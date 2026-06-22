Babišova inflace: Když v zájmu své popularity rozdáváte, a účet platí všichni
Inflace má jednu nepříjemnou vlastnost. Když přijde, všichni si jí všimnou, ale málokdo se chce přihlásit k tomu, kdo ji pozval na večírek.
V českém veřejném prostoru se proto v poslední době zabydlel pojem „Babišova inflace“. Nejde o oficiální ekonomický termín ani o novou položku ve spotřebním koši Českého statistického úřadu. Je to spíše zkratka pro tvrzení, že významná část současné české inflace byla a je důsledkem hospodářské politiky vlády Andreje Babiše a jeho ministryně financí.
O co vlastně jde?
Během let před pandemií i během ní stát výrazně zvýšil své výdaje. Přidávalo se důchodcům, rostly platy ve veřejném sektoru, zaváděly se různé bonusy, kompenzace a podpory. Část těchto opatření měla své opodstatnění – ekonomika během covidu potřebovala pomoc.
Jenže problém vznikl ve chvíli, kdy se z mimořádných výdajů začal stávat nový standard, a tedy zvyk. Ekonomové tomu říkají fiskální expanze. Normální lidé by řekli, že stát začal utrácet způsobem připomínajícím člověka, který našel kreditní kartu a omylem si myslí, že jde o dárkový poukaz.
Když se do ekonomiky dostane příliš mnoho peněz, zatímco množství zboží a služeb roste ve srovnání s tím pomaleji, ceny začnou stoupat. Jinými slovy: více lidí má peníze na nákup, ale regály a výrobní kapacity se přes noc nenafouknou.
Proč inflace vzniká?
Inflace nikdy nemá jediného viníka. Je to týmový sport. V českém případě se sešlo a schází několik faktorů:
- obrovské rozpočtové schodky,
- rychlý růst mezd a transferů,
- pandemické výdaje,
- energetická krize,
- zdražení surovin,
- válka na Ukrajině,
- narušené dodavatelské řetězce.
Přesto řada ekonomů tvrdí, že česká inflace byla vyšší než v některých jiných zemích právě proto, že domácí poptávka byla dlouhodobě „přiživována“ štědrou až populistickou rozpočtovou politikou.
Je to podobné, jako kdybyste přikládali do kamen ve chvíli, kdy už v obýváku začínají tát i plastové květiny.
A proč se tomu říká právě „Babišova inflace“?
Protože velká část rozpočtového uvolnění vznikla v době vlády Andreje Babiše. Kritici tvrdí, že šlo o kombinaci ekonomického populismu a předvolební štědrosti.
Příznivci premiéra naopak namítají, že inflace zasáhla celý svět a že bez masivní podpory by česká ekonomika během pandemie utrpěla mnohem větší škody.
Pravda bývá jako obvykle méně dramatická než televizní debaty. Českou inflaci nezpůsobil jeden člověk, jedna vláda ani jeden ministr. Ale stejně tak není pravda, že by domácí politika nehrála žádnou roli. Hrála, ale odmítá se k tomu přiznat
A co s tím dělala Česká národní banka?
ČNB má na inflaci jediný opravdu velký nástroj – úrokové sazby. Když inflace roste, centrální banka zdraží peníze, tedy cenu za jejich zapůjčení. Vyšší sazby znamenají dražší hypotéky, dražší úvěry a menší chuť utrácet. Je to trochu jako když se snažíte zastavit rozjetou párty tím, že zamknete lednici.
ČNB proto začala razantně zvyšovat základní úrokové sazby, až se dostaly na úrovně, které mnozí dlužníci považovali za osobní útok.
Cílem bylo ochladit ekonomiku a snížit poptávku. Jinými slovy: přesvědčit lidi i firmy, že možná nepotřebují kupovat všechno hned.
Proč je boj s inflací tak bolestivý?
Protože lék bývá nepříjemný. Vyšší sazby zpomalují ekonomiku, zdražují financování, snižují investice a zvyšují náklady domácností.
Centrální banka se tak často ocitá v roli člověka, který musí uhasit požár, i když přitom trochu vytopí celý byt. Přesto většina ekonomů považuje rychlou reakci ČNB za správnou. Inflace totiž není jen růst cen. Je to také rozklad důvěry v peníze, v úspory a v ekonomickou stabilitu. A především je to jev, který je nemorální.
U nás se sice morálka v souvislosti e ekonomikou příliš nepěstuje, ale jak označit jev, kdy lidé o své často těžce vydělané peníze ze značné části přijdou. Jsou totiž i lidé, kteří si své peníze vydělávají, a neždímají je od státu v podobě dávek a dotací.
Co si z toho odnést?
„Babišova inflace“ je spíše politická nálepka než učebnicový pojem. Připomíná však důležitou ekonomickou lekci: peníze rozdané dnes se mohou v budoucnu vrátit v podobě vyšších cen. Aneb jak říká ekonomie již v úvodních kurzech „Oběd zadarmo neexistuje“
Inflace má tak jednu zvláštní vlastnost. Když vláda rozdává, lidé tleskají, a téměř zbožně vládě děkují. Když centrální banka následně zvyšuje sazby, tak nadávají. Účet za inflaci však přijde vždy, i když většinou nepřichází ve volebním roce. Přichází až později – a obvykle s úrokem. Inflace má jednu nepříjemnou vlastnost. Když přijde, všichni si jí všimnou, ale málokdo se chce přihlásit k tomu, kdo ji pozval na večírek.
V českém veřejném prostoru se proto v poslední době zabydlel pojem „Babišova inflace“. Nejde o oficiální ekonomický termín ani o novou položku ve spotřebním koši Českého statistického úřadu. Je to spíše zkratka pro tvrzení, že významná část současné české inflace byla a je důsledkem hospodářské politiky vlády Andreje Babiše a jeho ministryně financí.
O co vlastně jde?
Během let před pandemií i během ní stát výrazně zvýšil své výdaje. Přidávalo se důchodcům, rostly platy ve veřejném sektoru, zaváděly se různé bonusy, kompenzace a podpory. Část těchto opatření měla své opodstatnění – ekonomika během covidu potřebovala pomoc.
Jenže problém vznikl ve chvíli, kdy se z mimořádných výdajů začal stávat nový standard, a tedy zvyk. Ekonomové tomu říkají fiskální expanze. Normální lidé by řekli, že stát začal utrácet způsobem připomínajícím člověka, který našel kreditní kartu a omylem si myslí, že jde o dárkový poukaz.
Když se do ekonomiky dostane příliš mnoho peněz, zatímco množství zboží a služeb roste ve srovnání s tím pomaleji, ceny začnou stoupat. Jinými slovy: více lidí má peníze na nákup, ale regály a výrobní kapacity se přes noc nenafouknou.
Proč inflace vzniká?
Inflace nikdy nemá jediného viníka. Je to týmový sport. V českém případě se sešlo a schází několik faktorů:
- obrovské rozpočtové schodky,
- rychlý růst mezd a transferů,
- pandemické výdaje,
- energetická krize,
- zdražení surovin,
- válka na Ukrajině,
- narušené dodavatelské řetězce.
Přesto řada ekonomů tvrdí, že česká inflace byla vyšší než v některých jiných zemích právě proto, že domácí poptávka byla dlouhodobě „přiživována“ štědrou až populistickou rozpočtovou politikou.
Je to podobné, jako kdybyste přikládali do kamen ve chvíli, kdy už v obýváku začínají tát i plastové květiny.
A proč se tomu říká právě „Babišova inflace“?
Protože velká část rozpočtového uvolnění vznikla v době vlády Andreje Babiše. Kritici tvrdí, že šlo o kombinaci ekonomického populismu a předvolební štědrosti.
Příznivci premiéra naopak namítají, že inflace zasáhla celý svět a že bez masivní podpory by česká ekonomika během pandemie utrpěla mnohem větší škody.
Pravda bývá jako obvykle méně dramatická než televizní debaty. Českou inflaci nezpůsobil jeden člověk, jedna vláda ani jeden ministr. Ale stejně tak není pravda, že by domácí politika nehrála žádnou roli. Hrála, ale odmítá se k tomu přiznat
A co s tím dělá Česká národní banka?
ČNB má na inflaci jediný opravdu velký nástroj – úrokové sazby. Když inflace roste, centrální banka zdraží peníze, tedy cenu za jejich zapůjčení. Činí tak v zájmu nás všech, i když jí za to politici (dnes především právě Babiš) za to nadávají. Vyšší sazby znamenají dražší hypotéky, dražší úvěry a menší možnost i chuť utrácet. Je to trochu jako když se snažíte zastavit rozjetou párty tím, že zamknete lednici.
ČNB proto začala zvyšovat základní úrokové sazby, až se dostaly na úrovně, které mnozí dlužníci, mj. velké holdingy (hádejte jaké?) považují za osobní útok.
Cílem bylo ochladit ekonomiku a snížit poptávku. Jinými slovy: přesvědčit lidi i firmy, že možná nepotřebují kupovat všechno hned.
Proč je boj s inflací bolestivý?
Protože lék bývá nepříjemný. Vyšší sazby zpomalují ekonomiku, zdražují financování, snižují investice a zvyšují náklady domácností.
Centrální banka se tak často ocitá v roli člověka, který musí uhasit požár, i když přitom trochu vytopí celý byt. Přesto většina ekonomů považuje rychlou reakci ČNB za správnou. Inflace totiž není jen růst cen. Je to také rozklad důvěry v peníze, v úspory a v ekonomickou stabilitu. A především je to jev, který je nemorální.
U nás se sice morálka v souvislosti s ekonomikou příliš nepěstuje, ale jak označit jev, kdy lidé o své často těžce vydělané peníze ze značné části přijdou? Jsou totiž i lidé, kteří si své peníze vydělávají, a neždímají je od státu v podobě dávek a dotací.
Co si z toho odnést?
„Babišova inflace“ není učebnicový pojem. Připomíná však důležitou ekonomickou lekci: peníze rozdané dnes se mohou v budoucnu „vrátit“ v podobě vyšších cen. Aneb jak říká ekonomie již v úvodních kurzech „Oběd zadarmo neexistuje“. Vláda totiž není kouzelník.
Inflace má tak jednu zvláštní vlastnost. Když vláda rozdává, lidé tleskají, a téměř zbožně jí děkují. Když centrální banka následně zvyšuje sazby, tak nadávají. Účet za inflaci však přijde vždy, i když většinou ne ve volebním roce. Přichází až později – a obvykle s úrokem.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020