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Babišovi je to fuk. Jen český rozpočet to možná bude stát 77 milionů

Jan Urban
Babiš říká, že ho spor s Bruselem o dotace Agrofertu vůbec nezajímá. Jeho firmy peníze dostaly. A jestli je nakonec zaplatí EU, nebo čeští daňoví poplatníci? Co na tom, hlavně že jsou doma.

Andrej Babiš se vyjádřil. A tentokrát je třeba ocenit jeho vzácnou stručnost: Nezajímá mě to a ani to neřeším.“ Tak reagoval na závěr Evropské komise, podle něhož zůstává v potenciálním střetu zájmů, a Brusel proto pozastavil proplácení části dotací firmám Agrofertu.

Člověk by skoro řekl, že jde o jeho soukromý spor s Evropskou komisí. Jenže je tu drobný háček. Peníze už byly vyplaceny. Státní zemědělský intervenční fond poslal firmám Agrofertu zhruba 77 milionů korun a nyní čeká, jestli mu je Evropská unie proplatí. Pokud ne, zůstanou na českém účtu. Přesněji řečeno na účtu, do kterého přispíváme my ostatní.

Když se problém vyřeší tím, že se přesune na někoho jiného

Je to vlastně velmi elegantní systém. Firma peníze dostane, premiér prohlásí, že s firmou nemá nic společného, Brusel řekne, že má pochybnosti, a český stát zatím peníze zaplatí ze svého. A všichni mohou být spokojeni.

Tedy skoro všichni.

Agrofert samozřejmě tvrdí, že na dotace má nárok a že postupuje podle českých i evropských pravidel. To je legitimní stanovisko a o konečném nároku se může ještě vést právní spor. Jenže pokud Evropská komise peníze skutečně neproplatí, nebude je platit Andrej Babiš ze svého. Zaplatí je český stát.

A právě tady začíná být věta „nezajímá mě to“ poněkud zajímavá.

Hlavně že peníze už dorazily

Představme si obyčejného občana, který si půjčí peníze, utratí je a potom řekne bance: „Mě vůbec nezajímá, jestli vám je někdo proplatí.“ Banka by pro takový přístup možná neměla úplně pochopení.

U státu je to zřejmě jiné. Ten má totiž jednu nádhernou vlastnost: když někde vznikne účet, který je potřeba zaplatit, vždycky se najde někdo, kdo ho nakonec uhradí.

Daňový poplatník.

Takže máme premiéra, který tvrdí, že z Agrofertu nic nemá a celý problém ho nezajímá. Máme Agrofert, který své peníze dostal. A máme český rozpočet, který teď čeká, zda mu část těch peněz Brusel vrátí.

A pokud ne, možná konečně pochopíme, co znamená, když premiér říká, že ho něco vůbec nezajímá. Neznamená to totiž, že to nic nestojí. Jen to možná zaplatí někdo jiný.

Autor: Jan Urban | pátek 11.9.2026 19:34 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Jan Urban

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