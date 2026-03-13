Bomba! Informační průsak z paralelní reality, ve které šla škodovka „na kupóny“
Na serveru se v šifrované složce objevil dokument, který tam nikdo neuložil. Jde o mrazivě detailní ekonomickou svodku z paralelního Česka roku 2026. V tomto světě v listopadu 1990 nezvítězil při privatizaci škodovky návrh vády Petra Pitharta, ale vize Václava Klause o „národním stříbru“ v rukou lidu. Zatímco my dnes slavíme zisky v řádech desítek miliard, v této časové ose právě v Mladé Boleslavi vyhlásili definitivní bankrot.
Dokument nás ve svém úvodu přenáší zpět do roku 1990.
Listopad 1990: Aréna ideologií
V zasedací místnosti vlády vládne napětí. Petr Pithart varovně zvedá prst a mluví o „strategickém ukotvení v Evropě“ a miliardách marek od Volkswagenu. Proti němu ale stojí Václav Klaus. Jeho argumenty jsou ostré jako břitva a publikum na ně slyší: „Nepotřebujeme poručníkování z Wolfsburgu. Čeští inženýři nejsou o nic horší než němečtí. Proč prodávat rodinný šperk za zlomek ceny, když ho můžeme dát lidu skrze kupony?“ Vláda pod tlakem veřejného mínění, bičovaného strachem z „německé ekonomické okupace“, ustupuje. Smlouva s VW končí v koši.
Mladá fronta DNES (15. března 1991)
„VÍTĚZSTVÍ HRDÉHO NÁRODA: ŠKODA ZŮSTÁVÁ NAŠE!“
Klaus smetl ze stolu německé miliardy. „Nepotřebujeme tátu z Wolfsburgu,“ vzkazuje ministr financí. Škodovka míří do kuponové privatizace, akcie dostanou držitelé knížek.
Rok 1995: Slavnostní stagnace
Je jaro a v Boleslavi se slaví. Škoda je „naše“. Většinu akcií drží české investiční fondy a statisíce drobných akcionářů. Klaus se usmívá do kamer, ale realita v halách je šedivá. Modernizace linky na model Octavia se nekoná. Není za co. Banky ovládané státem odmítají půjčovat na riskantní vývoj. Škoda „lepí“ starý Favorit a vydává ho za model Felicia, ale pod kapotou tluče zastaralý motor ze sedmdesátých let.
Hospodářské noviny (10. listopadu 1996)
„KDE JE SLIBOVANÁ OCTAVIA?“
Investiční fondy vytáhly z podniku poslední likviditu. Vývoj nového modelu stojí, linky v Boleslavi vyrábějí jen modernizovaný Favorit s plastovými nárazníky.
Rok 2005: Tunely a dluhy
Zatímco okolní svět přechází na digitální řízení a moderní emise, v Mladé Boleslavi vládne chaos. Investiční fondy začínají s agresivním tunelováním. Místo investic do výzkumu se vyplácejí dividendy z posledních rezerv. Inženýři hromadně odcházejí ke konkurenci do Německa nebo Koreje. Škoda představuje projekt „Superb“, ale je to jen prodloužená Felicia s chromovanými doplňky. Prodeje v Evropě padají k nule.
Blesk (22. srpna 2002)
„POHROMA V BOLESLAVI: PRODÁVAJÍ STROJE DO ŠROTU, ABY BYLO NA VÝPLATY“
Zatímco sousední Slovensko vítá giganty, česká pýcha skomírá. Tisíce lidí na dlažbě. Klaus: „Je to proces kreativní destrukce, trh se prostě čistí.“
Rok 2015: Náraz do zdi
Ekonomická krize zasahuje Česko plnou silou. Škoda, bez silného partnera, nemá polštář, o který by se opřela. Mladá Boleslav se mění v město duchů. Hlavní brána závodu je zavřená, odbory stávkují za nevyplacené mzdy. Subdodavatelský sektor v Česku se hroutí jako domeček z karet – stovky firem, které měly dodávat díly pro „české auto“, končí v konkurzu. HDP země klesá o 4 % jen kvůli kolapsu jednoho podniku.
Ekonom (červen 2012)
„ZEMĚ BEZ MOTORU“
Česká republika oficiálně vypadla z desítky průmyslových velmocí. Kolaps dodavatelského řetězce Škody smazal 6 % HDP.
Rok 2026: Poslední zhasne
Dnešní zpráva z paralelní Boleslavi je tragická. Značku Škoda definitivně koupil čínský holding za cenu pozemků. Výroba v Česku končí. V obrovských halách se nyní montují levné kávovary a plastové hračky. Česká ekonomika postrádá motor, který v naší realitě tvoří zhruba 5 % HDP. Rozpočet nemá na důchody, školství chátrá. Klausův experiment s „národním stříbrem“ skončil prodejem šrotu.
Aktuálně.cz (leden 2026)
„KONEC JEDNÉ ÉRY: AREÁL ŠKODY KOUPILI ČÍŇANÉ. BUDE TAM SKLAD TEXTILU“
Poslední vagon se značkou okřídleného šípu odjel do muzea. Značka končí, český automobilový průmysl je minulostí.
Konfrontace: Novinář vs. Klaus
Redakce: „Pane profesore, právě se nám do rukou dostala tato svodka z paralelní reality, kde jste v roce 1990 prosadil svou a odmítl Volkswagen. Podle těchto dat by dnes Mladá Boleslav byla prázdnou ruinou a česká ekonomika v trvalé recesi bez onoho pětiprocentního příspěvku k HDP, který dnes reálná Škoda generuje. Trval byste i s vědomím tohoto černého scénáře na tom, že ‚česká cesta‘ byla pro naše národní stříbro bezpečnější?“
Václav Klaus: (urovná si kravatu, v gestu nejvyšší trpělivosti zavře oči)
„Pane redaktore, tyhle vaše apokalyptické konstrukce z bruselské ‚paralelní reality‘ jsou naprosto, ale naprosto falešné. ‚Česká cesta‘ byla jediným způsobem, jak vrátit majetek konkrétním vlastníkům. Tvrdit, že bez německého kapitálu bychom nebyli schopni vyrobit auto, je neuvěřitelný projev národního nihilismu. Trh je živý organismus. Kdyby Škoda zanikla, trh by se přelil jinam a dnes bychom možná nebyli jen ‚montovnou‘, ale centrem softwarového inženýrství. Příště se ptejte k podstatě věci, a ne na tyto infantilní hrátky. A nezapomeňte, že jsem držitelem Puškinovy ceny, kterou jsem dostal přímo z rukou Vladimira Putina.“
Návrat do reality
Abychom se vrátili z mrazivé fikce do reality, zde jsou klíčová fakta, která ilustrují, proč byl vstup Volkswagen Group v roce 1991 pro Škoda Auto (a celé Česko) zásadní a proč dlužíme tehdejšímu rozhodutí Pithartovy vlády za to, že dnes čteme o miliardových ziscích, a nikoliv o prodeji hal na sklady.:
Příliv kapitálu a technologií: VW získal počáteční podíl 31 % za 620 milionů marek, což umožnilo okamžitou modernizaci. Celkem za 100% podíl zaplatil přibližně 1,4 miliardy marek (asi 27 miliard korun).
Technologický skok (Octavia 1996): Zatímco Felicia z roku 1994 byla jen hloubkovou modernizací Favoritu, první Octavia z roku 1996 byla historicky první moderní Škodou postavenou kompletně na komponentech a platformě VW.
Expanze zaměstnanosti: Počet zaměstnanců vzrostl ze 17 000 v roce 1991 na dnešních cca 42 000 celosvětově. V ČR navíc vytvořila dalších více než 50 000 pracovních míst u dodavatelů.
Globální hráč: Od spojení s VW vyrobila automobilka již přes 15 milionů vozů a expandovala na trhy jako Čína a Indie.
Rekordní výsledky (2025): Škoda Auto Group dosáhla v roce 2025 rekordního provozního zisku 2,5 miliardy eur (nárůst o 8,6 %) a tržeb 30,1 miliardy eur.
