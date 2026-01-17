Babišova koalice stability
Je to zvláštní koalice: tvoří ji oligarchové (jako Babiš), jejichž byznys stojí na státních dotacích, příjemci sociálních dávek, důchodci a státní zaměstnanci. Všichni sdílejí jedno: jejich ekonomická jistota je pevně svázána se státem.
Paradox? Právě tato „závislá“ klientela je totiž tou, kterou Babišova politika z dlouhodobého hlediska ohrožuje nejvíc. Stabilita státních financí, na níž státní dotace, sociální dávky i platy státních zaměstnanců stojí, se totiž rychle mění v hru známou jako letadlo. Každý další slib, každá nová dávka, každý další vysoce deficitní rozpočet, na který je třeba si půjčit dráže, může být totiž tou poslední kapkou, která ekonomickou pohodu jejich příjemnů provždy zvrátí. Zcela stejně ji přitom zvrátí i těm, kteří zvažují, že se ve šlépějích svých předchůdců vydají též.
V Babišově světě platí totiž jednoduché pravidlo: čím víc jste závislí na státních penězích, tím víc sázíte proti sobě.
Jan Urban
Psychologie populismu: čtyři důvody, proč má populismus nad zdravým rozumem často navrch
Psychologie ukazuje, že populismus má proti racionálním argumentům čtyři základní výhody: emoce vítězí nad fakty, složitost unavuje, skupinová dynamika tlačí k jednoduchým heslům a lidská paměť miluje stručná a dramatická sdělení.
Jan Urban
Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)
Autor tohoto textu si není zcela jist, zda jev, o němž bude řeč, skutečně existuje, nebo zda jde jen o jeho domněnku vzniklou sledováním internetových diskusí. Pro jistotu proto označuje následující řádky jako edukativní fikci.
Jan Urban
Uniklá zpráva z jednání psychiatrické společnosti (k obnovení Rady pro duševní zdraví)
Podle zcela fiktivních materiálů, které se nám zřejmě nedopatřením dostaly do ruky, proběhlo po včerejší tiskové konferenci vlády uzavřené jednání Psychiatrické společnosti. Jeho údajné, rovněž fiktivní body uvádíme níže.
Jan Urban
Odkud fouká vítr aneb když se kandidát na ministra zahraničí učí od Klause
Když se člověk snaží pochopit, odkud vanou názorové větry Filipa Turka, nemusí chodit daleko. Stačí otevřít jeho diplomovou práci z roku 2025.
Jan Urban
Uniklá zpráva: Národní obec fašistická se vrací
Podle uniklé, neověřené — a právě proto mimořádně důvěryhodné — zprávy dospěla dnes část nespokojených členů nejmenované národovecké strany k závěru, že další politické kompromisy jsou už zbytečný luxus.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Záchranáři v Moravskoslezském kraji zasahovali u desítek podchlazených
Záchranáři v Moravskoslezském kraji v tomto týdnu zasahovali u sedmi desítek podchlazených, často...
Policie obvinila muže z Jičína z ublížení na zdraví s následkem smrti
Policie obvinila devětačtyřicetiletého muže z ublížení na zdraví s následkem smrti. V jednom z bytů...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 12
- Celková karma 8,43
- Průměrná čtenost 193x