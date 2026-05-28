Bitcoin v rezervách ČNB: když centrální banka objeví kasino
Guvernér Michl zřejmě usoudil, že tradiční centrální bankovnictví s jeho stabilními rezervami už je trochu nuda. Zlato? Zastaralé. Americké dluhopisy? Moc předvídatelné. Stabilní měny? To dělali už naši dědové. A tak přinesl nový směr: součástí rezerv centrální banky by se měl stát bitcoin.
Protože když už má stát držet rezervy, proč ne rovnou v něčem, co se během týdne chová jako hyperaktivní puberťák po pěti energetických nápojích?
Michl v posledních měsících opakovaně vysvětloval nejen to, že bitcoin může být součástí rezerv centrálních bank, ale i to, že i jeho malý podíl může zvýšit výnos portfolia. Zní to velmi moderně. Ale asi tak, jako kdyby kapitán Titaniku tvrdil, že ledovec sice představuje riziko, ale zároveň přináší zajímavé možnosti ochlazení nápojů na palubě.
Je fér dodat, že ČNB oficiálně mluvila hlavně o „testovacím portfoliu“ a analýzách. Jenže v okamžiku, kdy guvernér centrální banky vystupuje na bitcoinových konferencích s prezentací o diverzifikaci rezerv pomocí bitcoinu, působí to trochu, jako kdyby šéf hasičů začal pořádat semináře o výhodách domácí pyrotechniky.
Nyní však, po období euforie, bitcoin opět předvádí svou tradiční disciplínu: synchronizovaný skok z útesu. Kryptoměnoví influenceři tomu říkají „zdravá korekce“. Normální člověk tomu říká „proč jsem během týdne přišel o třetinu majetku?“
Pokud by ČNB skutečně držela významnější objem bitcoinů, znamenalo by to jediné: ztráty centrální banky by se nově nedaly vysvětlovat jen měnovou politikou (což je legitimní cena za to, že máme svou „suverénní“ měnu), ale i tím, že někdo v podstatě nakoupil digitální tulipány s logem technologické revoluce.
Představa tiskové konference ČNB by pak mohla vypadat asi takto: „Inflace je pod kontrolou, koruna stabilní, ale rezervy nám dnes trochu kolísají kvůli náladě anonymního uživatele jménem CryptoWolf420 na síti X.“
Anebo konkrétně: pokud by se naplnily Michlovy představy o tom, že bitcoin může být rostoucí součástí rezerv centrálních bank (v rozhovoru pro Financial Times zaznělo, že by podíl mohl dosáhnout až 5 % rezerv ČNB), pak by to znamenalo (vzhledem k současné výši rezerv ČNB pohybujících se kolem 140 miliard eur), že v bicoinových rezervách by banka měla cca 7 miliard eur, tedy asi 170–180 miliard korun. A kdyby bitcoin následně spadl o současných 30 % - což je u kryptoměn něco mezi „lehkou korekcí“ a „běžným úterým“ — znamenalo by to účet kolem 50 miliard korun ztráty.
Obhájci bitcoinu samozřejmě namítnou, že dlouhodobě roste. To je pravda. Stejně jako dlouhodobě rostly ceny tulipánů v Holandsku, než někdo zjistil, že pořád jde jen o kytky. To už člověk skoro čeká, kdy ČNB oznámí: „Vedle zlata a deviz nově držíme také limitovanou edici Pokémon karet. Historická volatilita je vysoká, ale Charizard má dlouhodobý potenciál.“
Zatím pochopitelně nejde o tragédii. Spíš o pilotní díl seriálu „Jak centrální banka objevila volatilitu“. Právě v tom je však komický paradox situace. Centrální banka, jejímž hlavním posláním je stabilita měny, zvažuje aktivum, jehož nejstabilnější vlastností je nestabilita.
Centrální banky byly po staletí symbolem opatrnosti, konzervativnosti a nedůvěry vůči experimentům. Jsou to instituce, které občanům vysvětlují, že mají být obezřetní, nepodléhat spekulacím a důvěřovat stabilním institucím.
A pak guvernér vysvětluje, že aktivum schopné spadnout i o 60 % je vlastně zajímavý nástroj diverzifikace, takže jeho instituce začne koketovat s aktivem, jehož cenový graf připomíná EKG pacienta sledujícího volební výsledky.
Ale možná blíží nová éra českého centrálního bankovnictví, éra, kdy se budou devizové rezervy řídit podle nálady na kryptokonferenci v Las Vegas.
Čím více však guvernér ČNB připomíná privátního influencera propagujícího kryptoměny, tím více lidí si může položit otázku, zda není nakonec lepší svěřit měnovou stabilitu Evropské centrální bance a přijmout euro, než sledovat experimenty, při nichž centrální bankéř objevuje kouzlo digitálního kasina.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020