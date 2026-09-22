Brusel může i za počasí, aneb jak mu naši trollové připisují zákazy, které nikdy nevydal
Evropská unie má pozoruhodnou vlastnost. Dokáže zakázat téměř všechno, aniž by to skutečně udělala. Alespoň v hlavách českých protibruselských propagandistů a proruských trollů, kteří nás vehementně přesvědčují, že Brusel zakázal něco, co nikdy nezakázal.
EU nám prý zakázala pomazánkové máslo. Zakázala rum. Zakázala křivé banány. Zakázala domácí zabijačky. Zakázala výkonné vysavače. A v různých obdobích se k seznamu přidávaly hranolky, žárovky, okurky a další věci, bez nichž bychom se jednoho rána probudili a zjistili, že civilizace skončila.
Jenže pak nastává nepříjemná fáze celé historky: kontrola faktů, a ty hovoří jinak. Pomazánkové máslo nám EU vyrábět nikdy nezakázala. Jen se nesmí prodávat pod názvem „máslo“, protože podle evropských pravidel je skutečné máslo produkt, který obsahuje podstatně více mléčného tuku. Evropský soud tak v roce 2012 jen rozhodl, že Česká republika svým dosavadním označováním klame spotřebitele, výrobek nám ovšem zůstal. Jen se musel přejmenovat.
Podobně dopadl český „rum“. Nikdo nezakázal jeho výrobu ani konzumaci. Pouze se ukázalo, že lihovina vyráběná z brambor či obilí a dochucovaná rumovou esencí není podle evropských pravidel rum.
Slovo rum, podobně jako například šampaňské má totiž své vymezení. A tak jsme místo něj dostali tuzemák, ale vedle něj si pochopitelně můžeme koupit i skutečný rum, tedy produkt, který se vyrábí z cukrové třtiny, přesněji z produktů vznikajících při jejím zpracování cukrové třtiny.
Podobně se nikdo ve světě nepohoršuje nad tím, že šampaňské musí pocházet ze Champagne, nebo že sýr označený Parmigiano Reggiano musí splňovat stanovená pravidla. Když se ale stejná logika použila na český „rum“, najednou byl z ochrany názvu „bruselský zákaz rumu“.
Banán, který nebyl dost evropský
Pak jsou tu legendární křivé banány. Podle některých vyprávění prý Brusel rozhodl, že evropský banán musí být rovnější než český úředník při slavnostním zahájení evropského projektu.
Realita je i zde podstatně odlišná. Evropské obchodní normy pouze stanovily kvalitativní třídy a požadavky na vzhled některého ovoce a zeleniny. Nezakazovaly však lidem jíst křivé banány ani obchodníkům je prodávat: tyto normy neznamenají, že jiný vzhled ovoce je zakázán nebo že se nesmí jíst. Evropské instituce ostatně samy tento mýtus uvedly na pravou míru.
Zajímavé je, že nikomu nepřipadá divné, že evropská pravidla rozlišují vejce třídy A a B a ta první ještě podle velikosti na S, M, L a XL, a nikdo kvůli tomu netvrdí, že Brusel zakázal malá vejce. Proč tedy u banánu vznikne legenda o „zákazu křivých banánů“, zatímco u vajec nikoho nenapadne tvrdit, že Evropská unie zakázala vejce velikosti S? Možná jen proto, že povídačka „Brusel nám zakázal křivé banány“ zní mnohem lépe než „Evropská unie stanovila obchodní standardy pro některé zemědělské produkty“.
Jinými slovy: evropská norma řekla něco o tom, co je obchodní třída I. A česká hospodská verze z toho udělala: „Brusel zakázal křivé banány.“
A potom přišly vysavače
Dalším oblíbeným důkazem bruselské posedlosti je zákaz výkonných vysavačů. I zde se skutečnost od legendy podstatně liší. Evropská pravidla omezila příkon některých vysavačů a stanovila požadavky na energetickou účinnost. Nezakázala vysávání ani nevydala příkaz, aby si občan pořídil koště a přestal obtěžovat sousedy.
Argument odpůrců EU ovšem zní působivěji, když se technická regulace energetické účinnosti přeloží do věty: „Brusel nám zakázal pořádný vysavač.“ Je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že Evropská unie zakázala automobily jen proto, že stanovila limity pro jejich emise.
Domácí zabijačka a česká vidina Bruselu
Zvláštní kategorií jsou regulace, které se Evropské unii připisují, přestože s ní vůbec nesouvisejí. Typickým příkladem jsou domácí zabijačky. Evropská unie je nezakázala. Podmínky domácí porážky zvířat se řídí českými předpisy a maso z domácí zabijačky je určeno pro vlastní spotřebu, nikoli pro běžný obchod.
Takže jak to funguje? Jakmile občan slyší: „Nová regulace říká…“ a vzápětí mu trollové řeknou: „…je to kvůli Evropské unii,“ většinou si už další otázku nepokládá. Například: „A kde přesně je tato regulace uvedena?“
Když za Brusel mluví Praha
Teď ale přichází ještě zajímavější část. Některé evropské směrnice totiž členským státům ponechávají značný prostor pro vlastní doladění. A český zákonodárce nebo úředník může tohoto prostoru využít k tomu, že stanoví pravidla podstatně přísnější, podrobnější nebo administrativně náročnější.
V odborném administrativním jazyce se tomu říká gold-plating, tedy něco jako „pozlacování“ evropských pravidel. Sama česká státní správa tento problém dlouhodobě identifikuje a existují dokonce metodiky, jejichž cílem je mu předcházet.
Ministerstvo financí například popsalo konkrétní případ české národní úpravy kapitálového trhu, která šla nad rámec povinné evropské transpozice. V daném případě šlo o prospektovou povinnost u některých nabídek cenných papírů.
Jak tedy vypadá tento pozoruhodný český mechanismus? Například takto: Evropa řekne „Musíte splnit A.“ A český zákonodárce dodá: „A přidáme B, C a pro jistotu ještě formulář D.“ A potom český politik vystoupí před kamerou: „Tohle po nás chce Brusel.“ A český troll jásá: zase nám něco zakázali.
Člověk by skoro čekal, že Brusel posílá každému českému ministerstvu kromě směrnice také malý balíček s razítkem: „Přidejte si ještě cokoli podle vlastního uvážení.“
Největší evropský zákaz
Ve skutečnosti tak většinou nejde ani tak o otázku, co všechno nám Evropská unie zakázala. Podstatnější otázka zní: Kolikrát jsme si za evropskou regulaci označili něco, co evropskou regulací vůbec nebylo? Kolikrát jsme podlehli triku, kdy EU něco požaduje, Česká republika něco sama doplní a český politik za to obviní Brusel?
Nejzajímavější je tak otázka psychologická. Proč takovým vymyšleným příběhům věříme?
Důvodem zřejmě je, že tvrzení „Brusel mi zakázal X“ je jednoduché. Má viníka, příběh i emoci. Naproti tomu „evropské nařízení stanoví určitou minimální harmonizaci, český zákon ji transponuje a česká vyhláška přidává další požadavky“ je sice podstatně přesnější, ale na hospodský stůl či do internetového blogu se nevejde.
Evropská unie samozřejmě přijímá velké množství závazných regulací, a o jejich smyslu lze zcela legitimně diskutovat. Právě proto však není potřeba si vymýšlet zákazy banánů. Pak již totiž není jednoduché zjistit, kdo co vlastně rozhodl.
P. S. Tento text není určen internetovým trollům ani protibruselským blogerům se slabým srdcem. Zejména těm, kteří mají alergii na fakta a při spatření ověřeného zdroje dostávají kopřivku. Ostatním doporučuji klidně nesouhlasit – jen prosím nejdřív zjistit, co vlastně Brusel skutečně řekl.
Jan Urban
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