Britský psychoteror: Jak se z kotěte stal Modrostrach
Realita? Místo aristokrata jsme si domů přinesli demoliční četu s pokročilým výcvikem v psychologické válce a nulovým smyslem pro ženevské konvence.
Už jako kotě rozvracel domácnost s vervou developerské firmy před kolaudací – okousané kabely, převrácené květináče, akrobatické sestavy na garnýžích a noční sprinty, při kterých člověk získal pocit, že v bytě tajně trénuje menší stádo bizonů na amfetaminu. Jenže to byl pořád jen roztomilý předkrm. Skutečný horor přišel po prvních narozeninách.
Z menší modré kuličky se stal kocour, kterého jsme záhy (raději jen mezi námi) pojmenovali Modrostrach – tvor, který dnes ovládá nejen byt, ale i naše biologické rytmy a psychickou stabilitu..
Jako psycholog jsem si kdysi myslel, že o duši něco vím. Od chvíle, kdy s námi žije tenhle modrý tyran, jsem však pochopil jediné: v souboji s kočičím instinktem je můj diplom jen kus papíru, dobrý tak leda na to, aby na něm Modrostrach s gustem porcoval ulovené mouchy, zatímco mě hypnotizuje pohledem sériového vraha.
Rozhodl jsem se tedy pro samostudium zoopsychologie. Ale pochopit mentální pochody tvora, který deset minut kamenně zírá na prázdnou zeď (pravděpodobně vidí trhliny v časoprostoru, které hodlá zneužít) a pak bez varování provede metrové salto vzhůru s vrutem vzad a s dopadem do místa, kde ho potřebujete nejvméně, vyžaduje úplně jinou úroveň odbornosti.
Po měsících výzkumu jsem tak dospěl k několika základním principům kocouří psychologie:
1. Princip absolutního egocentrismu (aneb „Já jsem střed vesmíru, vy jste jen obsluha“). V lidské psychologii mluvíme o zdravém sebevědomí. U kocoura jde o narcismus povýšený na státní ideologii. Kocour prostě ví, že je nejkrásnější bytost v domácnosti a že gravitace existuje pouze proto, aby mohl testovat pád předmětů z vašeho pracovního stolu.
Když mu domlouvám, nedívá se na mě provinile, ale s tichou lítostí osvíceného mistra, který právě zjistil, že sdílí domácnost s intelektově slabším druhem.
2. Instinkt nočního běhu. Zatímco člověk v noci regeneruje, kocour dostává záchvat sprintování. Přesně kolem 3:47 se v Modrostrachovi probudí dávný lovec savan a začne sprintovat bytem rychlostí, která popírá zákony fyziky.
Největší záhada je, jak může sedmikilový chlupáč vydávat zvuk přistávajícího vrtulníku na dřevěné podlaze. Když se pak ve tmě odrazí od mé hrudi (čímž mi provede nechtěnou resuscitaci), uvědomím si, že evoluce sice vytvořila internet, ale nedokázala zvládnout kočku.
3.Princip selektivní hluchoty a ultrazvukové žravosti. Když na něj volám ze vzdálenosti třiceti centimetrů, neslyší vůbec nic. Jeho uši jsou v tu chvíli jen dva nefunkční kusy šedého semiše. Ovšem otevření konzervy s tuňákem zaslechne ze spánku o dvě místnosti dál, i kdybych ten zvuk maskoval průmyslovou frézou.
Algoritmus je jasný: obsahuje to jídlo? → okamžitá reakce; neobsahuje to jídlo? → ignorovat lidský šum.
4. Fenomén neviditelné misky. Pokud je v misce vidět byť jen milimetr dna, miska je prázdná a kocour stojí na pokraji humanitární katastrofy. Modrostrach nasadí výraz viktoriánského sirotka a člověk automaticky dosype, zatímco si uvědomuje, že právě podlehl psychologické manipulaci.
5. Antropomorfizace: past, do které nesmíte spadnout. Lidé mají potřebu promítat do zvířat lidské emoce. „On se mi mstí,“ říkám si nad rozhrabaným květináčem. Jenže kocour se nemstí, On prostě vyhodnotil, že hlína patří na koberec. Nemá ani výčitky svědomí, má jen další nápady, které jsou obvykle v rozporu s vaším nájemním řádem.
6. Teritoriální dominance. Jeho teritorium začíná u vchodových dveří a končí ve vašem talíři. Zavřené dveře od koupelny vnímá jako pokus o státní převrat. Roční Modrostrach má navíc v noci na vašem hrudníku hustotu bílého trpaslíka. Teprve když vydáte ranní kapsičku, uzná, že diplomatická krize byla zažehnána.
Závěrečné dilema
Když déle ale Modrostracha pozoruji a studuji jeho chování, tím - musím se přiznat, si jsem méně jistý, že se lidé od koček tolik liší.
I lidé dokážou mistrovsky citově vydírat své okolí pro drobné výhody, i my se umíme tvářit, že jsme naprosto hluší k nepříjemným povinnostem, a v boji o „lepší židli“ v korporátu projevujeme teritoriální pudy, za které by se ani Modrostrach nestyděl.
Nakonec tak zjišťuji, že proniknutí do kocouří psychologie není v lidském světě vůbec od věci. Naopak. Je to ten nejlepší trénink na jednání s narcistními šéfy, tvrdohlavými kolegy nebo lidmi, kteří se vás snaží zmanipulovat pouhým pohledem. Rozdíl je jen v tom, že Modrostrach u toho všeho vypadá v modrém kožichu výrazně elegantněji a na rozdíl od nás za své činy nenese žádnou právní odpovědnost.
Shrnutí: 6 pravidel jak přežít s Modrostrachem (a zachovat si zbytek důstojnosti)
Pokud jste i vy podlehli iluzi, že vlastníte přítulné zvíře, které je ve skutečnosti zákeřnou britskou šelmou, zde je pár pravidel, jak v této asymetrické válce nekapitulovat hned první týden:
1. Pravidlo misky: Nikdy, ale skutečně NIKDY, nenechte kocoura spatřit dno misky. I když tam zbývá jídlo pro celou armádu mravenců, pro kocoura je to vizuální potvrzení hladomoru. Rada: Granule neustále vrstvěte do pyramidy. Vrchol pyramidy budí v kocourovi falešný pocit hojnosti a vám zajistí dalších 15 minut spánku.
2. Strategie zavřených dveří: Pokud plánujete návštěvu toalety nebo koupelny, máte dvě možnosti: buď se smířit s tím, že Modrostrach bude pod dveřmi provádět „výkopové práce“ doprovázené řevem raněné meluzíny, nebo ho pustit dovnitř. Rada: Pusťte ho. Sledování člověka při hygieně je jeho oblíbený studijní materiál. Berte to jako bezplatnou supervizi.
3. Klamání tělem (tzv. Tuňákový manévr): Potřebujete-li kocoura dostat z místnosti (nebo z lustru), nepoužívejte jméno. To je pro něj jen šum v pozadí. Rada: Stačí jemně poklepat nehtem na víčko libovolné konzervy. Je jedno, jestli jsou v ní fazole nebo barva na plot – Modrostrach se zhmotní u vašich nohou dříve, než zvuk dorazí k vašim vlastním uším.
4. Investice do lapačů prachu: Je zbytečné kupovat drahá škrabadla. Kocour stejně zvolí roh vaší nové sedačky. Rada: Strategicky rozmístěte po bytě papírové krabice. Krabice je pro kocoura něco jako VIP salonek – i když se do ní sotva vejde jeho aristokratické pozadí, bude v ní sedět s výrazem vítěze, zatímco luxusní pelíšek bude sloužit jako lapač prachu.
5. Noční vyjednávání: Když vás Modrostrach ve 4 ráno vzbudí tím, že vám tlapkou testuje pružnost oční bulvy, nesnažte se mu vysvětlit, že je noc. Rada: Vstaňte, v polospánku mu dejte pár granulí a okamžitě se vraťte do postele. On vyhrál, vy spíte dál. V zoopsychologii se tomu říká „úplatek za příměří“.
6. Diplomacie pohledu: Pokud na vás kocour upřeně zírá, neuhýbejte pohledem jako první, jinak ztratíte autoritu. Rada: Dobře, kecám. Stejně uhnete. On má víc času a nepotřebuje mrkat. Raději mu v tu chvíli něco pochvalte (třeba jak krásně dneska shodil tu vázu), možná vás pak nechá v klidu dočíst zprávy.
Jan Urban
Euroskepticismus s nataženou dlaní: Proč „bojovník proti Bruselu“ miluje jeho úředníky
Postoj vlády k EU má fascinující rys. Čím hlasitěji Babiš hřímá proti evropskému diktátu, bruselské byrokracii a „nesmyslným regulacím“, tím usilovněji v zákulisí bojuje za to, aby Brusel nepřestal sypat tím správným směrem.
Jan Urban
Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes
Říká se, že domov dělají lidé. Je-li to pravda, pak jsou Sudety krajinou, která už desítky let hledá novou duši. Historie tohoto pohraničního pásu není jen o politice a mapách, ale i o staletích tvrdé práce, nepochopení a úpadku.
Jan Urban
Maslow v rukou senátorky aneb Jak postavit pyramidu z neznalosti
Senátorka Kovářová se rozhodla, že spasí i naše duševní zdraví. Ve svém nejnovějším recyklovaném textu nám na iDNESu s dětskou upřímností vysvětluje, že za všechno může internet a špatně postavená pyramida potřeb.
Jan Urban
Jak bydlet za hubičku a tvářit se jako mučednice? Návod ministryně Zuzany Mrázové
Přátelé, konečně jsme se dočkali! Pokud jste si mysleli, že vrcholnou disciplínou hnutí ANO v kategorii „bydlení pro vyvolené“ byl páv v zahradách Aleny Schillerové, pak jste neviděli nájemní smlouvu ministryně Zuzany Mrázově.
Jan Urban
Sjezd v Brně, nebo v Brünnu? Proč nás stále straší sudetoněmeckým bubákem
V roce 2026 čeká Brno historicky první sjezd Sudetoněmeckého sdružení na našem území. Je to hrozba pro suverenitu, nebo vyvolává jen zbytečný strach z historie? Podívejme se na fakta, i na ty, kteří na děsu z „Němců“ profitují.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť
V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které...
Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie
Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých...
U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony
U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie....
Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie
Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 202
- Celková karma 16,56
- Průměrná čtenost 411x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020