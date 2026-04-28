Běh o život v ledové vaně: Proč nás efekt Červené královny nutí k biohackingu
Slyšeli jste někdy o efektu Červené královny? V knize Za zrcadlem od Lewise Carrolla musí Alenka s Červenou královnou utíkat jako o život, aby zůstaly na stejném místě. V biologii to znamená, že se jednotlivé druhy musí neustále vyvíjet jen proto, aby nevyhynuly v souboji s ostatními. V ekonomice to, že chceme-li si udržet svou současnou konkurenceschopnost, musíme tvrdě inovovat, a ve světě zbrojení, že chceme-li si na mezinárodní scéně uchovat stejnou pozici, musíme zbrojit jako zběsilí.
V zápase o zdraví a výkonnost se tento efekt v dnešní době přelil do našich koupelen a kuchyní, a to pod názvem biohacking. Je to snaha „hacknout“ vlastní tělo pomocí biologie a moderních technologií, abychom byli výkonnější, zdravější a v ideálním případě nesmrtelní.
Problém je, že čím víc se snažíme, tím víc zjišťujeme, že k tomu, abychom se cítili „normálně“ a udrželi krok s ostatními, musíme vyvinout úsilí jako vrcholový sportovec v roce 1985.
V čem to spočívá?
Ve své nejčistší formě je biohacking umění používat vědu, digitální technologie a občas i čisté šílenství k tomu, abyste své tělo donutili dělat věci, na které evoluce zapomněla (nebo je z dobrého důvodu zamítla).
Trend vznikl v Silicon Valley. Tamní programátoři si jednoho dne uvědomili, že jejich kód je sice skvělý, ale jejich tělesná schránka je v podstatě zastaralý hardware, který potřebuje moc spánku a vydává jen málo výkonu. Rozhodli se tedy, že se k sobě začnou chovat jako k operačnímu systému. Místo „půjdu se projít“ řekli „optimalizuji svůj pohybový vzorec“ a místo „dám si jablko“ začali řešit „vstřebatelnost mikronutrientů v korelaci s hladinou inzulínu“.
Hlavními proroky tohoto směru jsou lidé jako Dave Asprey (otec tzv. neprůstřelné kávy, který chce žít do 180 let a vypadat u toho na třicet) nebo Bryan Johnson (miliardář, který utrácí dva miliony dolarů ročně za to, aby měl játra osmnáctiletého kluka a pleť jako čerstvá broskev). Jsou to lidé, kteří věří, že stárnutí je chyba v programu, kterou stačí přepsat pomocí správné hrsti pilulek a laserového ozařování krve.
Ranní start (nebo pokus o vraždu?)
Moje biohackerská cesta začala nevinně – chtěl jsem nebýt ráno unavený. V tomto světě však kafe nestačí. Musíte začít cirkadiánní optimalizací (což je jen vznešený název pro to, že se hned po probuzení snažíte čučet do slunce, abyste tělu vysvětlili, že už není noc).
Pak přichází na řadu hormeze. To je vědecký termín pro princip „co tě nezabije, to tě posílí“. V praxi to znamená, že se ráno dobrovolně hodíte do vany s ledem. Zatímco mozek křičí „Umíráme!“, biohacker v tabulce zaškrtává kolonku „aktivace hnědého tuku“. Výsledek? Jste sice modří, ale prý odolnější vůči stresu. Tedy pokud vás ten stres z pohledu na ledovou tříšť nezabije dřív.
Neprůstřelná snídaně a chytré pilulky
Když se konečně přestanete klepat, uvaříte si tu Bulletproof coffee (neprůstřelnou kávu). Recept je prostý: vezmete kafe a hodíte do něj kus másla a MCT olej (tuk extrahovaný z kokosu, který jde přímo do jater). Vypadá to jako ropná skvrna v šálku, chutná to jako mastná polévka, ale váš mozek má díky tomu jet jako superpočítač.
K tomu je ale třeba si nasypat hrst nootropik. To jsou látky, které mají nakopnout kognitivní funkce. Údajně se po nich cítíte jako Bradley Cooper ve filmu Všemocný, dokud si neuvědomíte, že jste sice neuvěřitelně soustředění, ale už hodinu se s maximální precizností snažíte vyčistit spáry v koupelně starým kartáčkem.
Kyborgové v pyžamu
Pokud si ale myslíte, že biohacking je jen otužování a pár pilulek, jste na omylu. Skutečný závod začíná v ložnici. Abyste mohli vůbec usnout, musíte si přelepit pusu speciální náplastí (mouth taping). Prý je to zdravější pro dýchání, ale vypadáte u toho jako oběť únosu, která se s tím až podezřele rychle smířila.
K tomu si nasadíte Oura ring – prsten, který celou noc měří vaši tepovku a teplotu. Ráno se pak neptáte sami sebe, jak se cítíte, ale otevřete aplikaci, abyste se dozvěděl, jestli jste unavení nebo ne. Když vám prsten řekne, že vaše „připravenost“ je 90 %, i když vás bolí v krku, prostě vstanete a jdete makat. Data nelžou, naše tělo ano.
Světelné divadlo a červené panely
Když už mluvíme o „normálním“ fungování, nemůžu zapomenout na fotobiomodulaci. To je moment, kdy si domů pořídíte obří panel, který svítí rudě jako vykřičená čtvrť v Amsterdamu. Každé ráno před ním stojíte deset minut nahý, aby vaše mitochondrie (to jsou ty malé elektrárny v buňkách, co nás drží naživu) dostaly ten správný impuls. Sousedé si sice myslí, že vyvolávám satana nebo pěstuju v obýváku nelegální botaniku, ale já vím své: optimalizuji!
Past Červené královny
A v tom je ten háček. Abych dneska zvládl osm hodin v práci a nákup v supermarketu, musím:
- Pít filtrovanou vodu s přidanými elektrolyty, protože kohoutková je pro slabochy.·
- Monitorovat svou hladinu cukru v krvi pomocí senzoru v paži (CGM), takže mě každý kousek pizzy psychicky zhroutí v přímém přenosu na grafu.
- Nosit brýle proti modrému světlu, takže vypadám jako kompars z Matrixu.
- Provádět intermitentní hladovění (módní slovo pro to, že nejíte, dokud nevidíte démony).
Běžím jako blázen. Moje buňky jsou zmatené, moje peněženka prázdná kvůli doplňkům stravy a moje okolí mě nesnáší, protože v restauraci řeším, jestli byl ten losos chycen ve volné přírodě, nebo měl depresivní dětství v sádce.
Běžím ze všech sil, abych byl zdravější a výkonnější. A když se pak podívám na svého kocoura, který se jen protáhne, sežere granule a pak se 16 hodin v kuse regeneruje v hlubokém alfa stavu na mé bio-matraci, říkám si... jestli ta Červená královna nakonec neběží v protisměru.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020