Bagatelní glosa: Když se z Miloše Zemana stalo jen takové malé, bezvýznamné nic
Zeman opět promluvil k národu, potažmo k té hrstce věrných, která ještě nezapomněla na pochmurnou dobu jeho trapně alkoholického úřadování. Tentokrát se v rozhovoru pro Novinky jakoby opřel do vládních plánů na zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
S grácií sobě vlastní celou věc označil za „bagatelní“ a vyzval k řešení důležitějších problémů.
Člověk, který dekády žil z palby hlavních titulků, zjevně těžko snáší realitu, v níž je jeho slovo vnímáno už jen jako folklórní vložka. Směšné je však především to, že útočit na veřejnoprávní média byla vždycky jeho oblíbená disciplína.
A tak když se teď hraje o jejich peníze, musel si přisadit, byť tím, že za bagatelní označil problém, který za svého neblahého působení za bagatelní rozhodně nepovažoval.
Je tak fascinující sledovat, jak se z muže, který kdysi svými výroky dokázal hýbat vládami a rozdělovat společnost, stal zasloužilý glosátor bagatelního významu. Když totiž Zeman dnes použije slovo „bagatelní“, člověk se neubrání pocitu, že mluví o svém vlastním politickém odkazu a váze svých současných názorů.
Proč vlastně exprezident říká to, co říká? Odpověď je prostá: ze setrvačnosti, touhy po pozornosti a ve snaze upozornit, že stále zná cizí slova.
Jenže časy se mění. Skutečně bagatelní je totiž fakt, co si o financování televize myslí politik na odpočinku. Jeho názory už nemají sílu měnit zákony, nemají váhu v parlamentních debatách a upřímně řečeno, zajímají už jen málokoho kromě autorů politické satiry.
Pokud tedy vládní debaty o milionech z rozpočtu pro ČT někomu připadají malicherné, pak samotný komentář Zemana dosahuje vůči nim na škále důležitosti absolutní nuly. Zajímavé snad mohou být jen pro gerontopsychologa, kterému může Zemanův komentář sloužit jako doklad toho, že mnohé lidské vlastnosti, jako například ješitnost a pokrytectví, člevěka ani ve vyšším věku neopouští, ale spíše naopak.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020