jinak bychom se dostali k další české politické pohádce: „Brusel chce zničit české zemědělství.“ Ne. Brusel v tomto případě řeší poněkud nudnější věc, a to jestli může premiér ovlivňovat pravidla hry, podle kterých dostává peníze jeho vlastní podnikatelská skupina. Je to tak banální otázka, až je skoro podezřelé, že se kolem ní musí psát tolik stran.
Babiš do politiky kvůli dotacím?
A teď jen malá poznámka pod čarou. Často se tvrdí, že Babiš vstoupil do politiky proto, aby zajistil svým firmám trvalý přísun dotací. To jako prokázaný motiv tvrdit nemůžeme. Nevidíme mu do hlavy.
Můžeme ale vidět čísla. Podle konsolidovaných údajů získaly společnosti skupiny Agrofert v roce 2025 celkem přibližně 1,73 miliardy korun na dotacích, z toho 401,6 milionu tvořily investiční dotace. Ty nejsou nárokové v tom smyslu jako běžné provozní platby na půdu či zvířata.
A tady se nabízí otázka, která je mnohem zajímavější než spekulace o Babišových motivech: Proč by člověk, který může sám nebo prostřednictvím svých firem získávat miliardy z dotačního systému, neměl mít velmi dobrý důvod zajímat se o to, jak je tento systém nastaven?
To už není psychologická spekulace. To je ekonomická otázka. A odpověď na ni by měla zajímat každého, kdo ty dotace spolufinancuje. Ze svých daní.
Brusel tak možná konečně ťukl na správný hřebík
Celá kauza se tak dá shrnout poměrně jednoduše. Babiš říká: Agrofert nevlastním. Brusel říká: To samo o sobě nestačí. Babiš říká: Nemám z něj žádný prospěch. Brusel říká: Podívejme se, jak je trust skutečně nastaven. Babiš říká: Dotace jsou podle pravidel. Brusel říká: Dobře. A teď ještě zjistíme, zda pravidla nemůže ovlivňovat člověk, který z nich má osobní hospodářský zájem.
A najednou jsme u podstaty. Nejde o to, jestli Babiš vlastní Agrofert na papíře. Jde o to, jestli může mít jako premiér vliv na veřejné peníze, z nichž má jeho podnikatelská říše ekonomický prospěch.
A pokud Evropská komise skutečně dospěla k závěru, že nový trust tento problém neřeší, pak se celý příběh dostává do poněkud absurdní fáze. Protože po všech těch právnících, svěřenských fondech, protektorech, statutech a prohlášeních nakonec zbývá velmi jednoduchá otázka: Kdo získává peníze, a kdo může jejich platby ovlivnit.
A jestli je odpověď na obě otázky stejná, pak máme přesně ten problém, který se svěřenským fondem měl původně zmizet. Ale nezmizel.
P. S. pro Babišovy voliče:
Ne, Brusel vám nechce vzít Babiše. Nechce vám vzít Agrofert. A dokonce nechce zakázat ani koblihy. Jen si dovolil položit otázku, jestli člověk, který má z Agrofertu osobní ekonomický prospěch, může současně rozhodovat o pravidlech, podle nichž do Agrofertu tečou veřejné evropské peníze.
Pokud vám na tom nepřipadá nic zvláštního, je to samozřejmě vaše právo. Jen si prosím položte malou otázku: Kdyby Agrofert vlastnil váš politický soupeř a ten, jako premiér, mu nastavoval pravidla pro dotace, připadalo by vám to také úplně v pořádku?
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020