Boj o střední Evropu aneb Česko jako pláň pro Armageddon
Jde o laboratoř, ve které se testuje, zda tradiční liberální demokracie dokáže přežít v sevření digitálního populismu. A navíc, jsme zřejmě poslední kostkou domina, která rozhodne o tom, zda se střední Evropa definitivně promění v monolit ovládaný marketingem, namísto hodnot.
Geopolitické domino: Poslední „hlídka na Visle“?
Zahraniční komentátoři, od CNN po Deutsche Welle, nevidí v sobotní demonstraci jen „protest proti vládě“. Britský The Guardian to vystihl přesně: „Praha je dnes barometrem svobody pro celý region. Pokud tato bašta padne, střední Evropa se uzavře do autoritářské tmy, ze které nebude návratu.“
Česko se tím obrazně stalo „plání pro Armageddon“ – místem rozhodujícího střetu mezi prozápadním kurzem a novým typem východního vazalství, a tím i místem, kde se rozhodne o integritě Západu. Pokud tato poslední „politická kostka“ padne, geopolitická mapa kontinentu se překreslí, možná na desetiletí dopředu. Středoevropský prostor se uzavře do sebe a prozápadní kurz se stane pouhou historickou vzpomínkou.
Revoluce sytých: Když nejde o chleba, ale o duši
Zajímavým paradoxem, kterého si všímají ekonomické listy jako Financial Times, je fakt, že česká společnost se nebouří kvůli hladu. Ekonomika nekolabuje. Přesto je napětí v zemi nejvyšší od roku 1989.
Tento střet totiž není o „chlebu a hrách“. Je to hluboká krize identity. Na jedné straně stojí lidé, kteří věří v instituce, právo a jejich nestrannost (nebo alespoň v to, že jí lze dosáhnout). Na druhé straně stojí „klienti“ státu, pro které se politika smrskla na servisní službu.
Letná je důkazem, že v určitém bodě blahobytu začínají lidé postrádat něco, co jim žádná dotace nenahradí: pocit, že jejich země ještě neztatila morální kompas.
Stát jako nejúspěšnější e-shop v regionu
Nejvíce mrazivý je však pohled na proměnu politické moci. Tradiční lídři museli ovládat umění rétoriky a vize. Současná vládní garnitura už mluvit nepotřebuje (a většinou ani nedokáže). Nepotřebuje ani argumentovat a přesvědčovat. Klasickou diskusi nahradil marketing a optimalizace prodeje.
Stát se tak proměnil v gigantický e-shop. Pomocí sběru dat se voličům neservírují řešení, ale emoce ušité na míru jejich strachům. Je to vládnutí pomocí algoritmu, který občanovi včas doručí „balíček“ populistických slibů (které se sice nenaplní), ale díky nimž zůstává vůči vládě loajální.
Často se tak utěšujeme tím, že jsme za Maďarskem stále pozadu. Pravda je však možná děsivější: Česko je v tomto ohledu průkopníkem. Možná jsme první zemí, kde sociální sítě přestaly být doplňkem moci a staly se ztělesněním moci samotné.
Zatímco statisíce lidí na Letné volají po návratu k pravidlům 20. století, vládní aparát už operuje v realitě, kde pravda neexistuje – existuje jen míra digitálního zaujetí či engagementu a síla algoritmického zásahu emocí.
Česko jako „pláň pro Armageddon“ nám tak ukazuje vizi budoucnosti: svět, kde se masové demonstrace stávají jen neškodným folklorem, zatímco reálná moc tiše a neviditelně protéká optickými kabely přímo do mobilů a mozků každého z nás.
Jan Urban
Účet pro daňového poplatníka, aneb Kolik nás stojí jeden Agrofert?
Když se řekne Agrofert, většina si představí lány řepky. Ale pro naši státní kasu je to spíš podstatná výdajová položka. Pro Agrofert samotný pak téměř nekonečný bufet „all-you-can-eat“.
Jan Urban
Tak jsme se dočkali. Pan Kříž nám to ze svého blogového doupěte vysvětlil
Rozhodl se totiž, že nám hned za tepla objasní, kdo má právo stát na pódiu a kdo by měl raději šoupat nohama v koutě. Jeho hlavní kvalifikací je přitom neznalost historie.
Jan Urban
Co spojuje lídry Česka, Maďarska a Slovenska – a proč se Polsko vydalo jinam
Ve středoevropském prostoru se vytvořila unikátní politická konstelace - temná trojice provázená jedním „odpadlíkem“. Pro náš blahobyt i demokracii věští asi tolik dobrého jako setkání tří hladových vlků v ohradě s ovcemi.
Jan Urban
Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu
Pokud jste si mysleli, že vrcholem české gymnastiky byla Čáslavská, nesledujete tiskovky hnutí ANO. To, co tam Andrej Babiš v poslední době předvádí, je totiž krystalická mentální gymnastika v disciplíně „vakcinační veletoč“.
Jan Urban
Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?
Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku zemřel člověk
Jeden člověk zemřel v noci na sobotu při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku. Požár...
Další lyžařské areály v hradeckém kraji skončily, hlavní střediska dál v provozu
Další lyžařské areály v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji dnes ukončily...
Bruce Willis si ji možná už nepamatuje, ona ho miluje dál. Manželka dojala vzpomínkou k 17. výročí
Emma Heming Willis sdílela k výročí s Brucem Willisem jedinou větu a svatební fotografii. V...
Protesty nepomohly. Kraj sloučí umělecké školy v Ostravě-Jihu, řešil i název
Protestům rodičů dětí i zástupcům školy navzdory schválila v pondělí většina krajských zastupitelů...
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020