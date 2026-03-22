Boj o střední Evropu aneb Česko jako pláň pro Armageddon

Zatímco statisíce lidí na Letné zaplňují horizont v posledním velkém analogovém gestu odporu, světová média upírají zrak na Prahu s mrazivým napětím. Nejde totiž o běžnou vnitropolitickou šarvátku: Česko se možná stalo laboratoří.

Jde o laboratoř, ve které se testuje, zda tradiční liberální demokracie dokáže přežít v sevření digitálního populismu. A navíc, jsme zřejmě poslední kostkou domina, která rozhodne o tom, zda se střední Evropa definitivně promění v monolit ovládaný marketingem, namísto hodnot.

Geopolitické domino: Poslední „hlídka na Visle“?

Zahraniční komentátoři, od CNN po Deutsche Welle, nevidí v sobotní demonstraci jen „protest proti vládě“. Britský The Guardian to vystihl přesně: „Praha je dnes barometrem svobody pro celý region. Pokud tato bašta padne, střední Evropa se uzavře do autoritářské tmy, ze které nebude návratu.“

Česko se tím obrazně stalo „plání pro Armageddon“ – místem rozhodujícího střetu mezi prozápadním kurzem a novým typem východního vazalství, a tím i místem, kde se rozhodne o integritě Západu. Pokud tato poslední „politická kostka“ padne, geopolitická mapa kontinentu se překreslí, možná na desetiletí dopředu. Středoevropský prostor se uzavře do sebe a prozápadní kurz se stane pouhou historickou vzpomínkou.

Revoluce sytých: Když nejde o chleba, ale o duši

Zajímavým paradoxem, kterého si všímají ekonomické listy jako Financial Times, je fakt, že česká společnost se nebouří kvůli hladu. Ekonomika nekolabuje. Přesto je napětí v zemi nejvyšší od roku 1989.

Tento střet totiž není o „chlebu a hrách“. Je to hluboká krize identity. Na jedné straně stojí lidé, kteří věří v instituce, právo a jejich nestrannost (nebo alespoň v to, že jí lze dosáhnout). Na druhé straně stojí „klienti“ státu, pro které se politika smrskla na servisní službu.

Letná je důkazem, že v určitém bodě blahobytu začínají lidé postrádat něco, co jim žádná dotace nenahradí: pocit, že jejich země ještě neztatila morální kompas.

Stát jako nejúspěšnější e-shop v regionu

Nejvíce mrazivý je však pohled na proměnu politické moci. Tradiční lídři museli ovládat umění rétoriky a vize. Současná vládní garnitura už mluvit nepotřebuje (a většinou ani nedokáže). Nepotřebuje ani argumentovat a přesvědčovat. Klasickou diskusi nahradil marketing a optimalizace prodeje.

Stát se tak proměnil v gigantický e-shop. Pomocí sběru dat se voličům neservírují řešení, ale emoce ušité na míru jejich strachům. Je to vládnutí pomocí algoritmu, který občanovi včas doručí „balíček“ populistických slibů (které se sice nenaplní), ale díky nimž zůstává vůči vládě loajální.

Často se tak utěšujeme tím, že jsme za Maďarskem stále pozadu. Pravda je však možná děsivější: Česko je v tomto ohledu průkopníkem. Možná jsme první zemí, kde sociální sítě přestaly být doplňkem moci a staly se ztělesněním moci samotné.

Zatímco statisíce lidí na Letné volají po návratu k pravidlům 20. století, vládní aparát už operuje v realitě, kde pravda neexistuje – existuje jen míra digitálního zaujetí či engagementu a síla algoritmického zásahu emocí.

Česko jako „pláň pro Armageddon“ nám tak ukazuje vizi budoucnosti: svět, kde se masové demonstrace stávají jen neškodným folklorem, zatímco reálná moc tiše a neviditelně protéká optickými kabely přímo do mobilů a mozků každého z nás.

Autor: Jan Urban | neděle 22.3.2026 20:42

Účet pro daňového poplatníka, aneb Kolik nás stojí jeden Agrofert?

Když se řekne Agrofert, většina si představí lány řepky. Ale pro naši státní kasu je to spíš podstatná výdajová položka. Pro Agrofert samotný pak téměř nekonečný bufet „all-you-can-eat“.

22.3.2026 v 14:07 | Karma: 14,30 | Přečteno: 211x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Tak jsme se dočkali. Pan Kříž nám to ze svého blogového doupěte vysvětlil

Rozhodl se totiž, že nám hned za tepla objasní, kdo má právo stát na pódiu a kdo by měl raději šoupat nohama v koutě. Jeho hlavní kvalifikací je přitom neznalost historie.

22.3.2026 v 11:46 | Karma: 19,33 | Přečteno: 296x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Co spojuje lídry Česka, Maďarska a Slovenska – a proč se Polsko vydalo jinam

Ve středoevropském prostoru se vytvořila unikátní politická konstelace - temná trojice provázená jedním „odpadlíkem“. Pro náš blahobyt i demokracii věští asi tolik dobrého jako setkání tří hladových vlků v ohradě s ovcemi.

21.3.2026 v 18:58 | Karma: 25,53 | Přečteno: 660x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Názorové piruety z Průhonic aneb Jak premiér nezkrotil virus, ale vakcínu

Pokud jste si mysleli, že vrcholem české gymnastiky byla Čáslavská, nesledujete tiskovky hnutí ANO. To, co tam Andrej Babiš v poslední době předvádí, je totiž krystalická mentální gymnastika v disciplíně „vakcinační veletoč“.

21.3.2026 v 9:31 | Karma: 31,31 | Přečteno: 966x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?

Máte také pocit, že se historie točí v jakési absurdní spirále? Ten pocit, kterému Francouzi říkají déjà vu, se v české kotlině začíná projevovat velmi specificky. Lidé se opět začínají tiše uculovat nad politickými vtipy.

20.3.2026 v 19:02 | Karma: 16,02 | Přečteno: 342x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 129
  • Celková karma 14,37
  • Průměrná čtenost 398x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

