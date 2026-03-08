Blogerský bestiář: Kdo vám v digitální džungli pije krev?
Žijeme v éře, kdy má leckdo pocit, že jeho ranní fyziologická kondice nebo úvaha nad cenou bio-másla zaslouží digitální pomník. A tak pokud se pokoušíte prokousat aktuální blogerskou tvorbou a máte pocit, že se topíte v toxickém koktejlu sebelásky a literárního průjmu, nejste blázni. Jen jste narazili na výběr z patologického katalogu dnešní doby.
Jací jsou jeho čelní představitelé:
1. Narcis: „Já, mé selfíčko a ti ostatní“
Narcisův blog poznáte snadno – text je tam v podstatě jen jako výplň mezi fotkami, na kterých autor vypadá, že právě sestoupil z Olympu. Věda (i zdravý rozum) v tom má jasno: jde o snahu nakrmit neukojitelné ego skrze externí validaci. Narcis nepíše pro vás, ale pro to božské stvoření v odrazu monitoru. Vy jste jen kompars, jehož funkcí je tleskat v komentářích. Pokud se pokusíte o kritiku, Narcis vás neslyší přes vrstvu laku na vlasy a pocitu vlastní neomylnosti.
2. Exhibicionista: „Moje střeva na vašem talíři“
Zatímco Narcis chce být milován, Exhibicionista chce, abyste mu koukali i pod postel. Jeho blog je literární striptýz bez estetiky. Dozvíte se vše o rozchodu, hemeroidech i o tom, co si myslí o tchyně v pět ráno. Psychologové zde hovoří o „online disinhibičním efektu“, laicky řečeno: dotyčný ztratil poslední zbytky studu výměnou za pocit, že ho konečně někdo vidí. Čtenář se cítí jako host na cizí kolonoskopii, ale autor září.
3. Grafoman: „Píšu, tedy jsem (a vy trpíte)“
Grafoman je lidský psací stroj, kterému někdo zapomněl nainstalovat klávesu Delete. Jeho články mají délku Vojny a míru, ale informační hodnotu věštby z kávové sedliny. Jde o nutkavou poruchu, literární přetlak, který prostě musí ven. Grafoman nehledá kvalitu, on dobývá prostor. Číst jeho blog je jako snažit se vypít oceán brčkem – je to nekonečné a po chvíli se vám chce zvracet.
4. Agresivní spasitel: „Já vím, proč jste špatně, a napravím vás“
Tento typ blogera je kombinací inkvizitora a pouličního kazatele na amfetaminech. Agresivní spasitel nepíše příspěvky, on vynáší rozsudky. Věda v jeho případě mluví o „morálním grandstandingu“ – narcistní potřebě demonstrovat vlastní ctnost tím, že do krve zadupe kohokoliv, kdo nemá stejný názor na kojení, politiku nebo třídění plastových víček. Jeho blog není diskuse, je to popraviště pro vaše názory, kde katem je autor a diváky jeho věrná (a stejně agresivní) sekta.
Rada na závěr: Až příště narazíte na blog, kde se autor fotí u každé věty, svěřuje se s barvou ranní moči nebo vás hned v perexu posílá do pekla, vzpomeňte si na tohle dělení. A pak ten prohlížeč s klidným svědomím zavřete.
Jan Urban
Co je „Západ“?
Někdo nad definicí „Západu“ rozpačitě přešlapuje, jiný ji halí do mraků rádoby akademických floskulí. Občas tak od některých politiků slyšíme hloubavé dotazy, co že to ten Západ vlastně je, jako by šlo o zapeklitý rébus k řešení.
Jan Urban
Psychologie peněz: Proč utrácíme jako smyslů zbavení
Peníze jsou vtipná věc. Všichni je chceme, málokdo jim rozumí a skoro nikdo se k nim nechová racionálně. Odhalte největší finanční faily, které si sami v hlavě nevědomky vytváříme.
Jan Urban
Lháři, podlí lháři a krotitelé duchů, kteří stále nepřijíždějí
Svět se odjakživa dělil na ty, co mluví pravdu, a ty, co lžou. Jenže v digitální éře se tato prostá binární logika rozpadla. Dnes už rozlišovat mezi pravdou a lží nestačí: chápat je třeba i rozdíl mezi lháři a podlými lháři.
Jan Urban
Historický exkurz do reality Prognostického ústavu
Nedávno se ve zdejším blogovém prostoru objevilo tvrzení, které označilo někdejšího ředitele Prognostického ústavu ČSAV, Valtra Komárka, za agenta KGB. Jaká byla skutečnost?
Jan Urban
Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok
Žijeme v podivné éře. Pod záminkou, že nám moderní technologie ušetří čas a zjednoduší existenci, jsme na sebe dobrovolně uvalili břemeno nekonečné digitální údržby předmětů kolem nás.
|Další články autora
- Počet článků 99
- Celková karma 13,05
- Průměrná čtenost 349x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020