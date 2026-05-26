Brexit: Nejdražší britský omyl od koloniálních válek, aneb od snu k ekonomické kocovině
Brexit byl svého času na britských ostrovech prezentován téměř jako novodobé národní osvobození. Země se měla zbavit bruselské byrokracie, získat zpět kontrolu nad vlastními zákony, hranicemi, ekonomikou i rybolovem, a znovu se stát sebevědomou globální mocností, která konečně nebude muset poslouchat úředníky hovořící několika jazyky současně.
Byl to velkolepý příběh: kombinace nostalgie po impériu, odporu k regulacím a víry, že Spojené království po odchodu z Unie okamžitě ekonomicky rozkvete.
Jenže realita bývá k revolučním sloganům podobně krutá jako auditoři k účetní kreativitě.
Svoboda začíná formulářem
Krátce po Brexitu začala Británie objevovat novou skutečnost: Evropská unie sice umí být byrokratická, ale některé věci fungovaly právě proto, že byly společné.
Najednou se však ukázalo, že „získat kontrolu nad hranicemi“ v praxi znamená hlavně více formulářů, delší čekání, dražší obchodování a nekonečné debaty o tom, zda britská klobása splňuje evropské hygienické standardy.
Firmy začaly zjišťovat, že obchodovat s Evropou mimo jednotný trh je podobné jako snažit se jezdit po dálnici na kole: technicky je to možné, ale po čase vás napadne otázka, proč jste si to vlastně tak zkomplikovali.
A zatímco političtí řečníci dál mluvili o suverenitě, podnikatelé začali tiše mluvit o nákladech.
Národní hrdost versus účetnictví
Největším nepřítelem Brexitu se tak nakonec nestali eurofederalisté, liberální elity ani bruselská propaganda. Stalo se jím obyčejné účetnictví.
Ekonomika má totiž jednu nepříjemnou vlastnost: bývá méně romantická než politické projevy. Nezajímá ji nostalgie po impériu ani emotivní slogany o národní velikosti. Ekonomika si prostě spočítá náklady.
A čísla začala být nepříjemná. Slabší růst, komplikovanější export, odliv některých investic, nedostatek pracovníků v určitých sektorech a postupné zjištění, že globální Británie sice zní majestátně, ale geograficky se stále nachází velmi blízko Evropy.
Ukázalo se totiž, že i hrdý ostrov občas potřebuje kontinent. Minimálně když chce prodávat zboží, vyrábět auta nebo nezkolabovat při dovozu zeleniny.
Brexit: projekt, který nesmí být označen za omyl
Britská politika se tak dostala do mimořádně zvláštní situace. Prakticky nikdo už dnes nechce otevřeně tvrdit, že Brexit dopadl skvěle. Jenže zároveň téměř nikdo nechce přiznat, že šlo o historický omyl.
Výsledkem je zvláštní politický tanec, při němž se Británie postupně snaží obnovovat spolupráci s Evropskou unií, aniž by to vypadalo, že obnovuje spolupráci s Evropskou unií.
Je to trochu jako rozvod, po kterém bývalí partneři zjistí, že společná hypotéka, děti i pes vlastně pořád existují. A tak se nejprve začnou „jen prakticky domlouvat“, později „koordinovat“, až nakonec tráví víc času spolu než před rozchodem — jen oba odmítají použít slovo návrat.
Británie dnes postupně obnovuje spolupráci v oblasti obrany, bezpečnosti, výzkumu, obchodu i studentských programů. Politici sice stále pečlivě zdůrazňují, že se nejedná o návrat do Unie, ale někdy to působí podobně přesvědčivě jako člověk, který tvrdí, že si aplikaci na seznamování stáhl „jen ze zvědavosti“.
Politická psychologie tichého couvání
Celá situace má tak mírně ironický rozměr. Brexit byl prodáván jako triumf svobody a suverenity. Přiznat dnes, že některé části projektu nefungují, je proto pro část politiků problém. A tak sledujeme fascinující politickou disciplínu: couvání bez přiznání couvání.
Neříká se „návrat k Evropě“. Říká se pragmatická spolupráce, strategická koordinace, modernizace vztahů, flexibilní partnerství či nový rámec spolupráce. Politický marketing totiž dobře ví, že voliči odpouštějí téměř všechno — kromě věty „možná jsme se trochu spletli“.
Impérium nostalgie
Brexit byl od začátku do značné míry emocionální projekt. Nebyl jen o ekonomice nebo legislativě. Byl o identitě, nostalgii a představě, že Británie znovu získá kontrolu nad vlastním osudem.
Jenže moderní svět má jednu nepříjemnou vlastnost: státy jsou dnes propojené tak silně, že absolutní nezávislost často existuje hlavně v politických projevech a historických dokumentech.
Ve skutečnosti i největší mocnosti neustále vyjednávají kompromisy, sdílejí pravidla a vzájemně se ovlivňují. Suverenita v globalizovaném světě totiž často znamená hlavně právo podílet se na pravidlech, nikoli právo předstírat, že žádná pravidla neexistují.
A právě v tom spočívá možná největší ironie Brexitu: Británie odešla z Evropské unie, aby znovu zjistila, jak moc je s Evropou propojená.
Což je mimochodem poznání, ke kterému kontinent obvykle dochází po válce, Británie po referendu a běžný člověk po rozvodu.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020