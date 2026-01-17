Babišova koalice stability

Pro ty, kdo hluboce milují dotace, dávky a jistotu státní výplaty je Babišova vláda požehnáním. Tedy aspoň do doby, než zjistí, jak si její podporou pod sebou řežou větev

Je to zvláštní koalice: tvoří ji oligarchové (jako Babiš), jejichž byznys stojí na státních dotacích, příjemci sociálních dávek, důchodci a státní zaměstnanci. Všichni sdílejí jedno: jejich ekonomická jistota je pevně svázána se státem.

Paradox? Právě tato „závislá“ klientela je totiž tou, kterou Babišova politika z dlouhodobého hlediska ohrožuje nejvíc. Stabilita státních financí, na níž státní dotace, sociální dávky i platy státních zaměstnanců stojí, se totiž rychle mění v hru známou jako letadlo. Každý další slib, každá nová dávka, každý další vysoce deficitní rozpočet, na který je třeba si půjčit dráže, může být totiž tou poslední kapkou, která ekonomickou pohodu jejich příjemnů provždy zvrátí. Zcela stejně ji přitom zvrátí i těm, kteří zvažují, že se ve šlépějích svých předchůdců vydají též.

V Babišově světě platí totiž jednoduché pravidlo: čím víc jste závislí na státních penězích, tím víc sázíte proti sobě.

Autor: Jan Urban | sobota 17.1.2026 12:30

Jan Urban

  • Počet článků 12
  • Celková karma 8,43
  • Průměrná čtenost 193x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

