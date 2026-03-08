Blogerský bestiář: Kdo vám v digitální džungli pije krev?

Pravidelný pohyb v české blogosféře vyžaduje nervy i žaludek z oceli. Moderní neurověda a behaviorální psychologie dává však možnost identifikovat čtyři základní druhy predátorů tohoto světa dřív než vám zahltí prohlížeč.

Žijeme v éře, kdy má leckdo pocit, že jeho ranní fyziologická kondice nebo úvaha nad cenou bio-másla zaslouží digitální pomník. A tak pokud se pokoušíte prokousat aktuální blogerskou tvorbou a máte pocit, že se topíte v toxickém koktejlu sebelásky a literárního průjmu, nejste blázni. Jen jste narazili na výběr z patologického katalogu dnešní doby.

Jací jsou jeho čelní představitelé:

1. Narcis: „Já, mé selfíčko a ti ostatní“

Narcisův blog poznáte snadno – text je tam v podstatě jen jako výplň mezi fotkami, na kterých autor vypadá, že právě sestoupil z Olympu. Věda (i zdravý rozum) v tom má jasno: jde o snahu nakrmit neukojitelné ego skrze externí validaci. Narcis nepíše pro vás, ale pro to božské stvoření v odrazu monitoru. Vy jste jen kompars, jehož funkcí je tleskat v komentářích. Pokud se pokusíte o kritiku, Narcis vás neslyší přes vrstvu laku na vlasy a pocitu vlastní neomylnosti.

2. Exhibicionista: „Moje střeva na vašem talíři“

Zatímco Narcis chce být milován, Exhibicionista chce, abyste mu koukali i pod postel. Jeho blog je literární striptýz bez estetiky. Dozvíte se vše o rozchodu, hemeroidech i o tom, co si myslí o tchyně v pět ráno. Psychologové zde hovoří o „online disinhibičním efektu“, laicky řečeno: dotyčný ztratil poslední zbytky studu výměnou za pocit, že ho konečně někdo vidí. Čtenář se cítí jako host na cizí kolonoskopii, ale autor září.

3. Grafoman: „Píšu, tedy jsem (a vy trpíte)“

Grafoman je lidský psací stroj, kterému někdo zapomněl nainstalovat klávesu Delete. Jeho články mají délku Vojny a míru, ale informační hodnotu věštby z kávové sedliny. Jde o nutkavou poruchu, literární přetlak, který prostě musí ven. Grafoman nehledá kvalitu, on dobývá prostor. Číst jeho blog je jako snažit se vypít oceán brčkem – je to nekonečné a po chvíli se vám chce zvracet.

4. Agresivní spasitel: „Já vím, proč jste špatně, a napravím vás“

Tento typ blogera je kombinací inkvizitora a pouličního kazatele na amfetaminech. Agresivní spasitel nepíše příspěvky, on vynáší rozsudky. Věda v jeho případě mluví o „morálním grandstandingu“ – narcistní potřebě demonstrovat vlastní ctnost tím, že do krve zadupe kohokoliv, kdo nemá stejný názor na kojení, politiku nebo třídění plastových víček. Jeho blog není diskuse, je to popraviště pro vaše názory, kde katem je autor a diváky jeho věrná (a stejně agresivní) sekta.

Rada na závěr: Až příště narazíte na blog, kde se autor fotí u každé věty, svěřuje se s barvou ranní moči nebo vás hned v perexu posílá do pekla, vzpomeňte si na tohle dělení. A pak ten prohlížeč s klidným svědomím zavřete.

Autor: Jan Urban | neděle 8.3.2026 12:57 | karma článku: 3,96 | přečteno: 57x

Další články autora

Jan Urban

Co je „Západ“?

Někdo nad definicí „Západu“ rozpačitě přešlapuje, jiný ji halí do mraků rádoby akademických floskulí. Občas tak od některých politiků slyšíme hloubavé dotazy, co že to ten Západ vlastně je, jako by šlo o zapeklitý rébus k řešení.

8.3.2026 v 11:55 | Karma: 6,41 | Přečteno: 64x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Psychologie peněz: Proč utrácíme jako smyslů zbavení

Peníze jsou vtipná věc. Všichni je chceme, málokdo jim rozumí a skoro nikdo se k nim nechová racionálně. Odhalte největší finanční faily, které si sami v hlavě nevědomky vytváříme.

7.3.2026 v 19:25 | Karma: 8,08 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Lháři, podlí lháři a krotitelé duchů, kteří stále nepřijíždějí

Svět se odjakživa dělil na ty, co mluví pravdu, a ty, co lžou. Jenže v digitální éře se tato prostá binární logika rozpadla. Dnes už rozlišovat mezi pravdou a lží nestačí: chápat je třeba i rozdíl mezi lháři a podlými lháři.

7.3.2026 v 12:15 | Karma: 8,17 | Přečteno: 149x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Historický exkurz do reality Prognostického ústavu

Nedávno se ve zdejším blogovém prostoru objevilo tvrzení, které označilo někdejšího ředitele Prognostického ústavu ČSAV, Valtra Komárka, za agenta KGB. Jaká byla skutečnost?

6.3.2026 v 16:52 | Karma: 15,94 | Přečteno: 416x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok

Žijeme v podivné éře. Pod záminkou, že nám moderní technologie ušetří čas a zjednoduší existenci, jsme na sebe dobrovolně uvalili břemeno nekonečné digitální údržby předmětů kolem nás.

5.3.2026 v 14:58 | Karma: 10,66 | Přečteno: 172x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Čechy ve Finsku čeká poslední vystoupení

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.
8. března 2026  14:54

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen ve štafetě jen těsně nedosáhlo na medaili

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.
8. března 2026  14:53

Ženy vstoupily do štafetového závodu. Jedná se o poslední vystoupení žen ve finském Kontiolahti....

Václav Moravec po 21 letech končí v ČT. Řekl, že nemůže garantovat nezávislost redakční práce

Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce
8. března 2026  14:48

„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom,...

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd
8. března 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Řidič osobního vozu zemřel v neděli, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním...

Jan Urban

  • Počet článků 99
  • Celková karma 13,05
  • Průměrná čtenost 349x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.