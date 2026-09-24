Boha rozhněváme svými hříchy, lidi svými ctnostmi
Říká se, že Boha rozhněváme svými hříchy a lidi svými ctnostmi. Je to trochu nespravedlivé vůči Bohu. O jeho názoru na naše hříchy totiž nemáme úplně čerstvé průzkumy veřejného mínění.
U lidí je to však jednodušší. Ti nám své názory dávají najevo poměrně pravidelně. A někdy velmi hlasitě. Člověk by přitom očekával, že společnost bude mít slušné lidi ráda, tedy že lidi poctivé, zásadové, spolehlivé a ohleduplné náležitě ocení. A že ocení i lidi, kteří nelžou, nepodvádějí, dodržují pravidla a nesnaží se pokaždé najít skulinu, kterou by je mohli obejít.
Jenže psychologie člověka má jeden nepříjemný háček: cizí ctnost může být nepříjemnější než cizí hřích.
Hříšník nás uklidňuje
Představte si člověka, který podvádí, lže, chodí pozdě, nedodržuje dohody a ještě je na to pyšný. Vadí nám. Ale možná ne tolik, jak bychom čekali. Můžeme si totiž říct: „No jo, on je prostě takový.“ A tím je věc vyřízena.
Horší je člověk, který všechno dělá správně. Přijde včas. Přizná chybu. Vrátí peníze, které mu nepatří. Dodrží slovo, i když se mu to nehodí. Když něco neví, řekne jednoduše: „Nevím.“ Takový člověk nám totiž může způsobit drobný psychologický problém: nutí nás srovnávat. A to srovnávání pro nás není vždy příjemné.
Pokud vedle nás stojí někdo, kdo podvádí stejně jako my, můžeme se cítit docela normálně. Pokud však vedle nás stojí člověk, který podvádět odmítá, najednou se naše vlastní chování začne jevit trochu jinak. A lidská psychika má v takové situaci několik možností. Můžeme se změnit. Můžeme uznat, že ten druhý má pravdu. Anebo můžeme udělat něco podstatně jednoduššího. Zpochybnit jeho.
Když je slušnost provokace
A to není jen otázka morálky: je v tom i psychologie. Člověk má přirozenou tendenci chránit obraz sebe sama, tedy své ego. Chceme věřit, že jsme slušní, spravedliví a rozumní. A když se objeví někdo, jehož chování nám tento obraz narušuje, může být jednodušší zpochybnit jeho motivy než změnit chování vlastní.
„On si na něco hraje.“ „Chce být lepší než ostatní.“ „Určitě za tím něco je.“ „Tohle se nedá dělat upřímně.“ „Je naivní.“ A máme klid. Z ctnosti jsme právě vyrobili podezření. Z poctivosti naivitu. Z odvahy fanatismus. A z člověka, který odmítá lhát, někoho, kdo „nechápe realitu“.
Je to pozoruhodný ochranný mechanismus, kterému psychologie říká „obrana vlastního ega“. Když nedokážeme zpochybnit chování či argument druhého, zpochybníme jeho motiv. A když nedokážeme zpochybnit jeho motiv, zpochybníme jeho charakter. Psychologicky je to mnohem levnější než přiznat: „Možná má pravdu.“
Česká republika jako malá laboratoř morálky
A tak se stačí občas podívat na naši veřejnou debatu. Chceme transparentnost – ale hlavně tehdy, když odhaluje něco o našich protivnících. Chceme nezávislá média – ale poněkud méně nadšeně tehdy, když kritizují našeho favorita. Chceme důsledná pravidla – ovšem někdy jen do okamžiku, kdy začnou dopadat na nás.
Hezkým příkladem je tak právě debata o médiích veřejné služby. Vláda navrhuje změnit jejich financování a opozice upozorňuje na možné riziko politického vlivu. Ať už si o návrhu myslíme cokoli, základní otázka je jednoduchá: Chceme opravdu nezávislé médium, nebo chceme hlavně médium, které nebude dopřávat hlas našim protivníkům a nás nebude příliš kontrolovat?
To jsou totiž dvě velmi rozdílné věci. První znamená přijmout možnost, že nás někdy bude kritizovat. Druhá znamená, že budeme nezávislost podporovat pouze tehdy, když se nám její výsledky líbí. A to už ale není nezávislost. To je předplatné na potvrzování vlastních názorů.
Podobný mechanismus vidíme i v širší politice. Pravidla často podporujeme s velkým nadšením, dokud nedopadnou na člověka, kterého máme rádi. V tom případě se náhle objeví velmi kreativní argumenty, proč právě v dané situaci vlastně tak úplně neplatí. A sociální sítě tomu dávají téměř dokonalé prostředí.
Stačí si vybrat svou skupinu, své informace a své protivníky. Potom už můžeme být přesvědčeni, že všichni rozumní lidé souhlasí s námi a všichni ostatní jsou buď hloupí, zlí, nebo zmanipulovaní. Člověk se tak může stát velmi morálním bez jediné nepříjemnosti. Stačí morálku nikdy nepoužít proti sobě a svým vlastním.
Morálka je snadná, dokud nic nestojí
Existuje ještě jeden důvod, proč lidé někdy nemají rádi ctnostné chování. Ctnost něco stojí. Je snadné zastávat se pravdy a držet se morálních pravidel, když nás to nic nestojí. Je snadné hájit spravedlnost, pokud nás to nijak neohrozí. Je snadné požadovat přísná pravidla, pokud jejich důsledky nepadnou na naši rodinu, naše podnikání nebo našeho politického favorita.
Skutečná morálka začíná teprve ve chvíli, kdy se pravidlo obrátí proti nám. Proto je možná nejlepší test každého morálního postoje velmi jednoduchý: Hájili byste totéž pravidlo, kdyby ho porušoval člověk, kterého máte rádi? A ještě těžší otázka: zastávali byste stejné pravidlo, kdybyste na jeho dodržování sami tratili?
Proč máme raději hříšníky
Paradoxně proto z těchto důvodů někdy snášíme hříšníky lépe než ctnostné lidi. Hříšník nás totiž nemusí ohrožovat. Když někdo řekne: „Ano, podváděl jsem,“ můžeme ho odsoudit a tím celou věc uzavřít. Ale člověk, který řekne: „Nepodvedl jsem, i když jsem na tom mohl vydělat,“ nám žádnou tak pohodlnou možnost nedává.
Jeho chování vytváří otázku. A co já? A právě tato otázka bývá pro naše sebevědomí někdy trochu nebezpečná. Proto se v dějinách tak často stávalo, že společnost nebyla nejkrutější k těm, kteří se dopouštěli nepravostí, ale k těm, kteří na ně upozorňovali. Ne vždy. A ne všude. Ale dost často na to, aby to stálo za zamyšlení.
Existuje ovšem i opačný problém. Ctnost totiž není totéž co moralizování. Člověk, který každého poučuje o správném životě, nemusí být morálnější než ten, který mlčí. A někdy je neustálé upozorňování na vlastní bezúhonnost jen jinou formou sebepropagace.
Ne každý společenský odpor vůči „slušňákovi“ je tak důkazem jeho ctnosti. Ctnost se totiž pozná především podle toho, co člověk dělá, když se na něj nikdo nedívá. A možná ještě více podle toho, jak se chová k člověku, který s ním nesouhlasí.
Možná tedy staré rčení přece jen něco vystihuje. Boha rozhněváme svými hříchy. Lidi někdy svými ctnostmi. Jen bych k tomu přidal ještě jednu větu. Nejvíc nás totiž často nerozzlobí člověk, který je špatný. Rozzlobí nás člověk, který nám připomene, že bychom mohli být lepší.
Protože s cizím hříchem můžeme něco udělat. Můžeme ho odhalit a odsoudit. Můžeme se mu vysmát. Pokud nám však cizí ctnost položí mnohem nepříjemnější otázku: A proč to nedokážu také?, hledá se nám odpověď i řešení podstatně hůře. Ctnostný člověk nám občas říká něco o nás, a možná právě proto lidé někdy odpouštějí hříšníkům rychleji než těm ctnostným.
Jan Urban
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